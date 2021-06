Virolaisen NyxAirin aloitus maakuntakentillä on ollut vaisu – lipunmyynti valtion tukemilla reiteillä on kuitenkin nousussa

Lentoyhtiö NyxAirin aloitus maakuntakuntakentillä on ollut vaisu

Lentoyhtiö NyxAirin aloitus maakuntakuntakentillä on ollut vaisu

Virolaisyhtiö on lentänyt Jyväskylän, Kokkolan ja Kemi-Tornion kentille toukokuusta lähtien. Hiljaisen toukokuun jälkeen matkustajamäärät ovat lähteneet nousuun. Valtion tuen toivotaan jatkuvan ensi vuonna, jotta reiteille saadaan varmasti jatkoa.

Lentoyhtiö NyxAirin ensimmäinen kuukausi uutena maakuntakenttien operaattorina on ollut hiljainen. Virolaisyhtiön mukaan matkustajat eivät heti löytäneet heidän vuorojaan, sillä yhtiö on Suomessa lähes tuntematon.

Yhtiö selittää ensimmäisen kuukauden vähäisiä matkustajamääriä sillä, että neuvottelut interline-sopimuksesta Finnairin kanssa ovat vielä kesken. Tällä hetkellä siis esimerkiksi Euroopan jatkolennoille suuntaavat NyxAirin asiakkaat eivät voi lähtöselvittää matkatavaroitaan koko matkalle, vaan jatkoyhteyden lähtöselvitys on tehtävä Helsinki-Vantaalla.

Yhtiön mukaan myös alun markkinointi olisi pitänyt hoitaa paremmin.

– Aloitimme lentoliikenteen nopealla aikataululla ja markkinointi on keskittynyt aluksi sosiaalisen median alustoille. Tunnistimme tarpeen mainostaa myös paikallisesti ja neuvottelemme yhteistyötä paikallisten kanssa, NyxAirin toimitusjohtaja Jaanus Ojamets kertoo.

Arkistokuva. Matkustajia lähdössä NyxAirin ensimmäiselle lennolle Kemi-Tornion lentoasemalta. Kuva: Laura Valta / Yle

Vaisun alun jälkeen matkustajamäärät ovat lähteneet maltilliseen nousuun ja yhtiön mukaan tällä hetkellä paikoista saadaan myytyä keskimäärin noin puolet.

“Aktiivinen lentokenttä on paikkakunnan etu”

Tuomas Heikonen saapuu iltalennolla Kemiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän käyttää Kemi-Tornion lentoasemaa. Hän on kesälomalla ja palaamassa hääjuhlista Helsingistä.

– Yleensä olen käyttänyt Oulun lentokenttää, mutta nyt kuulin, että täällä on uusi operaattori ja päätin lentää ensimmäistä kertaa täältä, Heikonen kertoo.

Tuomas Heikonen saapui Kemi-Torniolle kesälomamatkaltaan Helsingistä. Hän kertoo asuneensa Kemissä 24 vuotta, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun hän lentää kotikentältään. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Heikosen mielestä toimiva lentokenttä alueella on kuitenkin tarpeellinen, etenkin kasvavan työmatkaliikenteen vuoksi.

Samaa mieltä on kolmatta kertaa Kemistä kotiinsa Espooseen palaava Pasi Pulkkinen. Hänen työyhteisössään on seurattu aktiivisesti, millaiset yhteydet alueelle syntyvät, sillä Kemissä työskentelee nyt paljon ulkopaikkakuntalaisia.

Espoolainen Pasi Pulkkinen kertoo käyttävänsä Kemi-Tornion kenttää aktiivisesti, sillä hän työskentelee Metsä Fibren uuden sellutehtaan hankkeessa Kemissä. Kuva: Antti Ullakko / Yle

– Kieltämättä yhtiö olisi enemmänkin voinut mainostaa, joten en ihmettele ettei uusista reiteistä ole laajempaa tietoisuutta. Kyllä tämä tällaista projektityöntekijää helpottaa, kun on suora, nopea yhteys kotoa työpaikalle, Pulkkinen kertoo.

Pulkkinen työskentelee Metsä Fibren uuden sellutehtaan projektissa, joten Kemi-Tornion lentoasemaa voisi luonnehtia pidemmäksi aikaa hänen toiseksi kotikentäkseen.

NyxAirilla vahva usko tulevaisuuteen, maakunnissa lentojen jatkuminen huolettaa

Uudet maakuntakenttien toimijat operoivat valtion tilaamana ostopalveluna vuoden loppuun saakka. Kemi-Tornion, Jyväskylän ja Kokkolan osalta tilanne näyttää tässä vaiheessa hyvältä. Lentoyhtiön mukaan kaikki edellytykset kannattavalle markkinaehtoiselle toiminnalle ovat olemassa.

– Olemme laskeneet, että jos saamme myytyä 70-80% paikoista, niin se riittäisi pitämään toiminnan kannattavana. Nyt olemme jo lähellä sitä ja meillä on puoli vuotta aikaa vakiinnuttaa asemamme, joten olen toiveikas tämän suhteen, Ojamets laskee.

Maakunnista on koottu työryhmä, joka on ollut muun muassa suunnittelemassa lentoreittejä ja aikatauluja yhdessä uusien operaattoreiden sekä Traficomin kanssa. Työryhmää huolettaa lentojen jatkuminen valtion tuen jälkeen.

Maakuntien kaupungit haluavatkin valtion apuun vielä ainakin ensi vuodeksi, jotta lentoyhtiöt ehtivät vakiinnuttaa asemansa koronan jälkeen. Kemin kaupungin elinkeinojohtaja Mervi Nikander peräänkuuluttaa lähikentän merkitystä alueen elinvoimaan, niin paikallisten liikkuvuuden turvaamisen, matkailualan kuin muun elinkeinoelämänkin näkökulmasta.

– Olemme tuoneet Traficomille huolemme esille, että sopimusaika jää melko lyhyeksi. Kemissä olemme käyttäneet esimerkkinä Metsä Fibren investointia ja sen myötä tullutta lentoreittien kysynnän kasvua, Nikander kertoo.

Meri-Lapin alueella on isojen teollisten toimijoiden keskittymä. Metsä Fibre ja Outokumpu kertovat välttävänsä työntekijöidensä matkustamista korona-aikana, mutta yhtiöiden kannalta on hyvä, että alueelle on kattavat kulkuyhteydet.

– Koronatilanteen rauhoituttua käytämme kyllä kaikkia saatavilla olevia matkustusmuotoja aikataulullisten tarpeiden mukaan ja mitä moninaisemmat ne ovat, sen parempi se toki meille on, Metsä Fibren Kemin hankkeen viestintäpäällikkö Anna-Liisa Pennanen toteaa.

Elinkeinojohtaja Nikanderin arvion mukaan työmatkaliikenne ei ole lähitulevaisuudessakaan täysin loppumassa, vaikka moni yhtiö onkin jo tottunut etäpalavereihin.

Elinkeinojohtaja Nikanderin mielestä Traficomin pitäisi jatkaa ostosopimustaan maakuntakentille vielä ainakin ensi vuodeksi, jotta uudet lentoyhtiöt saavat vakiinnutettua asemansa maakuntakentillä. Hänen mukaansa aktiivisena toimivat maakuntakentät ovat erittäin tärkeä asia alueiden matkailun ja elinkeinoelämän kannalta. Kuva: Antti Ullakko / Yle

–Paljon voidaan hoitaa etäyhteyksin, mutta paljon myös sellaista, jota ei voi tietokoneen välityksellä hoitaa, vaan pitää päästä paikan päälle. Ja uskon, että näin tulee olemaan jatkossakin, Nikander tuumaa.

Keskustele aiheesta keskiviikkoon kello 23 saakka.

Lue lisää:

Kemin ja Kokkolan lennot kiinnostavat eniten: kaikki kilpailutuksiin osallistuneet yhtiöt jättivät tarjouksen

Tanskalainen Danish Air Transport lentää jatkossa Kajaanin ja Helsingin väliä – halvimmillaan yhdensuuntainen lippu maksaa 44 euroa

Lento-operaattorin vaihtuminen johti irtisanomisiin Kemi-Tornion lentoasemalla