Kolme miestä loukkaantui vakavasti veneturmassa Porvoossa – moottorivene törmäsi aamusta kovalla vauhdilla rantakivikkoon

Kolme miestä loukkaantui vakavasti Porvoon Vessölandetissa Itä-Uudellamaalla hieman ennen viittä aamulla, kun moottorivene törmäsi kovalla vauhdilla kivikkoiseen rantaan, kertoo poliisi. Örrbyfjerdenillä ajanut vene törmäsi Vessölandetin saareen.

Törmäyksen jälkeen vene liikkui Suomenlahden merivartioston meripelastusjohtajan Janne Ryönänkosken mukaan maata pitkin metsään, kunnes jäi kiinni kahden puun väliin. Hänen mukaansa vauhdin on täytynyt olla kova, mutta veneen nopeus ei ole selvillä.

Yleisjohtaja Miika Laine Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo, että vene liikkui maalla vielä useita kymmeniä metrejä.

Laineen mukaan veneessä olleet olivat täysi-ikäisiä miehiä. Kaikki kolme loukkaantuivat turmassa, ja heidät kuljettiin sairaalaan jatkohoitoon.

Poliisi epäilee päihteillä olevan osuutta onnettomuuteen. Tapahtumaa tutkitaan ruorijuopumuksena, vesiliikennerikoksena ja vammantuottamuksena.

Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä ja pyytää vihjeitä sekä silminnäkijähavaintoja Itä-Uudenmaan poliisin numeroon 029 5438 718.

Onnettomuusveneessä tehokas moottori

Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuusvene oli noin 6-metrinen tuulilasivene. Poliisin mukaan kyseessä on tehokas vene, jossa on 150-hevosvoimainen moottori. Vene on avoin tuulilasilla ja keulakannella varustettu moottorivene.

Ryönänkosken mukaan maasto oli erittäin haastava pelastustoimille. Pelastustoimintaan osallistui Suomenlahden merivartiosto, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, poliisi ja lääkärihelikoperi.