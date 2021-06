"Vapailla vaaleilla ei ole mitään mahdollisuutta" – Nicaraguassa pidätettiin jo viides mahdollinen opposition presidenttiehdokas

Istuva presidentti Daniel Ortega on luonut Nicaraguaan terrorijärjestelmän, joka estää ihmisiä osoittamasta mieltään, eikä hyväksy minkäänlaista opposition kampanjaa, sanoo Ortegan entinen varapresidentti.

Kun 57-vuotias journalisti ja opposition edustaja Miguel Mora Barberena pidätettiin sunnuntai-iltana, hänestä tuli viides mahdollinen presidenttiehdokas Nicaraguassa, joka on pidätetty kesäkuun aikana.

Maan poliisi pidätti Moran syyttäen hänen uhanneen valtion suvereenisuutta, kertoo CNN (siirryt toiseen palveluun).

100% Noticias TV -kanavan omistaja Mora tekee seuraa pidätettyjen listalla journalisti Cristiana Chamorrolle, entiselle diplomaatille Arturo Cruzille, politiikantutkija Félix Maradiagalle ja ekonomisti Juan Sebastián Chamorrolle.

Viime viikkojen aikana Nicaraguassa on pidätetty yhteensä 15 oppositiojohtajaa. Syiksi on kerrottu erilaisia epämääräisiä kansalliseen turvallisuuteen liittyviä rikkeitä.

Pidätyksien taustalla on marraskuussa edessä olevat presidentinvaalit. Nicaraguaa vuosina 1979–1990 ja uudelleen vuodesta 2007 johtanut Daniel Ortega, 75, pyrkii pääsemään eroon mahdollisista vastaehdokkaistaan.

Maassa hyväksyttiin joulukuussa laki, jonka väitetään turvaavan maan suvereenisuutta vihamielisiä ulkomaisia vaikutteita vastaan. Lainsäädäntöelimen enemmistö koostuu Ortegan liittolaisista. Lakia kritisoivien mukaan sillä pyritään estämään oppositiopoliitikoiden asettuminen ehdolle.

Vasemmistolaisen Ortegan tukema laki estää ehdolle asettumisen henkilöiltä, jotka esimerkiksi pyytävät Nicaraguan valtion vastaisia pakotteita tai juhlivat niiden asettamista.

Diktaattorin kaatajasta tuli diktaattori

– Vapailla vaaleilla ei ole mitään mahdollisuutta. Vaalit, joissa suurin osa Ortegan vastaehdokkaista on vankilassa, eivät ole oikeasti vaalit, sanoo Sergio Ramirez uutistoimisto AP:n haastattelussa. Ramirez toimi Ortegan varapresidenttinä vuosina 1985–1990. Nykyään Ortegan varapresidenttinä toimii hänen vaimonsa Rosario Murillo.

Ramirezin mukaan Ortega on luonut maahan terrorijärjestelmän, joka estää ihmisiä osoittamasta mieltään, eikä hyväksy minkäänlaista opposition kampanjaa.

Ramirez teki pesäeroa Ortegaan 90-luvun puolivälissä ja jätti politiikan 1996. Hän on sittemmin kunnostautunut useiden lehtien kolumnistina.

Ennen jättäytymistään politiikasta Ramirez oli perustamassa sandinistista uudistuspuoluetta yhdessä muutamien muiden vanhojen sandinistien kanssa. Syynä oli näkemyserot Ortegan kanssa.

1960-luvun alussa perustettu vasemmistolainen Kansallisen vapautuksen sandinistirintama kaappasi vallan maata hallinneelta diktaattorilta Anastasio Somoza Debaylelta vuonna 1979. Vallankaappauksen jälkeen valtaan nousi Ortega, aluksi sotilasjuntan johdossa ja tammikuussa 1985 presidenttinä maan ensimmäisten vapaiden vaalien jälkeen.

Nyt vapaat vaalit tuntuvat taas kaukaiselta ajatukselta Nicaraguassa. Oppositio ja kansalaisjärjestöt ovat syyttäneet Ortegan hallitsevan maata itsevaltaisesti. Lisäksi häntä on syytetty hallintonsa vastaisten mielenosoitusten raakalaismaisesta tukahduttamisesta.

Mielenosoituksia on järjestetty vuodesta 2018 lähtien. Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) -ihmisoikeusjärjestön mukaan mielenosoitusten yhteydessä on saanut surmansa yli 300 ihmistä ja tuhannet ovat joutuneet maanpakoon.

Sekä EU että Yhdysvallat ovat asettaneet pakotteita Ortegaa ja hänen hallintoaan vastaan. Yhdysvallat on myös pyytänyt kansainvälistä yhteisöä kohtelemaan Ortegaa diktaattorina.

