SUP-laudat ja piha-altaat nousseet hittituotteiksi – "Ilmanviilentimet loppuivat taas hyvin äkkiä", kertoo myyntijohtaja

Helteet ovat saaneet kauppaketjujen myyntijohtajat myhäilemään, sillä kaikki mikä liittyy ulkoiluun, uimisesta grillailuun, myy kuin häkä. Viime päivinä myös ilmanviilenninlaitteiden myynti on lähtenyt, odotetusti, hurjaan kasvuun.

Kauniit kelit tyhjentävät kauppojen hyllyjä ja laareja kaikesta mikä liittyy pihalla ja ulkona olemiseen ruokailua myöten. Oman lisänsä myyntiin on tehnyt lomailu kotimaassa ja jopa alkukesän terassien rakennusbuumi.

– Nyt näistä helteistä oikeasti nautitaan ulkona. Ollaan rannassa, ollaan mökkiterassilla, pelataan ulkopelejä ja myös syödään ulkona. Meille on tullut esimerkiksi muovisiin ruokailuastioihin ihan hirveät myyntipiikit, sanoo S-ryhmän myyntipäällikkö Matti Viitanen.

Ilmanviilentimet ja -liikuttajat käyvät taas kaupaksi. Kuva: Rami Moilanen / Yle

– Alkukesästä kaikki pihanhoitoon ja pihallaoloon liittyvä veti hyvin kuten ruohonleikkurit, kalusteet ja tramboliinit. Nyt voi sanoa, että ilmanviilentimet loppuivat taas hyvin äkkiä ja joitakin grillimalleja alkaa olla myös loppu, sanoo puolestaan myynti- ja toimitusketjujohtaja Timo Heimo Tokmannilta.

Helteet ovat nostaneet myyntilistan kärkeen muutakin.

– Kaikki millä saadaan jäähdytettyä oloa eli altaat, paljut ja vesilelut, luettelee Heimo.

– Vesiurheiluvälineet, mutta toki myös snorkkelit ja erilaiset rantalelut kuten vesiruiskut, vesipyssyt ja erilaiset kelluntavälineet, vahvistaa myös Viitanen.

Mutta mitkä yksittäiset tuotteet voisi nostaa jonkinlaisiksi tämän kesän hittituotteiksi?

– Kyllä SUP-laudat on vieläkin kova hitti, myös pyöräily ja sähköpyörät. Pyöräilyssä myös koko alalla ollut saatavuusongelmia maailmanlaajuisesti. Juoksu ja laadukkaat juoksukengät ovat myös myyneet hyvin, sanoo Keskon vapaa-ajan kaupasta vastaava johtaja Sami Kiiski.

SUP-lautojen suosio on jatkanut kasvuaan. Kuva: Rami Moilanen / Yle

– Jos yksittäistä isoa tuotetta pitäisi nimetä, niin kyllä se SUP-lauta vetää edelleen. Suomi ei ole vielä niillä kyllästetty. Kyllä me kaksinkertaista myyntiä odotetaan tälle kesälle, Viitanen sanoo.

"SUP-lautoja Kaukoidästä soutaen"

Paikoin edullisimmista SUP-laudoista on jopa pulaa, mutta pääsyynä siihen ovat viivytykset konttiliikenteessä.

– Meille on tulossa ensi viikolla pari konttia, joissa on hirveät määrät SUP-lautoja. Kerroin myymäläkentälle, että ne varmaan tuotu tänne Kaukoidästä soutaen, koska niiden tulo on kestänyt melkein neljä kuukautta, naurahtaa Viitanen.

Katso videolta, kuinka pelastat pudonneen kaverin takaisin SUP-laudalle: voit myös itse harjoitella vedestä laudalle nousemista

Ilmatäytteisten seisten melottavien SUP-lautojen etuna on niiden helppo kuljettaminen ja säilyttäminen.

– Myös ilmatäytteisten kanoottien ja kajakkien myynti on kasvanut ja siinä varmaan sama syy eli sen voi tyhjätä välillä, Viitanen sanoo.

Tokmanni nostaisi hittituotteeksi kuitenkin jotakin muuta ja se on altaat poreilla tai ilman.

– Kyllä ne on erilaiset altaat. Niin lastenaltaat kuin ilmatäytteiset isommatkin altaat, sanoo Heimo.

