Hallituskriisi jakaa ruotsalaisten mielipiteitä – Näin Tukholmassa kommentoitiin historiallista epäluottamuslausetta, jolla hallitus kaatui

Ruotsin valtiopäivät äänesti hallituksen ja pääministeri Stefan Löfvenin epäluottamuksen puolesta. Löfvenillä on viikko aikaa päättää, julistaako ennenaikaiset vaalit. Arkistokuva. Kuva: EPA/JANERIK HENRIKSSON

Ruotsin hallitus kaatui maanantaina, kun valtiopäivät äänesti äänin 181–109 pääministeri Stefan Löfvenin ja hallituksen epäluottamuksesta. Taustalla on kiista vuokrasääntelyn purkamisesta.

Hallituksella on nyt kaksi vaihtoehtoa.

Valtiopäivillä aloitetaan niin sanottu puhemieskierros, jolla pyritään muodostamaan uusi hallituspohja valtiopäivien olemassa olevalla kokoonpanolla. Tällöin on mahdollista, että Löfven valitaan jatkamaan pääministerinä.

Maahan määrätään ennenaikaiset vaalit, joihin asti Löfven jatkaa pääministerinä.

Hallituksella on viikko aikaa päättää etenemistavasta. Löfven ei ole vielä suoraan sanonut, aikooko julistaa uudet vaalit.

Kyseessä on maan historian ensimmäinen kerta, kun pääministeri on kaadettu epäluottamusäänestyksellä.

Seuraavat valtiopäivävaalit järjestetään joka tapauksessa jo ensi vuonna. Toisaalta hallituksen muodostuminen nykyisellä valtiopäivien kokoonpanolla on vaikeaa.

Mutta mitä asiasta ajattelevat ruotsalaiset? Yle kysyi Tukholmassa ihmisten mielipidettä siitä, pitäisikö uudet vaalit järjestää ja voidaanko Löfvenin hallitukseen olla tyytyväisiä.

Maija Kulikowski: Epäluottamuslause shokeerasi

Maija Kulikowski olisi kaivannut Löfvenin hallitukselta selkeämpää otetta koronatoimiin. Kuva: Jukka Lehto / Yle

Shokki on sana, jolla Maja Kulikowski luonnehtii tilannetta.

– On vähän shokki, että Löfven onnistuttiin syrjäyttämään, Kulikowski sanoo.

Kulikowski on yleisesti ottaen ollut tyytyväinen Löfvenin hallitukseen. Koronatoimiin ja -rajoituksiin hän olisi kuitenkin kaivannut selkeämpää otetta.

Uusia vaaleja ei Kulikowski mielellään näkisi, sillä ihmiset äänestävät valtiopäivien kokoonpanosta joka tapauksessa ensi vuonna. Hän toivoo, että mahdollisissa hallitusneuvotteluissa saadaan nyt aikaan kompromissi.

– Aina on hyvä tehdä kompromissi, Kulikowski sanoo.

Lennart Wilén: "Tästä tulee jännittävää"

Lennart Wilén toivoisi, että seuraavaksi hallitusvastuussa olisi Maltillinen kokoomus. Kuva: Jukka Lehto / Yle

Hallituksen kaatuminen on Lennart Wilénin mielestä puolestaan "erittäin hyvä" asia. Hän ei ole ollut tyytyväinen Löfvenin hallitukseen.

– En kannata sosialismia, Wilén kiteyttää.

Wilén toivoisi uusia vaaleja, ja että Ruotsin Maltillinen kokoomus saisi hallitusvastuun. Hän kuitenkin näkee puolueen mahdollisuuden saada aikaiseksi hallituskoalitio "erittäin tiukkana".

– Tästä tulee jännittävää.

Erik Lindgren: Hallituksen on ollut vaikeaa pysyä kasassa

Erik Lindgren uskoo, että ylimääräiset vaalit joudutaan järjestämään. Kuva: Jukka Lehto / Yle

Erik Lindgren kuvailee tilannetta historialliseksi.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun pääministeri on saanut epäluottamuslauseen, joten on tämä vähintäänkin historiallista, Lindgren sanoo.

Lindgren kommentoi, että vähemmistöhallituksen on ollut vaikeaa "pysyä kasassa".

Hänen mukaansa Löfvenin olisi vaikeaa löytää yhteinen sävel esimerkiksi Vasemmistopuolueen tai Liberaalien kanssa.

– Siksi uskon, että ylimääräiset vaalit järjestetään.

