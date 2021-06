Keskisuomalainen ostaa Hämeen Sanomat -konsernin yli 8 miljoonalla eurolla

Keskisuomalainen Oyj on allekirjoittanut kauppakirjan Hämeen Sanomat -konsernin ostamiseksi Aina Group Oyj:ltä. Hämeen Sanomat oy julkaisee myös Forssan Lehteä. Konserniin kuuluvat lisäksi tytäryhtiöt Ilves Jakelu ja Hämeenlinnan Jakelupalvelu.

Kanta-Hämeen maakuntalehti Hämeen Sanomat myydään Keskisuomalainen Oyj:lle. Tiistaina allekirjoitetussa kaupassa uudelle omistajalle siirtyvät myös Hämeen Sanomien lisäksi tytäryhtiöt Ilves Jakelu ja Hämeenlinnan Jakelupalvelu.

Velaton kauppahinta on 8,3 miljoonaa euroa. Keskisuomalainen Oyj rahoittaa kaupan kassavaroillaan.

Hämeen Sanomat Oy julkaisee Kanta-Hämeessä kahta 7-päiväistä sanomalehteä eli Hämeen Sanomia ja Forssan Lehteä sekä Hämeenlinnassa kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia.

Ilves Jakelu Oy harjoittaa Kanta-Hämeessä sanomalehtien ja muiden tuotteiden varhaisjakelua. Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy suorittaa Hämeenlinnan alueella osoitteettoman suoramainonnan jakelua.

Konsernilla on noin 400 työntekijää, joista noin 300 on osa-aikaisia jakajia. Kokopäiväiseksi muutettuna konserni työllistää noin 200 henkilöä. Keskisuomalainen-konsernin ja Hämeen Sanomat -konsernin muodostaman kokonaisuuden pro forma -liikevaihto vuodelta 2020 on noin 224 miljoonaa euroa.

Kaupan täytäntöönpano on ehdollinen, kunnes Aina Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt kaupan. Kauppa arvioidaan toteutettavan syyskuun loppuun mennessä, kerrotaan Keskisuomalainen Oyj:n pörssitiedotteessa.

Ennen kaupan toteuttamista Hämeen Sanomat Oy myy Hämeenlinnan toimitilakiinteistön ja -tontin sekä medialiiketoimintaan kuulumattomia osakkeita Aina Group Oyj:lle. Keskisuomalainen Oyj vuokraa Hämeenlinnan toimitilan Aina Group Oyj:ltä kuuden vuoden vuokrasopimuksella. Vuokravastuun enimmäismäärä kuudelta vuodelta ilman indeksikorotuksia on noin 900 000 euroa.

Päivitämme uutista.