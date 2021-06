Juhannusviikko tulee olemaan kiireinen metsäpalolentojen osalta – lentojen tähystäjä: "Nautin, katson maisemia ja toivon, ettei savuja näy"

Metsäpalolentoja lennetään kun Ilmatieteenlaitoksen metsäpaloindeksi nousee tarpeeksi korkealle. Suomessa on yhteensä 22 reittiä, joilla metsäpaloja tähystetään lentokoneesta käsin. Näistä yksi on Etelä-Savossa.

Metsäpaloja tähystävien lentojen kausi käynnistyi Suomessa tänä vuonna noin kuukauden tavallista myöhemmin. Tähystyslentoja tehdään, mikäli Ilmatieteen laitoksen metsäpaloindeksi nousee yli 4,1. Päivittäisten lentojen määrä nousee kahteen, mikäli indeksi on yli 5,4.

– Poikkeavaa oli, että lennot käynnistyivät ensimmäisenä Lapin maakunnan alueella. Tästä vuodesta emme odota keskimääräistä vilkkaampaa, koska aloitus myöhästyi. Tosin kausihan kestää vielä syyskuulle saakka ja säiden mukaanhan näitä lennetään, kertoo metsäpalolennoista vastaava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Mika Kurvinen.

Tähän mennessä lentoja on Suomessa ehditty lentää yhteensä 197 kappaletta ja lennoilla on havaittu yhteensä 46 paloa.

Kurvinen uskoo, että juhannusta edeltävä viikko tulee olemaan tavanomaista kiireisempi eteläisessä Suomessa, johon Kurvisen mukaan kuuluvat Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Pohjanmaa.

– Tilanne elää nyt voimakkaasti. On hyvin mahdollista, että osassa em. alueita tullaan lentämään reitit kaksi kertaa päivässä, Kurvinen sanoo.

Etelä-Savon lennot siirtyivät Mikkelin kentälle

Etelä-Savon metsäpalojen tähystyslentoja on huhtikuun alusta lähtien tehty Mikkelistä käsin. Lennot siirtyivät Savonlinnasta Mikkeliin yleisen kilpailutuksen kautta. Kilpailutuksen voitti Air Spark Oy.

– Kilpailutuksen perusteella valitaan palveluntuottajat kaikille reiteille, joita on 22 kappaletta. Palveluntuottaja vaihtui kyseisellä alueella ja palveluntuottaja tuottaa kyseessä olevan reitin lentotoimintaa Mikkelin kentältä.

Tähän mennessä lentoja on lennetty Mikkelistä 11 kappaletta, eikä yhtäkään tulipaloa ole vielä havaittu. Tällä hetkellä Etelä-Savon metsäpaloindeksi on 5,2.

Etelä-Savossa on olemassa yksi lentoreitti, jonka pituus on reilut 500 kilometriä. Muutaman tunnin kestävällä lennolla on mukana lentäjän lisäksi aina myös tähystäjä. Kuten Mikkelin VPK:n Marja Kuisma.

Mitä hiljattain tähystäjän koulutuksen saanut Kuisma tekee, kun pienkone nousee ilmaan?

– Nautin, katson maisemia ja toivon, ettei savuja näy. Silloin valtakunnassa on kaikki hyvin kun savuja ei näy, Kuisma naurahtaa.

Kuisma ilmoittautui vapaaehtoiseksi, kun Mikkelin VPK:lle tuli kyselyä siitä, kuka tahtoisi kouluttautua tähystäjäksi. Koulutuksen aikana kerrattiin metsäpalolentoihin liittyviä ohjeistuksia, sääntöjä ja lakeja. Ja tietenkin yleisiä turvallisuusseikkoja.

– Onhan tässä vähän extremeä. Ja pidän siitä, miten tämä nivoutuu yhteen palokuntatoiminnan kanssa. Tässä vaan näkee ilmasta käsin, mitä se metsäpalojen sammuttaminen on.

