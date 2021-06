Mansikat kypsyvät nyt pari viikkoa etuajassa – poimijapula vaivaa paikoittain, ukkossateet uhkana

Etelä-Suomen mansikat ovat jo valmiita pakastettaviksi. Pääsatokausi alkaa heti juhannuksen jälkeen, mutta mansikkaa on saatavilla syksyyn saakka. Tiloilla jännitetään nyt, riittävätkö poimijat ja kiertävätkö ukkosmyrskyt viljelmät.

TURKU Alitalon tilalla, Turun Paattisilla poimijat saapuvat mansikkapellolle heti auringonnousun jälkeen.

Poimijat haluavat työskennellä varhain, sillä silloin on vielä viileää – tosin hellerajaa hätyyteltiin aikaisin tiistaiaamunakin.

Tilan marjat myydään aina poimintapäivänä pois, joten siksikin ne pitää saada varhain liikkeelle.

Marja Alitalo on viljellyt mansikkaa 27 vuoden ajan. Poimijoina on noin kahdenkymmenen hengen ryhmä Ukrainasta. He saapuivat Suomeen jo kesäkuun alkupuolella.

– Poimijoista voi tulla silti pulaa, sillä mansikkaa kypsyy nyt monilta pelloilta samaan aikaan. Marjat pitää saada talteen nopeasti, sillä helteellä marjat eivät viilene edes öisin, kertoo Alitalo.

Tilalla on paljon itsepoimintaa, joten Alitalo toivoo, etteivät marjat jäisi peltoon.

Viljelijää huolestuttavat helteen lisäksi ukkossateet. Niiden varalle on pellolla verkkoja, jotka vedetään marjojen suojaksi.

Mansikat ovat komeita ja punaisia Paattisilla. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Pääsatokausi pari viikkoa etuajassa

Poikkeuksellisen lämpimät säät ovat ProAgrian mukaan vauhdittaneet mansikan kukintaa, ja saaneet mansikat kypsymään nopeasti myös avomaalla. Etelä-Suomen kasvihuoneista ja tunneliviljelmiltä on jo pidemmän ajan päästy mansikan makuun.

ProAgria kertoo tiistaina julkistamassaan satokatsauksessa (siirryt toiseen palveluun), että mansikan varhaislajikkeiden pääsatokausi on alkamassa pari viikkoa etuajassa. Sato on ProAgrian mukaan hyvä, jopa erinomainen, ja mansikat hyvin makeita.

Makeimmat mansikat syntyvät, kun yö- ja päivälämpötilojen ero suuri.

Pakastettavia lajikkeita tulee esimerkiksi Lounais-Suomesta myyntiin eniten kahden seuraavan viikon aikana, mutta mansikoitta ei tarvitse olla loppukesästäkään. Myöhäisten mansikkalajikkeiden ja alkukesällä istutettujen satotaimien satoa noukitaan pitkälle syksyyn, kertoo ProAgria.

Runsaiden sateiden ja kastelun ansiosta kuivuus ei ole päässyt vaikuttamaan sadon määrään, mutta helteinen sää voi kypsyttää raakileet ennenaikaisesti ja jättää marjat hiukan tavanomaista pienemmiksi.

Mansikoita riittää Turun kauppatorin myyntitiskeillä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Paikoin mansikalla on ollut talvituhoja ja vedenvaivaamilla alueilla taimikuolemia, joten ProAgrian mukaan aivan huippusatoon ei välttämättä joka paikassa tänä vuonna päästä.

Poimijoista hetkittäin pulaa

Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton puheenjohtaja Tarja Matomäki arvioi, että poimijoista voi tulla hetkellisesti pulaa pääsesongin alkuvaiheessa.

– Poimijat tulevat pääosin ulkomailta, joten heidän kanssaan on sovittu ajoissa keväällä saapumisesta Suomeen. Helmi-maaliskuussa ei tiedetty, että sato aikaistuu. Monilla tiloilla työntekijät ovat siksi vielä saapumatta, kertoo Matomäki.

Mansikanviljelijä Antti Alanne kertoo hakevansa parhaillaan lisää poimijoita kovalla kiireellä. Toista sataa henkeä on jo poimintatöissä, mutta lisää tarvitaan, koska sesonki alkoi yllättävän aikaisin.

– Kasvutunneleista tuli mansikkaa jo ennen äitienpäivää, mutta pääsesonki alkoi nyt. Laatu on hyvä.

Mansikkaa pitää saada talteen nopeasti, sillä tulevat ukkoset mietityttävät viljelijää.

– Avomaalla ukkosmyrsky tekee kovaa tuhoa. Ensi lauantaiksi näyttää sellainen olevan tulossa, kertoo Alanne huolestuneena.

Miten pakastat mansikat oikein?

Hedelmä- ja marjanviljelijäinliiton sivuilta löytyy ohjeita (siirryt toiseen palveluun), miten mansikkaa pakastetaan oikein.

Mansikka on herkkä marja, joka ei kestä kovaa käsittelyä tai pitkää säilytystä pitkään poiminnan jälkeen. Se tarjoillaan ja pakastetaan mahdollisimman tuoreena, jolloin marja on parhaimmillaan.

Jos poimii itse, marjat kannattaa kerätä ilman kantaa. Se vähentää marjojen käsittelyä kotona.

Pakastin on hyvä laittaa pakastusasentoon jo päivää ennen pakastuksen aloittamista. Kerralla ei kannata pakastaa yli 10–15 kiloa. Pakastinten pakastusteho alkaa tätä suuremmalla määrällä kärsiä ja pakastettavan marjan laatu heikkenee.

Pienen pakastimen omistajan kannattaa viipaloida tai soseuttaa mansikat ennen pakastusta, jolloin ne tarvitsevat puolta vähemmän tilaa.

Muista marjoista ProAgria kertoo, että vadelman kukinta on käynnissä ympäri Suomen. Vadelma näyttää paikoin kärsineen talvivaurioista, mikä voi vähentää satoa. Tunneleista sen sijaan tulee vadelmasta hyvälaatuista satoa.

Herukoiden satonäkymiä heikentävät talvivauriot ja viileän alkukesän vuoksi puutteelliseksi jäänyt pölytystulos, mikä näkyy marjojen varisemisena.

