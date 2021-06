Ylöjärven kuolonkolarista uutta tietoa: poliisi epäilee alkoholin ja ylinopeuden vaikuttaneen onnettomuuteen

Poliisi on pystynyt kuulustelemaan toista loukkaantuneista miehistä. Mies on myöntänyt olleensa päihtynyt ja ajaneen autoa tapahtumahetkellä.

Poliisi on saanut lisätietoja Ylöjärven kuolonkolarista. Onnettomuudessa kuoli 17-vuotias mies ja kaksi aikuista miestä loukkaantui. Onnettomuus tapahtui Ylöjärvellä Kuruntiellä viime viikon lauantaiaamuna.

Poliisi on pystynyt kuulustelemaan toista loukkaantuneista miehistä. Mies on myöntänyt olleensa päihtynyt ja ajaneen autoa tapahtumahetkellä. Toinen loukkaantuneista miehistä on niin pahoin loukkaantunut, että häntä ei ole päästy toistaiseksi kuulustelemaan.

Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta.

Poliisi uskoo, että kuljettajan päihtymys ja ylinopeus ovat onnettomuuden syynä. Tapahtumahetkellä asvaltti oli märkä sateen jäljiltä. Poliisilla ei ole varmuutta siitä, käyttivätkö matkustajat turvavöitä.

Auto suistui pyörien metsään

Poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän viime lauantaina hieman ennen aamuyhdeksää. Ilmoituksen mukaan henkilöauto oli suistunut tieltä ja oli katollaan metsässä.

Auto oli osunut lyhtypylvääseen, jonka jälkeen se ajautui kevyenliikenteen väylän yli pyörien metsään.

Poliisin ja pelastushenkilöstön saavuttua tapahtumapaikalle todettiin 17-vuotias mies kuolleeksi. Tapahtumapaikalta toimitettiin sairaalahoitoon kaksi vakavasti loukkaantunutta miestä.

Poliisi pyytää havaintoja onnettomuusajoneuvon liikkeistä välittömästi ennen onnettomuutta. Tietoja otetaan vastaan Nokian poliisiasemalla puhelinnumerosta 0295 445 888 tai vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).