Lampaat ovat palanneet Mustasaaren Björköön saarelle, missä susi raateli viime kesänä 130 lammasta – nyt lampaiden GPS-pannat kertovat, jos susi hyökkää

Viime kesänä susi ui saarelta toiselle raadellen lampaita. Pantojen toivotaan auttamaan suurpedon hyökkäyksen havaitsemisessa ja nopeuttavan tilanteeseen puuttumista. Suden tulo lampaiden luokse on epätodennäköistä, mutta siihen varaudutaan.

Mustasaaren Björköby saarella pyritään suojelemaan laiduntavia lampaita susilta.

Viime kesänä alueelle livahti susi, joka tappoi 130 lammasta. Susi pääsi helposti uimaan saaresta toiseen, ja vahinko huomattiin vasta laidunkauden päätteeksi. Tämän ei haluta enää toistuvan.

Pari viikkoa sitten saarelle muuttaneet 650 lammasta ovat saaneet suojakseen riistakameroita.

– Olemme myös laittaneet alueelle valvontakameroita ja pystymme livenä seuraamaan tilannetta, kertoo Riistakeskuksen Pohjanmaan aluetoimiston suunnittelija Jaakko Alalantela.

Lampailla on saarilla tärkeä maisemanhoitotyötehtävä. Kuva: Iina Ala-Kurikka / Luonnonvarakeskus

GPS-pannat kertovat poikkeavasta käytöksestä

Saarella olevan lauman kuusitoista lammasta on GPS-pannoitettu. Pantoja on kolmea erilaista mallia, joista osa suunniteltu porojen ja muiden laiduneläinten laiduntamiseen. Pannan avulla voidaan havaita nopeasti suurpedon hyökkäys ja puuttua tilanteeseen.

– Jos jotain poikkeavaa tapahtuu; lampaat lähtee liikkumaan nopeasti, katras hajoaa tai joku lakkaa liikkumatta, niin saamme tiedon, mikäli susi on sinne päätynyt, Alalantela kertoo.

Vaikka suden tulo saarelle on epätodennäköistä, ollaan alueella varautuneita.

– Alue on poikkeavaa susille, mutta toisaalta paikka missä vahinko on tapahtunut, niin niillä on ollut tapana toistua, Alalantela kertoo.

Suurpetoaitoja on rakennettu Björköbyn kylään. Kuva: Iina Ala-Kurikka / Luonnonvarakeskus

Mustasaaren Björköbyn kylään on rakennettu myös suurpetoaitoja turvaksi. Laidunsaarelle aitojen rakentaminen olisi kuitenkin täysi mahdottomuus.

Lampailla on saarilla tärkeä maisemanhoitotyötehtävä. Saaret pysyvät avoimina, ja siitä hyötyvät monet lintu- ja hyönteislajit.

– Toiveissa on, että pystymme reagoimaan suden läsnäoloon, mikäli sellainen saarelle eksyy. Vahingon olivat viime kesänä suuret, Alalantela toteaa.

