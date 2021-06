USA:n ja Pohjois-Korean välit voivat pian saada tuulta purjeisiin, mutta vielä on epäselvää, mihin suuntaan Bidenin hallinnon suhteet Pohjois-Korean kanssa kehittyvät

Pohjois-Korean tämänviikkoinen keskustelunavaus on ensimmäinen USA:n ja Pohjois-Korean suhteita koskeva kommentti presidentti Joe Bidenin valtaannousun jälkeen. Yhdysvaltain turvallisuusneuvonantaja pitää Pohjois-Korean keskusteluavausta mielenkiintoisena.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan sanoi sunnuntaina ABC News (siirryt toiseen palveluun) -kanavan haastattelussa, että Yhdysvallat pitää Pohjois-Korean johtajan viimeaikaisia viestejä "mielenkiintoisina".

Aiemmmin tällä viikolla Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-un sanoi valtion uutistoimiston KCNA:n mukaan, että hän on valmis sekä vuoropuheluun että yhteenottoon Yhdysvaltojen kanssa ja kehott puolueen täysistunnossa hallintoa valmistautumaan molempiin.

Kyseessä oli ensimmäinen keskustelunavaus Pohjois-Korean suunnalta presidentti Joe Bidenin valtaannousun jälkeen.

Sullivanin mukaan Yhdysvallat jää odottamaan, tuleeko Pohjois-Korealta suorempaa viestiä tai jopa ehdotusta tapaamisesta.

– Hänen tämänviikkoista kommenttia pidämme mielenkiintoisena signaalina ja jäämme odottamaan, seuraako sitä suorempi viestintä meidän suuntaan mahdollisesta jatkosta.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on ilmoittanut, että Yhdysvallat on valmis aloittamaan neuvottelut Pohjois-Korean kanssa.

Yhdysvallat tavoittelee Korean niemimaan ydinaseista riisumista. Vuonna 20218 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yritti edistää tätä tavoitetta. Hän tapasi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin Singaporessa ja johtajat allekirjoittivat julkilausuman, jota on pidetty riittämättömänä riisumaan Korean niemimaata ydinaseista.

Länsimaiset vaikutteet pannaan

Tilanne Pohjois-Koreassa on viime aikoina kiristynyt. Maassa on pulaa elintarvikkeista ja Kim Jong-un on myöntänyt maan taloustilanteen olevan heikko. Pohjois-Korean tilannetta heikentävät koronapandemia, pakotteet ja luonnonkatastrofit.

Toukokuussa useat kansainväliset mediat, esimerkiksi eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap (siirryt toiseen palveluun) ja brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun) uutisoivat diktaattori Kim Jong-unin kiristäneen maan lakeja. Pohjois-Koreassa kiellettiin muun muassa K-pop-tähdiltä matkittu takatukka, tiukat skinny jeans -farkut ja ulkomailta lainattujen slangisanojen käyttäminen. Kimin mielestä ulkomaiset vaikutteet ovat "vaarallista myrkkyä".

