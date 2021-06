Yhdysvallat toimitti koronarokotteita Taiwanille – piikki samalla Kiina-suhteisiin

Yhdysvallat jatkaa Kiinan diplomaattista painostamista nyt myös koronarokotteilla.

Yhdysvallat on toimittanut yli 2,5 miljoonaa koronarokotetta Taiwanille, jota Kiina pitää osana valtakuntaansa.

Modernan pistoksia kuljettanut kiinalaisen lentoyhtiön kone saapui iltapäivällä paikallista aikaa Taipeihin.

Vastaanottoseremonioissa olivat mukana sekä Taiwanin terveysministeri Chen Shih-chung että Brett Christensen, joka on Yhdysvaltain korkea-arvoisin diplomaattiTaiwanilla.

Rokotuksissa on pullonkaula. Pistoksia on tullut Taiwanille vielä harvakseltaan. Kuvan nainen sai odottaa perin yksin rokotteen mahdollisia sivuvaikutuksia Taipein rokotuskeskuksessa. Kuva: Ritchie B. Tongo / EPA

Rokoteapu sulatti taiwanilaisten sydämet

– Taiwan on luotettava kumppani ja tärkeä turvallisuuden kannalta, todetaan Amerikkalaisen Instituutin lausunnossa. Instituutti on käytännössä Yhdysvaltain edustusto Taipeissa.

Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen ilmaisi omassa lausunnossaan suuren kiitollisuuden liittolaiselleen Yhdysvalloille.

– Hädässä ystävä tunnetaan, presidentti Tsai Ing-wen sanoi.

Taiwanilaiset poliitikot, puoluekentän laidasta laitaan, ovat kiittäneet yksimielisesti Yhdysvaltoja. Myös presidentti Tsai Ing-wenin vastainen oppositio yhtyi kiitoksiin, vaikka se on arvostellut hallitusta rokotusten hitaasta toteutuksesta.

Kiinan pistokset eivät kelpaa

Koronavirus ei ole levinnyt erityisen rajusti Taiwanin saarella, mutta maalla on ollut pulaa rokotteista.

Kiina on tarjonnut omia rokotteitaan Taiwanille, mutta Taiwan on kieltäytynyt ottamasta niitä vastaan, sillä se ei luota kiinalaisten rokotteiden turvallisuuteen ja tehoon.

Koska Kiina pitää Taiwania maansa osana, ei Taiwan halua olla riippuvainen Kiinan rokotetoimituksista. Lisäksi Taiwanin oman lain mukaan kiinalaisten lääkkeiden tuonti maahan on kielletty.

Taiwanilaisnaiselta otetaan nenä-nielunäytettä Taipeissa. Koronavirus ei ole levinnyt Taiwanilla erityisen laajalti. Kuva: Sam Yeh / AFP

Aiemmin tässä kuussa Japani lähetti Taiwanille yli 1,2 miljoonaa rokoteannosta. Niinpä Yhdysvalloista sunnuntaina saapunut rokote-erä yli kaksinkertaistaa Taiwanin koronapistosvaraston.

Taiwan on tilannut Astra Zenecalta kymmenen miljoonaa rokoteannosta, mutta suurin osa niistä on tulematta. Rokoteurakkaa riittää, sillä Taiwanissa on lähes 24 miljoonaa asukasta.

Kiina näyttää sotilaallista voimaansa

Kiina on koko pandemian ajan pitänyt yllä tiukkaa otetta ja sotilaallista painetta Taiwania kohtaan.

Muun muassa viime viikolla 28 kiinalaista sotilaskonetta, joiden joukossa oli hävittäjiä, kävi Taiwanin ilmatilassa.

Tämä oli Kiinan näyttävin painostustoimi Taiwania kohtaan pitkään aikaan.