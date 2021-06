Ilmajoen kunnanjohtajan työsuhteen jatkoa perustetaan pohtimaan tilapäinen valiokunta, päätös saattaa venyä

Ilmajoen kunnanhallitus esittää tilapäisen valiokunnan perustamista linjaamaan kunnanjohtaja Seppo Pirttikosken työsuhteen tulevaisuutta.

Kunnanhallitus keskusteli eilen asiasta ja päätti esittää ensi maanantaina kokoontuvalle valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista äänin 9-2.

Valtuuston nimeämän valiokunnan tehtävänä olisi selvittää kunnanjohtajan erottamista tai esimerkiksi siirtoa muihin tehtäviin. Siitä ei ole tietoa, miten pitkän ajan valiokunta asian valmisteluun lopulta tarvitsee.

Vastaehdotus valiokunnan perustamiselle oli salainen sopimus Pirttikosken kanssa.

Ilmajoen kunta kertoi viime viikolla julkisuuteen, että Pirttikoski on ilmoittanut jääneensä kiinni rattijuopumuksesta.

Ilmajoen kuntaa vuodesta 2004 johtanut Pirttikoski on tuomittu rattijuopumuksesta viime vuosina useampaan otteeseen. Lisäksi hän on saanut tuomion lähestymiskiellon rikkomisesta. Tuomiot ovat olleet ehdollista vankeutta ja päiväsakkoja, ja kunnanhallitus on antanut Pirttikoskelle varoituksia.

