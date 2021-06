Analyysi: Videopelaamista ravisteleva konsolipula kyykyttää köyhiä ja tekee peleistä rikkaiden hupia

Kun pandemia sulki meidät koteihimme, elektroniikkahimo kipusi pilviin, eikä laitteita vieläkään riitä kaikille. Vääristynyt pelikonsolibisnes voi johtaa siihen, ettemme itse enää pelaa, kirjoittaa toimittaja Eelis Bjurström.

Ratchet & Clank -pelisarjan uusinta painosta, Rift Apart -peliä, on kehuttu visuaalisuudeltaan jättibudjetin animaation veroiseksi. Se jäänee monelta pelaamatta, ja yksi syistä on korona. Kuva: Insomniac Games