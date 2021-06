Venäjältä kotiin palanneilta EM-kisaturisteilta on löytynyt useita koronatartuntoja – johtajaylilääkäri: "Toivottavasti busseissa on ilmastointi kunnossa"

Suurin osa Kymenlaaksossa viime viikon loppupuolella ja viikonloppuna todetuista koronatapauksista on todettu Vaalimaan rajanäytteenotossa tai rajanylityksen jälkeen otetuissa näytteissä. Arkistokuva Vaalimaan raja-asemalta.

Suurin osa Kymenlaaksossa viime viikon loppupuolella ja viikonloppuna todetuista koronatapauksista on todettu Vaalimaan rajanäytteenotossa tai rajanylityksen jälkeen otetuissa näytteissä. Arkistokuva Vaalimaan raja-asemalta. Kuva: Antro Valo / Yle

Koronatilanne on pahentunut Venäjällä virusmuunnosten levitessä. Kymsote pyytää välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista ulkomaille, myös Venäjälle. Kymenlaaksossa kaikilla viikonlopun tartunnoilla oli yhteys ulkomaanmatkailuun.

Vaalimaan rajanylityspisteellä Venäjän rajalla on todettu viikon aikana yhteensä 16 koronavirustartuntaa. Suurin osa positiivisen tuloksen saaneista henkilöistä ei asu Kymenlaaksossa, jossa Vaalimaa sijaitsee.

Osa tartunnan saaneista oli palaamassa jalkapallon EM-kisaotteluista Pietarista.

– Moni matkustaja taittaa tien Pietariin linja-autolla. Toivottavasti ilmastointi on kunnossa, sillä pitkä aika samassa bussissa kesähelteillä tekee viruksen leviämisen hyvin helpoksi, kertoo Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa tiedotteessa.

Kymenlaaksossa todettiin viime viikonloppuna yhteensä viisi uutta koronavirustartuntaa. Niistä kaikki todettiin ulkomailta Suomeen matkustaneilla.

Suurin osa Kymenlaaksossa viime viikon loppupuolella ja viikonloppuna todetuista koronatapauksista on todettu Vaalimaan rajanäytteenotossa tai rajanylityksen jälkeen otetuissa näytteissä.

Matkustamista ulkomaille tulee välttää

Koronatilanne on pahentunut Venäjällä viime aikoina. Kymsoten mukaan tämän uskotaan johtuvan siitä, että herkästi tarttuvat virusmuunnokset leviävät.

Kymsote pyytää välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista ulkomaille, myös Suomen ja Venäjän välillä. Jos kuitenkin matkustaa, on oltava erityisen tarkka koronatestaus- ja karanteenikäytännöissä.

Kymsote muistuttaa, että omaehtoisen karanteenin pituus on 14 päivää. Karanteenia voi lyhentää, jos saa negatiivisen koronatestituloksen vähintään 72 tunnin päästä Suomeen palaamisesta.

Kymsote ohjeistaa kaikkia matkustajia käyttämään Finentry-verkkopalvelua, josta matkustaja saa toimintaohjeita koronavirustestaukseen ja omaehtoiseen karanteeniin.

Kisaliikenne sujunut rauhallisesti

Vaalimaan raja-aseman päällikön Jani Liikolan mukaan jalkapallon EM-kisat ovat menneet raja-aseman näkökulmasta erittäin rauhallisesti.

– Liikennemäärä on aika hyvin jakautunut eri päiville. Sunnuntaina meni esimerkiksi 30 linja-autoa, joissa oli yhteensä noin tuhat matkustajaa. Myös tänään on oletuksena, että noin tuhat matkustaisi, kertoo Liikola.

Liikola arvioi maanantaina iltapäivällä, että liikenne on lopun päivää rauhallista.

Yksittäisiä matkustajia on jouduttu käännyttämään rajalla takaisin, sillä heillä ei ole ollut mukana esimerkiksi fani-id-korttia tai passia.

Linja-autoja eniten Vaalimaalla

Osa kisaliikenteestä on mennyt Pietariin Nuijamaan rajanylityspaikan kautta. Osa liikenteestä on puolestaan jäänyt jo viime pelin jälkeen Pietariin.

Koko EM-kisojen aikana Liikola arvioi kisaliikennettä kulkeneen Vaalimaan raja-aseman kautta noin 3000 matkustajan verran.

– Liikenne olisi voinut olla suurempikin, sanoo Liikola.

Vaalimaalla kisaliikenteestä valtaosa on ollut linja-autoja, kun taas Nuijamaalla on kulkenut merkittävän paljon henkilöautoja.

Malttia paluuliikenteeseen

Paluuliikenteen osalta Liikola uskoo liikenteen jakautuvan usealle päivälle.

– Ensi aamuyön tunteina ensimmäiset linja-autot saapuvat. Sen jälkeen niitä alkaa portaittain tulla aamulla ja päivällä, osa myös keskiviikkona.

Liikola toivoo malttia paluuliikenteeseen.

– Ollaan omilla jaloilla ja saadaan porrastettua liikenne siten, että päästään sujuvasti ja turvallisesti myös kotiin.

Matkaan lähteneiltä kisaturisteilta vaaditaan negatiivinen koronatestitodistus, jotta he pääsevät Venäjälle. Esimerkiksi tänään maanantaina matkaan lähteneillä sama testitulos on edelleen voimassa, kun he tulevat takaisin Suomeen.

– Henkilön täytyy lisäksi mennä uuteen koronatestiin, kun on saapunut maahan, sanoo Liikola.

Sputnik ei vapauta karanteenista

Rajavartiolaitos (siirryt toiseen palveluun) kertoo rajanylitykseen liittyvistä säännöistä yksityiskohtaisesti verkkosivuillaan. Rajanylitysohjeissa kerrotaan, että covid-19-rokotussarjan saaneilla hyväksyttäviä rokotteita ovat Euroopan lääkeviraston (EMA), Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA), Ison-Britannian lääkeviranomaisen (MHRA) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) hyväksyttyjen rokotteiden listoilla olevat rokotteet.

– Sputnik-rokotteella ei ole ohjeissa lueteltujen viranomaisten hyväksyntää, joten täysikään Sputnik ei vapauta maahantulon terveystarkastuksista tai karanteeneista, sanoo Mäntymaa.

Sputnikilla rokotettuun suhtaudutaan siis samalla tavalla kuin henkilöön, jota ei ole rokotettu.

Venäjän rajalla pätee kuitenkin luotettava todistus, josta ilmenee, että henkilö on sairastanut covid-19-taudin alle kuusi kuukautta sitten. Jos henkilö esittää luotettavan alle 72 tuntia vanhan PCR-ennakkotestitodistuksen, hän vapautuu rajan koronatestauksesta.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (siirryt toiseen palveluun) kertoo verkkosivuillaan matkustamisesta ja koronaviruspandemiasta.