Apple suunnittelee digitaalista ajokorttia – Suomessa mobiiliajokortti ehti jo olla käytössä

Traficom joutui viime vuonna rahapulan vuoksi lopettamaan mobiiliajokorttikokeilun. Suomessa ja EU:ssa on käynnissä useita hankkeita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa henkilöllisyyden todistaminen puhelimella.

Teknologiajätti Apple aikoo mahdollistaa ajokortin lisäämisen iphone-puhelimiin. Yhtiö ilmoitti toissa viikolla, että seuraavan järjestelmäpäivityksen myötä Applen lompakko-sovellus alkaa maksukorttien lisäksi tukea myös muun muassa ajokortteja ja kotien sekä hotellien älyavaimia.

Tällä hetkellä Applen mobiiliajokorttihanke on kokeiluvaiheessa useissa Yhdysvaltain osavaltioissa. Ominaisuuden saatavuus riippuu lopulta paikallisista lainsäädännöistä.

Applen nykyisessä versiossa käyttäjä lataa itse kuvan ajokortistaan puhelimeensa. Tiedot tallentuvat laitteelle samaan salauksella suojattuun osioon maksukorttitietojen kanssa.

Applen yritys laajentaa mobiililompakkonsa ominaisuuksia on saanut kritiikkiä muun muassa kansalaisoikeusjärjestö ACLU:lta, joka ei pidä ajatuksesta, että ihmisen pitäisi jatkossa luovuttaa puhelimensa poliisille todistaessaan henkilöllisyyttään. Järjestö näkee mobiiliajokortissa ongelmia myös yksityisyyden ja tasavertaisuuden kannalta (siirryt toiseen palveluun).

Applen ajokortti on herättänyt myös kysymyksen, tuleeko jokaisesta henkilöllisyyden todistamisen hetkestä vain tilaisuus Applelle tehdä rahaa.

Suomi oli hetken edelläkävijä

Suomessa mobiiliajokorttiin liittyviä kysymyksiä on pohdittu jo pitkään. Täällä on myös ehditty kerätä käytännön kokemuksia aiheesta.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (nyk. liikenne- ja viestintävirasto Traficom) käynnisti vuonna 2017 mobiiliajokorttihankkeen. Autoilija-sovelluksen ympärille rakennettu kokeilu keräsi muutamassa vuodessa noin 40 000 käyttäjää.

Kokeiluun lähti mukaan muun muassa Posti, Alko ja suurimmat vähittäiskauppaketjut. Myös MaRa suositteli mobiiliajokorttia tunnistamiseen majoitus- ja ravintola-alan jäsenyrityksille ikärajavalvontaan.

– Se on iso haaste, kun niinkin perinteistä juttua kuin ajokortin näyttäminen lähdetään toteuttamaan uudella teknologialla. Siihen kohdistuu paljon tarkastelua ja epäilystä. Ihmisten pitää tottua ajatukseen ja luottaa siihen, sanoo projektiin osallistunut johtaja Simo Karppinen Traficomista.

Autoilija-sovelluksessa henkilötiedot haettiin viranomaisrekisteristä vahvan tunnistautumisen kautta. Kun tiedot löytyivät sovelluksesta, ne sai esille PIN-koodilla tai biometrisellä tunnistautumisella.

Tilanteessa, jossa ajokorttia piti näyttää, sovellus loi QR-koodin, jonka esimerkiksi myymälätyöntekijä pystyi lukemaan omalla laitteellaan. Tämä jälkeen työntekijän näytölle ilmestyivät tarvittavat tiedot. Itse puhelinta ei siis tarvinnut luovuttaa tapahtuman aikana.

Sovelluksen käyttäjä pystyi itse määrittämään, mitkä tiedot hän halusi tilanteessa näyttää. Ikää todistettaessa näytölle ilmestyi esimerkiksi henkilön kuva ja syntymäaika tai pelkästään tieto, että henkilö on tai ei ole täysi-ikäinen.

Karppisen mukaan Autoilija-sovellus sai hyvää palautetta ja käyttäjät olivat tyytyväisiä. Loppukesästä 2020 Traficom kuitenkin hautasi Autoilija-sovelluksen (siirryt toiseen palveluun) ja sen mukana mobiiliajokortin. Syynä oli viraston heikentynyt taloustilanne.

Puhelin on tulevaisuudessa myös lompakko

Vaikka Traficomin ajokorttisovellus on toistaiseksi kuopattu, Karppinen uskoo, että puhelimia käytetään hyvin pian henkilöllisyyden todistamiseen. Mobiilimaksamisen suosio kasvaa koko ajan ja henkilöllisyyden todistaminen on tästä luonnollinen seuraava askel.

Muutoksen tuulet havisuttavat jo lakikirjojen sivuja Suomessa. Autoilija-hankkeen aikana ajokorttia koskeva lainsäädäntö päivitettiin digiaikaan.

Seuraavaksi päivitystä kaipaa henkilötietolaki, joka ei tällä hetkellä tunnista muita tapoja todistaa henkilöllisyys kuin perinteisen muovikortin näyttäminen. Tämän muuttamiseksi on käynnissä useita uudistuksia.

Valtiovarainministeriössä on käynnissä hanke, jonka tarkoituksena on kehittää sähköisen tunnistamisen palveluita. Yksi hankkeen tavoitteista on luoda mobiilihenkilöllisyystodistus.

Tämä todistus oli tarkoitus saada käyttöön ensi vuoden loppuun mennessä, mutta aikataulu meni uusiksi, kun Euroopan komissio esitteli oman suunnitelmansa digitaalisesta identiteettilompakosta.

Komission asetusluonnos esiteltiin kaksi viikkoa sitten, joten sen vaikutukset eivät ole vielä täysin selvillä, sanoo tietohallintoneuvos Maria Nikkilä valtiovarainministeriöstä. Selvää kuitenkin on, että Suomen toteutus tehdään täyttämään komission vaatimukset ja tämä voi joiltain osin vaikuttaa aikatauluun.

– Mobiilihenkilökortin kehittäminen jatkuu suunnitellusti, mutta arvioimme, miltä osin sen linjaukset voidaan päättää nyt ja miltä osin tulee seurata eurooppalaista standardia, Nikkilä toteaa.

Tietohallintoneuvos muistuttaa, että komission tulevalla asetuksella on vaikutuksia myös lainsäädäntöön. Nämä riippuvuudet voivat vaikuttaa Suomen ratkaisun aikatauluun.

Myös Traficomissa odotetaan nyt lopullisia päätöksiä Brysselistä.

– Jos Autoilija-hanke olisi pidetty käynnissä, nyt olisi aikaa seurata ja mukautua tuleviin standardeihin. Mutta nyt ei kannata lähteä kehittämään mitään, kun voi olla, että kaiken joutuisi rakentamaan uusiksi, Karppinen sanoo.

Teknojätit mukana luomassa standardeja

Ajokortin ja henkilökortin lisäksi puhelimen digitaalisessa lompakossa voi tulevaisuudessa säilyttää esimerkiksi kalastuslupaa tai metsästyskorttia. Voi myös olla, että joillekin korteille ja luville tehdään omat sovellukset.

– Jatkossa pitää katsoa, onko erillisistä sovelluksista hyötyä vai voiko kaikki olla samassa henkilötietosovelluksessa. Se on viime kädessä kiinni siitä, miten ihmiset käyttävät näitä sovelluksia, Karppinen pohtii.

Lopullisten sovellusten määrää tärkeämpää Karppisen mukaan on se, että samat lukulaitteet kassoilla ja narikoissa tunnistavat kaikki digitaaliset todistukset, myös ulkomailla myönnetyt.

Tämän vuoksi kansainvälinen standardityö on tärkeää. Karppinen on tyytyväinen, että käyttöjärjestelmiä pyörittävät Google ja Apple ovat osallistuneet tähän työhön. Ilman teknologiajättien yhteistyötä henkilötietojen tallentaminen puhelimiin turvallisesti olisi hankalaa.

Eikä se helppoa ole nytkään.

– Auki on kysymys, että miten ne tiedot sinne Applen tai muun toimijan lompakkoon lopulta viedään. Sitä mallia ei ole vielä standardoitu, Karppinen huomauttaa.