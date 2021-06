Venäläiset pääsevät nyt Suomeen mökkeilemään aiempaa vapaammin – "En pysty näkemään, että rajanylitykset valtavasti tämän perusteella nousevat"

Tähän asti mökilleen mieliviltä venäläisiltä on vaadittu jokin pakottava syy matkustaa Suomeen. Nyt vaatimus on poistunut. Liikennettä rajoilla tasaa muun muassa se, että monien venäläisten viisumit ovat saattaneet korona-aikana vanhentua.

Venäläiset kiinteistönomistajat ovat maanantaista alkaen voineet matkustaa Suomeen aiempaa vapaammin.

Tähän asti kesämökilleen tai vapaa-ajan asunnolleen mieliviltä venäläisiltä on vaadittu jokin pakottava syy matkustaa Suomeen, kuten tieto vesivahingosta tai rakennuksen päälle kaatuneesta puusta.

Yle kertoi aiemmin kesäkuussa, että kesämökkejä omistavat venäläiset halusivat selkeämmät säännöt siihen, miten Suomeen pääsee mökille.

Lue lisää: 42 venäläistä lähetti kirjeen pääministeri Marinille – pyytävät helpompaa pääsyä mökille Suomeen

Maanantaina 21. kesäkuuta vaatimus pakottavasta syystä on poistunut rajaa ylitettäessä.

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Vesa Blomqvist sanoo, että huojennus on merkittävä yksittäisten mökkiläisten kannalta. Kokonaismatkustajamäärissä se tuskin näkyy juurikaan.

– En pysty näkemään, että rajanylitykset valtavasti tämän perusteella nousevat.

Blomqvist arvelee, että monilla venäläisllä viisumi on saattanut korona-aikana vanhentua, ja uuden viisumin saamisessa voi kestää jonkin aikaa. Rajanylitysmäärät kasvanevat tasaisesti vähitellen.

Maanantaina aamupäivän aikana Suomeen on Venäjältä saapunut Blomqvistin mukaan vain yksittäisiä henkilöitä.

– Enemmänkin kisaturisteja on mennyt eilen ja tänään myös.

Perhe voi matkustaa mukana

Tarkempia Suomeen pyrkivien venäläisten määriä on Blomqvistin mukaan mahdotonta etukäteen arvioida.

– Minulla ei ole tiedossa, kuinka paljon kiinteistöjä venäläisillä Suomessa on ja kuinka moni heistä on halukas sinne kesällä tulemaan, vai ovatko he tehneet jo lomasuunnitelmat jonnekin toiseen suuntaan, Blomqvist sanoo.

Matkustusoikeuden osoittamiseksi vaaditaan rajalla jonkinlainen dokumentti kiinteistön omistamisesta.

– Toki meillä on myös pääsy tiettyihin rekistereihin, josta voimme itse tarkistaa tiettyjä kiinteistön omistussuhteita.

Mukana saavat matkustaa kiinteistön omistajan perheenjäsenet, mikä tarkoittaa puolisoa ja lapsia.

Nuijamaan ja Vaalimaan rajalla jatketaan edelleen myös koronatestauksia, jotka ovat lähtökohtaisesti pakollisia kaikille maahantulijoille.

Testiä ei välttämättä tehdä, jos henkilöllä on hyväksyttävä todistus kahdesta saadusta koronarokotteesta tai puolen vuoden sisällä sairastetusta covid-19-taudista.