Omnium Gatherum, Evil Drive ja monta muuta: Festivaalikesä käynnistyi räyhäkkäissä merkeissä – katso kuvat Kotka Open Air -metallifestarilta

Kesän ensimmäinen festivaali on pyörähtänyt käyntiin Kotkassa, jossa on meneillään perjantaina ja lauantaina metallimusiikkiin keskittyvä Kotka Open Air. Tusinan verran lähialueen bändejä tarjoileva festivaali pistettiin nopeasti kasaan. Kävimme katsomassa, millaisissa tunnelmissa festivaalikauden avajaisia vietettiin. Gallerian kuvat ovat perjantailta.

Perjantain ja samalla koko festivaalin aloitti kotkalainen Atsum, joka soittaa black'n'rollia. Atsumin kaltaista musiikkia tehdään runsaasti etenkin Norjassa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Atsumin synkkää lavarekvisiittaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kotkalainen Jarno Lahdensalo soittaa paikallisissa bändeissä ja on myös Kotka Open Airin pääjärjestäjä. Tämänvuotinen festivaali pistettiin kasaan kahdessa viikossa, kun selvisi, että ulkofestivaaleja yleensä saa järjestää. –Juuri olosuhteiden takia meillä on tänä vuonna hyvin pitkälti aika isona teemana paikallisuus, eli meillä on paljon yhtyeitä Kotkasta sekä muualta Kymenlaakson alueelta, kuten Haminasta ja Kouvolasta, Lahdensalo kertoo. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kotka Open Airin jylhänoloinen maskotti, Esko-Juhani. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Lavalle ilmestyy jossakin vaiheessa varsin mielenkiintoisen oloinen hahmo... Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

...joka paljastuu kotkalaiseksi metallivaikuttajaksi Kari A. Killgastiksi. – Kotkan metalliskenellä on äärimmäisen laaja historia. Kotkasta löytyy sellaisia bändejä kuten At Dawn They Sleep, Omnium Gatherum, Manitou, Domination Black ja ties mitä. Skaala on mieletön ja jollakin sektorilla se myös kiteyttää tällaista rannikkoalueen musiikkikulttuuria, Killgast toteaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Metallimiehen käsi ja eräs suosikkiyhtye. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Nayan Bello on alunperin kotoisin Venezuelasta. Suomessa hän on tapaamassa ystäviään, ja päätti samalla tulla Kotka Open Airiin. – Suomalaisista bändeistä pidän Kalmahista, Swallow the Sunista ja Children of Bodomista. Tuntuu siltä, että teillä on Suomessa enemmän hyviä metallibändejä kuin maassanne on metsää. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Eevert Lifländer eli Lifu juontaa Kotka Open Airia nyt toista kertaa. – Samalla haastattelen myös bändejä ja muistutan yleisöä siitä, että elämme edelleen korona-aikaa, ja että erilaisia säädöksiä on edelleen voimassa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Lifun suosikkibändeihin kuuluu ehdottomasti Rammstein. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Tiukasti soittavan kotkalaisen Blood Red Delusionin musiikissa kuuluvat niin melodinen death metal kuin thrashikin. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Yleisöä kannustamassa Blood Red Delusionia. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Blood Red Delusion tunnettiin aiemmin nimellä Deathproof. Nimenvaihdon syynä oli se, että hakukoneet tarjosivat aina ensimmäisenä Quentin Tarantinon samannimistä elokuvaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Blood Red Delusionin Juuso Laitisen mukaan Kotka on nuorelle metallimuusikolle hyvä paikka asua: – Kotkan metalliskene on sellainen, että täällä puhalletaan yhteen hiileen, eikä keskinäistä kilpailua ole. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Festivaaliyleisöä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Vuonna 2004 perustettu kouvolalainen Isengrim soittaa black metalia, jonka tematiikka nivoutuu myös skandinaaviseen mytologiaan. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Isengrim-yhtyettä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

– Me asumme tässä melko lähellä ja tulimme tänne, koska haluamme myös tukea paikallista festivaalia. Metalli on meidän lempimusiikkiamme, Jenna Arvola ja Petri Willigsman toteavat. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kouvolalainen Soulwound soittaa "pure fucking metalia" eli thrashiä. Yhtye tunnetaan railakkaasta lavameiningistään. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Soulwoundin nimi on otettu losangelesilaisen Fear Factory -yhtyeen samannimisestä laulusta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Soulwoundin vokalisti Ilkka Valkonen on tuhansien ilmeiden mies. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

– Tulimme tänne, koska tämä on ensimmäinen festivaali, johon tänä kesänä pääsee, keravalaiset Suvi ja Ismo kertovat. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Metallimuusikon lippistä koristaa hieman yllättäen punkkari ja kulttihahmo GG Allin. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Muutamassa tämän gallerian kuvassa pilkottava vihreä rakennus kätkee sisälleen rakenteilla olevan, tuhannen neliön tuotantohallin, johon sisältyy parin sadan neliän kokoinen kulttuurituotantotila. – Haluamme palvella tällä tavalla kotkalaista kulttuurielämää ja tarjota bändeille ja muunkinlaisen musiikin tekijöille jälkituotanto- ja studiotilaa. Kymenlaakson alueella ei toistaiseksi ole ollut vastaavan kokoisia tiloja käytössä, tuotantokoordinaattori Simo Manninen kertoo. Manninen on ollut myös miksaamassa Kotka Open airia. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kotkan tämänhetkisiin metalliylpeyksiin kuuluu Evil Drive. Yhtyeen rajuääninen vokalisti Viktoria Viren on alkujaan kotoisin Venäjältä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle Uutiset

Perjantai-illan kruunasi melodista death metalia soittavan Omnium Gatherumin energinen esiintyminen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

– Alamme olla jo keski-ikäisiä ukkoja, mutta teimme juuri uuden levyn, ja koronapandemia vain ruokki meidän sisäistä vihaamme, jota levylle purimme, Omnium Gatherumin Markus Vanhala kertoo. – Vihasta syntyy rakkautta, kyllähän se näinkin voi mennä, yhtyeen laulaja Jukka Pelkonen lisää. – Se viha pitää vaan kanavoida oikein, Markus Vanhala summaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Omnium Gatherumin Markus Valkonen vauhdissa. Valkonen soittaa tällä hetkellä myös toisessa melodista death metalia esittävässä yhtyeessä, eli Insomniumissa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Omnium Gatherumin yleisöä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle