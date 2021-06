Herätys: Huuhkajille harmittava tappio, tuhansien asuntojen rakentaminen on vaarassa viivästyä, etätyöläiset lensivät etelään

Suomi hävisi Belgialle, jatkopaikka ei enää omissa käsissä

Suomi hävisi Belgialle 0–2 maanantaina jalkapallon miesten EM-kisoissa. Suomi sijoittuu omassa alkulohkossaan kolmanneksi ja joutuu jännittämään jatkopaikkaansa keskiviikkoon asti. Jatkoon etenee neljä parasta lohkokolmosta. Belgia voitti B-lohkon ja Tanska sijoittui toiseksi.

Tuhansien asuntojen rakentaminen uhkaa viivästyä lakiuudistuksen takia

Parhaillaan valmistelussa olevaa maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta kritisoidaan etenkin suurissa kaupungeissa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Maakuntaliitot ja suuret kaupungit kritisoivat vireillä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Suuret kaupungit ja lakiuudistusta valmistellut ministeriö ovat kuitenkin eri linjoilla vaikutuksista.

Uudenmaan liiton mukaan jopa tuhansien asuntojen rakentaminen uhkaa viivästyä lakiuudistuksessa kunnille kaavailtujen lisävelvoitteiden takia. Ympäristöministeriön mukaan uudistus päinvastoin sujuvoittaisi kaavoitusta ja varmistaisi kansalaisten kuulemisen kaupunkien suunnittelutyössä.

Ilmastopaneeli: sähkön avulla Suomen päästöt voitaisiin painaa lähelle nollaa

Yhteiskunnan sähköistämisellä uskotaan olevan suuri vaikutus ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Energiajärjestelmien sähköistäminen voi merkittävästi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, Suomen ilmastopaneeli toteaa. Tuoreen selvityksen mukaan sähköistämisellä päästöjä voitaisiin leikata peräti 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastopaneelin hahmotelmassa sähköistymisen tuomat päästöleikkaukset perustuvat nolla- ja vähäpäästöisen sähköntuotannon lisäämiseen. Erityisesti tämä tarkottaisi lisäyksiä tuulivoimaan määrään, jonka odotetaan viisinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

Korona vei Aurinkorannikolta eläkeläiset, mutta toi etätyöläiset

Niina Ristolainen yksi etelään siirtyneistä etätyöläisistä. Hän toivoo, että saisi pysyä Espanjassa osan vuodesta jatkossakin. Kuva: Gabriel Bendahan

Espanja on saanut täydennystä koronapandemian aikana etätyöläisistä. Suomalaisyrittäjät uskovat, että etätyötrendi on tullut jäädäkseen. Etätyöbuumi ei kosketa ainoastaan Aurinkorannikon pikkukaupunkeja, vaan koko Málagan itsehallintoaluetta. Pelkästään Málagan kaupungin väkiluku kasvoi lähes 10 000 hengellä viime vuonna. Yli puolet uusista asukkaista on ulkomaalaisia, joista valtaosa on etätyöläisiä ja brexitiä paenneita brittejä.

Helteisen kuuma sää jatkuu etelässä – pohjoisessa koleampaa

Etelään on luvassa tiistaina lämpöä, mutta Lapissa on kolea sää.

Tiistaina päivällä maan keskiosaan muodostuu jälleen ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Suurimmassa osassa maata sää on kuitenkin poutaista ja varsinkin etelässä hyvin kuumaa. Lämpötila voi nousta etelässä ja idässä selvästi yli 30 asteeseen. Lämpimintä on luultavasti kaakossa.

