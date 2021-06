Tirisevä grillimakkara on joka juhannuksen horjumaton suosikki – tänäkin juhannuksena myynti kolminkertaistuu, kertovat lihatalot

Suomalaiset lihatalot alkavat valmistautua juhannukseen jo hyvissä ajoin, sillä se on selkeästi kesän kiireisin myyntiviikko. Broileri- ja kasvisvaihtoehtojen kysyntä on kasvanut vuosien varrella, mutta lihamakkara on edelleen juhannuksen myyntitykki. Myös pekoni ja luullinen liha maistuvat kuluttajille.

Grillattavat ruoat ovat monipuolistuneet paljon vuosien varrella, mutta perinteisen grillimakkaran suosio juhannuksena on vahva. Kuva: Kare Lehtonen/Yle