Onko tässä Suomen kuumin työmaa? Nelostiellä Jyväskylän pohjoispuolella on meneillään maan suurin päällystysurakka

Nelostiellä Jyväskylän pohjoispuolella on käynnissä tällä erää Suomen suurin päällystystyömaa, kertoo Väylävirasto tiedotteessaan.

Uutta tielinjaa asfaltoidaan 16 kilometrin matkalla Kirrin ja Vehniän välillä.

– Jotain työn kokoluokasta kertoo käytettävän asfaltin määrä: kahteen kerrokseen 16 kilometrin matkalle sitä menee noin 800 000 m2. Pinta-alaltaan se vastaa noin 2 222 lentopallokentän alaa, kuvailee Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen.

Tänä vuonna välille Kirri–Vehniä tehdään kaksi päällystekerrosta. Kaksi lisäkerrosta on määrä laskea vuonna 2023 ja vuonna 2026. Yhteensä tieosuudelle tulee neljä päällystekerrosta.

Asfaltti työmaalle saadaan Lintukankaan siirrettävältä asfalttiasemalta. Asemalla on käytössä kaksi erillistä linjastoa kiviaineksen ja asfalttirouheen kuumennukseen.

Työmaalla on kuuma kuin saunassa

Ihanteellinen sää päällystystöille on lämmin ja sateeton. Helle tukaloitaa kuitenkin jo lähtökohtaisesti kuumia työoloja.

Niskanen kertoo, että nyt meneillään olevan Nelostien urakan mittakaava helpottaa jonkin verran helteessä työskentelyä.

– Kun pääsemme tekemään päällystettä uudelle moottoritielle kokonaan liikenteeltä sivussa, niin pystymme suunnittelemalla hallitsemaan työtä, niin ettei olla koko ajan kuuman päällysteen päällä. Vaihdamme ajoittain työkohdetta, joka pikkasen helpottaa. Urakassa on myös iso pinta-ala ja alueella tuulee aika hyvin, ilmavirtaus käy.

Yli 30 asteen kohoavissa lämpötiloissa työskennellään parhaillaan kuuman saunan kaltaisissa oloissa.

– Kyllähän siellä kuuma on. Päällysteen lämpötila levittämisen jälkeen pinnasta on noin 140:n asteen paikkeilla. Voi kuvitella, että kun sen päällä liikkuu, niin on kuin saunassa. Riittävällä nesteellä ja taukoja pitämällä työt jatkuu normaalisti.

Yötöitä ei ole tarvittu

Uuden tielinjan päällystyksessä ei ole Niskasen mukaan keskeytystarvetta helteen vuoksi. Teiden uudelleen päällystyksissä lämpötila voi toisinaan ongelmia aiheuttaa.

– Päällysteen pitäisi ehtiä jäähtyä levittämisen jälkeen ennen kuin sitä voi mennä jyräämään tiiviiksi. Kun lämpötilat on 30 ja aurinko paistaa pintaan, niin normaali asfalttikin ilman päällystystöitä voi olla yli 50 astetta.

Työmailla voi tulla eteen tilanne, ettei juuri levitettyä asfalttia saada jäähtymään oikein millään. Siksi päällystystä tehdään kovimpien helteiden aikaan joskus myös yötyönä.

Nelostien päällystysurakoitsija Peab on Niskasen mukaan toistaiseksi ilmoittanut jatkavansa töitä päivävuorossa.

– Nyt on tehty pitkää päivävuoroa aamukuudesta iltakuuteen. Ei ole vielä menty yötyöhön. Aikataulu on sellainen, että päiväaikainen työ riittää, toteaa Niskanen.

Toukokuussa 2019 aloitettu Nelostien parantaminen ja muuttaminen osin moottoritieksi Kirrin ja Tikkakosken välillä on nyt puolivälissä. Tieurakan tämän vuoden päällystystyöt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Voit keskustella aiheesta tässä 24.6 kello 23 saakka.

Lue myös:

Nelostiellä Kirrinkallion louhintatyöt loppusuoralla – tältä uusi kallioleikkaus nyt näyttää

Nelostien rakennustyömaalla Keski-Suomessa räjäytellään viikoittain aina vuoteen 2022 saakka – moottoritietä valmistuu suunniteltua enemmän

Kirri-Tikkakoski moottoritien rakentaminen alkaa toukokuussa