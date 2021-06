Elokapina aikoo jatkaa mielenosoitustaan niin kauan, että hallitus vastaa huutoon – Yle esitti 5 tärkeää kysymystä järjestäjille

Ympäristöliike Elokapina jatkaa mielenosoitustaan jo viidettä päivää, tällä hetkellä Senaatintorilla. Poliisi otti viikonlopun aikana kiinni yhteensä 117 mielenosoittajaa. Yle kysyi liikkeen mediayhteyshenkilöltä, mikä on tämän kaiken takana.

Ympäristöliike Elokapinan mielenosoitus jatkuu maanantaina Senaatintorilla. Mielenosoitus siirtyi sunnuntaina iltapäivällä Unioninkadulta Mannerheimintielle, jossa liikenne oli poikki noin kello viidestä puoli yhdeksään.

Poliisi otti kiinni sunnuntaina 117 mielenosoittajaa.

Mielenilmaus alkoi torstaina iltapäivällä kello 13 Mannerheimintiellä, kesti läpi yön ja jatkui edelleen yli viikonlopun.

Elokapina vaatii muun muassa sitä, että hallitus julistaisi ilmasto- ja ympäristöhätätilan ja että Suomi aikaistaisi hiilineutraaliustavoitettaan vuoteen 2025.

Yle kysyi Elokapinan mediayhteyshenkilö Lauri Autereelta, mikä edelleen jatkuvan mielenosoituksen perimmäinen syy on.

Miksi Elokapina osoittaa mieltä?

Ympäristöliike Elokapinan mukaan mielenosoituksella halutaan, että yhteiskunta viimeinkin ymmärtäisi, miten vakava tilanne on ilmasto- ja ympäristökriisissä on tällä hetkellä.

– Haluamme hallitukselta ensimmäiseksi sitä, että se aloittaa koronakriisiviestintään verrattavan tiedotuksen ilmastokriisistä ja sen vakavuudesta suomalaisille, sanoo liikkeen mediayhteyshenkilö Lauri Autere.

Autereen mukaan Elokapina-liike on huolestunut nykytilanteesta. Lisäksi he ovat saaneet luettavakseen huolestuttavia tutkimustuloksia (siirryt toiseen palveluun), joissa pidetään todennäköisenä että jo nykyisillä hiilidioksiditasoilla maapallo tulee lämpenemään yli kaksi astetta.

– Kahden - kolmen asteen keskilämpötilan nousu tarkoittaa satojen miljoonien ihmisten elinolojen tuhoutumista.

"Kesäkapina" on järjestetty muistuttamaan ilmastonmuutoksen eettis-moraalisista seurauksista. Liikkeen mukaan päästöjen kautta kohdistetaan oikeudetonta väkivaltaa viattomiin ihmisiiin, jotka ilmaston kuumenemisen seurauksena kärsivät ja kuolevat päiväntasaajan alueella.

– Jos tätä keskustelua ei käydä, emme ymmärrä tehdä oikeudenmukaisia ja tarpeeksi nopeita ilmastopäästöjen vähennyksiä, joten Kesäkapina on meidän nähdäksemme tarpeen. Nykyinen tilanne täyttää joukkosurman tunnusmerkit.

Autere painottaa, että Suomessakaan ei olla vielä lähelläkään hiilineutraaliutta.

Miten Elokapina-liike suhtautuu muiden reaktioihin?

Autereen mukaan kansalaistottelemattomuus aiheuttaa aina reaktioita. Viime päivien kaltaiset toimet on säästettävä vain vakaviin tilanteisiin.

– Katsomme, että nyt on sellainen tilanne, kun miljoonien elinolot ovat uhattuna. Tästä aiheutuvat liikennehäiriöt ovat nyt siedettäviä siihen nähden, että voimme yhteiskuntana korjata tilannetta ennen kuin se käy eettisesti kestämättömäksi. Aiemmat keinot eivät ole riittäneet, vaikka ilmastonmuutoksesta on tiedetty 30–40 vuotta.

Asioita voi punnita eri näkökulmista, Elokapinan tavoite on Autereen mukaan suojella ihmiselämää.

– Olemme saaneet myös tukea. Esimerkiksi meille on tuotu ruokaa, vettä ja makeisia. Tukea on ilmaistu muutenkin.

Oliko tämä paras tapa toteuttaa mielenosoitus, kun se sotkee muun muassa liikennettä?

Nähdäksemme se on oikeasuhtainen tapa tilanteen vakavuuteen nähden. Mielenilmauksesta ei ollut muita häiriöitä kuin liikenteen kiertäminen sen ohi, Autere painottaa.

– Kiertoreitti toi autoilijoille noin kaksi kolme minuuttia lisää ajoaikaa, joten se ei ole suuri häiriö.

Myös käytännönjärjestelyt mielenosoituspaikoilla ovat sujuneet hyvin. Niissä on ollut käytössä kierrätys- ja hampaidenpesupiste. Mielenosoituspaikkojen läheisyydessä Kruununhaassa, Mannerheimientiellä ja Senaatintorilla on ollut käytössä julkisia saniteettitiloja, samoin muutamia asuntoja, joissa on käyty peseytymässä. Mannerheimintiellä käytössä oli myös kenttäkeittiö.

– Olemme myös siivonneet nämä paikat sen jälkeen, kun olemme lähteneet niistä pois. Olemme jättäneet ne sellaiseen kuntoon, ettei siellä ole roskia. Meidän jäljiltä on jäänyt ainoastaan katuliidulla piirretyt maalaukset kadunpinnassa.

Miten tämä tempaus on vienyt liikkeen tavoitteita eteenpäin?

Lopullisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida, Autere sanoo.

– Jos tämä lisää ilmastotoimia ajavien aktiivisuutta, niin se auttaa. Lisäksi jos hallitus reagoi, se auttaa.

Suomen osuus on muutama promille maailman ilmastopäästöistä, mutta koska ongelman mittakaava on niin suuri, voi sekin osuus päästöistä tarkoittaa esimerkiksi miljoonan ihmisen altistamista elinolojen tuhoutumiselle, Autere toteaa.

– Siksi Suomi ei voi jatkaa hiilidioksidipäästöjen päästämistä nykyiseen malliin vielä 14 vuotta eli vuoteen 2035, joka on hallituksen nykyinen tavoite hiilineutraalisuuteen pääsemiseksi.

Liike vaatii muun muassa rajoituksia maatalouden ja liikenteen päästöille. Yksittäisen ihmisen tulee liikkeen mukaan vaatia järjestelmän muuttamista ja toimia, jotka koskevat kaikkia ihmisiä.

Miten liike suhtautuu poliisin toimintaan?

Autereen mukaan poliisi huolehtii kaikkien eri mielenosoitusten turvallisuudesta ja päättää itse turvatoimien laajuudesta. Autereen mukaan mielenosoittajien ei ole tarkoitus viedä poliisin resursseja.

– Jos nämä liikennehäiriöt ovat tätä kokoluokkaa, pitääkö poliisin käyttää resursseja meidän kiinniottamiseemme? Olisiko liikennehäiriö kestettävissä ja poliisi voisi keskittyä normaaliin tehtäviinsä, hän kysyy.

Autereen mukaan poliisi kuitenkin hoiti oman turvaamistehtävänsä hyvin. Viime viikolla paikalle tuotiin betoniporsaita ja yöaikaan kaksi partioyksikköä valvoi tilannetta Mannerheimintiellä molemmilla puolilla mielenosoittajia.

Miten tilanne etenee tästä?

Elokapina-liike odottaa hallituksen vastauksia vaatimukseensa valtiollisesta kriisitiedotuksesta liittyen ilmastokriisiin. Mahdollista hallituksen vastausta pohditaan ja päätöksiä tehdään sisällön perusteella.

Mikäli hallitus ei vastaa, mielenosoitus jatkuu. Torstaihin asti liike aikoo toimia Senaatintorilla, jatkossa muuallakin.

– Kyllä jatkamme mielenilmaisujamme, Autere sanoo.

