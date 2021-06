Kansainvälistä joogapäivää juhlittiin seitsemännen kerran – videolta näet, kuinka Intian rajapoliisit taipuivat jooga-asentoihin korkealla vuoristossa

Maanantaina vietettiin kansainvälistä joogapäivää seitsemättä kertaa. Kansainvälistä joogapäivää juhlitaan erityisesti Intiassa, jossa koronapandemian toinen aalto nosti päivittäisten koronatartuntojen määrän toukokuussa jopa 400 tuhanteen.

Koronaviruksen kurittaman valtion pääministeri Narendra Modi kommentoikin sanomalehti The Independentin mukaan (siirryt toiseen palveluun), että "tänään koko maailman taistellessa koronaviruspandemiaa vastaan, jooga säilyy toivon kipinänä". Modi tunnetaan aktiivisena joogina, jonka aloitteesta kansainvälinen joogapäivä julistettiin YK:ssa vuonna 2014.

Joogapäivään osallistui muun muassa Intian Indo-Tiibetin rajapoliisi (ITBP), jolla on asemapaikkoja muun muassa korkealla Himalajan vuoristossa. Sanomalehti The Times of India kertoo (siirryt toiseen palveluun), kuinka rajapoliisit harjoittivat joogaa jopa lähes 4 900 metrin korkeudessa Intian vuoristoisilla raja-alueilla.

Lähes 3 500 kilometrin mittaista raja-aluetta vahtivat ITBP-joukot tekevät työtään jopa 5 700 metrin korkeudessa. Videolta näet, kuinka ikivanhaa perinnettä harjoitetaan vuoristo-olosuhteissa. Video näyttää myös maantieteellisestikin valtavan maan joukkojen joogaharjoituksia hiekka-aavikolla Rajastanin osavaltiossa.