Brasiliassa on nyt kirjattu puoli miljoonaa koronakuolemaa – vaadittiin satojen tuhansien ihmisten henki vakuuttamaan maan presidentti siitä ettei kyseessä ole "pikkuflunssa"

Brasiliassa on kuollut toiseksi eniten ihmisiä koronavirukseen liittyvään tautiin maailmassa. Vain Yhdysvalloissa on kuollut enemmän ihmisiä pandemiana aikana. Vasta nyt Brasilian viranomaiset ovat heränneet tilanteeseen.

Koronakuolemien määrä ylitti Brasiliassa lauantaina puolen miljoonan rajan, kertoi maan terveysministeriö.

Brasiliassa on kirjattu Yhdysvaltojen jälkeen eniten tautiin liittyviä kuolemia maailmassa. Viimeisen viikon aikana maassa on vahvistettu noin 2 000 koronakuolemaa päivittäin. Se on vähemmän kuin keväällä, jolloin Brasiliassa kirjattiin yli 4 000 koronakuolemaa vuorokaudessa.

Nossa Senhora Aparecidan hautausmaalla Manausissa, Amazonasin osavaltiossa 9. toukokuuta otetun ilmakuvan aikaan Brasiliassa oli kuollut jo yli 400 000 ihmistä. Kuva: Michael Dantas / AFP

Silti Brasilian terveydenhuolto on romahtamaisillaan. Maan terveydenhuollossa kamppaillaan jälleen kasvavien tautimäärien kanssa, mutta kaikkia ei voida pelastaa.

Lisäksi Brasiliassa kehittynyt P1-virusmuunnos on 2,5 kertaa aiempaa tarttuvampi, mikä kiihdyttää taudin leviämistä entisestään. Kaikkiaan pandemian alusta yli 17 miljoonalla ihmisellä on todettu koronavirustartunta. Uusia tartuntoja todetaan päivittäin noin 70 000 Johns Hopkinsin yliopiston tilastojen mukaan.

Antibolsonarismo voimistuu

Uutistoimisto AFP kertoi sunnuntaina, että eri puolilla maata järjestettiin lauantaina jälleen presidentti Jair Bolsonaroa vastustavia mielenosoituksia. Kansalaiset ovat syyttäneet äärioikeistolaisen populistipresidentin vähättelevää ja kaoottista koronapolitiikkaa maan katastrofaalisesta koronatilanteesta.

Bolsonaron koronapolitiikka on ollut kaikkea muuta kuin ratkaisukeskeistä. Bolsonaro on tunnettu koronaviruksen kieltäjä, vaikka hän on itse sairastanut taudin. Presidentti on kutsunut tappavaa tautia "pikkuflunssaksi" .

Koronatilanne heikkeni äkisti Manausissa, Amazonasissa tammikuussa. Tuolloin yli tuhat ihmistä kuoli koronavirukseen liittyvään tautiin viikossa. Kuva: Raphael Alve / EPA

Hän on myös vastustanut osavaltioiden koronarajoituksia vedoten niiden taloudellisiin vaikutuksiin.

Bolsonaron kannanotot suututtavat hätää kärsiviä ja presidentin kannatus on laskenut lähes samaa tahtia kuin päivittäiset koronakuolinluvut ovat nousseet.

Viime aikoina ääni on muuttunut kellossa ja Bolsonaro on sanonut kannattavansa kansalaisten rokottamista.

Jo maaliskuussa Bolsonaro julisti kansallisella televisiokanavalla, että brasilialaiset tullaan rokottamaan vuoden loppuun mennessä.

– Teemme vuodesta 2021 rokotusten vuoden brasilialaisille. Taistelemme koronavirusta vastaan väsymättömästi, hän sanoi.

Matiksen alkuperäiskansoja matkustamassa rokotettavaksi ​​Atalaia do Nortessa, Brasiliassa, 22. huhtikuuta 2021. Kuva: Tatiana Nevo / EPA

Toukokuussa Bolsonaro sanoi, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on luvannut lähettää Astra Zenecan koronarokotteita Brasiliaan.

Tällä hetkellä noin 11 prosenttia brasilialaisista on täysin rokotettu.

