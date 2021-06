Macronille ja Le Penille karvas pettymys aluevaaleissa – presidentinvaalien asetelmat eivät selkiytyneet

Ranskan sunnuntaina järjestettyjen aluevaalien ensimmäisellä kierroksella perinteiset oikeisto- ja vasemmistopuolueet ovat ovensuukyselyjen mukaan viemässä voiton ja säilyttämässä alueellisen valta-asemansa.

Eniten ääniä maanlaajuisesti on saamassa konservatiivipuolue Tasavaltalaiset.

Sen sijaan odotettua alhaisempi vaalitulos on tiedossa presidentti Emmanuel Macronin perustamalle liberaalille En Marche -puolueelle ja Marine Le Penin oikeistopopulistiselle Kansalliselle liittoumalle.

Macron ja Le Pen olivat vastakkain vuoden 2017 presidentinvaalien toisella kierroksella, ja myös 10 kuukauden kuluttua pidettävistä seuraavista presidentinvaaleista odotetaan heidän kaksintaisteluaan.

Hyvä aluevaalitulos antaisi nostetta kaksikon presidentinvaalikampanjoille ja ennakoisi tulevia asetelmia, arvioi Euronews (siirryt toiseen palveluun). Kumpikaan ei nyt pääse julistamaan voittoa.

Ennätyksellisen alhainen äänestysprosentti

Le Penin puolue on jäämässä kauas tavoitteistaan. Muun muassa Politico (siirryt toiseen palveluun) ja France24 (siirryt toiseen palveluun) kertovat, että puolueelle on luvassa valtakunnallisesti noin 19 prosenttia annetuista äänistä. Tämä olisi yhdeksän prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä aluevaaleissa.

Kyyti on vielä kylmempää Macronille, joka on hallinnut maata jo yli neljä vuotta mutta ei ole onnistunut luomaan perustamalleen puolueelle kannatusta ruohonjuuritasolla. En Marchelle on näillä näkymin luvassa 10–11 prosentin äänisaalis.

Aluevaalien ensi sunnuntaina pidettävälle toiselle kierrokselle pääseminen vaatii 10 prosentin ääniosuuden, joten joillain alueilla Macronin puolue on jäämässä toiselta kierrokselta kokonaan pois.

Äänestysprosentti jäi ennätyksellisen alhaiseen 34 prosenttiin. Kesä saattoi koitua kohtaloksi vaaleille, jotka siirrettiin koronatilanteen vuoksi maaliskuulta kolme kuukautta eteenpäin.

Lämmin sää, kesälomat ja koronarajoitusten höllentäminen vaikuttavat johtaneen siihen, että kansalaisilla oli viikonloppuna mieluisampaa tekemistä kuin äänestyskopeille jonottaminen.

