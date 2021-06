Kainuussa on nyt maan korkein koronailmaantuvuus, tauti leviää nuorissa aikuisissa ja teineissä – katso suorana koronanyrkin kommentit klo 15.45

Kainuussa on nyt yhtä paljon uusia koronatartuntoja kuin epidemian alkuaikoina huhtikuussa 2020. Uusia tartuntoja on todettu Kajaanissa tällä viikolla jo yhdeksän ja viime viikolla 15. Lisäksi Kainuussa olevilta matkailijoilta on löydetty kaksi tartuntaa.

Lähes kaikki Kainuun tartunnat ovat Kajaanissa. Yhteistä nimittäjää Kajaanin tartunnoille ei ole, vaan ne liittyvät ihmisten tapaamisiin vapaa-ajalla. Tiistaina Kainuun sote kertoi seitsemästä paikasta, joissa on voinut altistua koronatartunnoille.

Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että tartunnat painottuvat aiemmista ryppäistä poiketen kajaanilaisiin teini-ikäisiin nuoriin.

Kainuun soten koronayrkki kokoontuu tiistaina iltapäivällä keskustelemaan tilanteesta. Ensimmäisenä mietitään, onko Kainuu kiihtymisvaiheessa. Kaikki sen kriteerit täyttyvät. Pääkuvasta klikkaamalla voit katsoa, kun toimittaja Sipe Myllyniemi haastattelee Olli-Pekka Koukkaria klo 15.45 alkaen tai heti koronanyrkin kokouksen päätyttyä.

Sote voi määrätä rajoitusten suhteen yksittäisen tilan suljettavaksi tai rajoittaa sen käyttöä.

Puolestaan Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määrää kuntarajat ylittävistä rajoituksista sekä tartuntatautilain pykälän 58 rajoituksista ja sulkemisista. Ravintoloiden osalta määräävä taho on valtioneuvosto.

Kaupunki toivoo varovaisuutta

Kajaanin kaupunki pohtii mahdollisia koronarajoituksia yhteistyössä Kainuun soten kanssa. Kaupunginjohtaja Jari Tolonen ennakoi ennen koronanyrkin kokousta, että kaikki nykyiset rajoitukset ja suositukset pysyvät todennäköisesti voimassa alkukesän ajan.

– Maskin käyttösuosituksista ei ainakaan luovuta. Ylivarovaisuuttakin saa harrastaa.

Kajaanin kaupunki miettii myös omia toimintojaan. Laajennettu johtoryhmä kokoontuu torstai-aamuna. Tolosen mukaan kaupungin näkökulmasta katsottuna perusopetus on jo kiinni, toisen asteen opetus on kesällä työpaikoilla harjoittelussa ja heinäkuun alussa uimahallilla on muutenkin käyttökatkos.

– Mietimme myös kesän tapahtumia, että miten ne järjestetään määräysten mukaan. Uskon, että löydämme soten kanssa ratkaisuja, Tolonen sanoo.

Kainuussa vanhusten rokotekattavuus hyvä, nuoret joutuvat odottamaan

Kainuussa ei tällä hetkellä voi varata aikaa koronarokotukseen, koska rokotetoimitukset vähenevät. Suomeen saatavat rokotteet käytetään ensisijaisesti toisen rokoteannoksen antamiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo, että rokotteita ei voi antaa enemmän Kainuuseen, vaikka tautitapauksia on tullut ilmi viime aikoina enemmän kuin muualla maassa.

– Rokotukset jaetaan väestömäärän mukaan, eli tällä hetkellä 16–69-vuotiaiden määrän mukaan.

Rokotukset etenevät Kainuussa Kontion mukaan samaan tahtiin kuin muillakin alueilla. Kainuussa väestön ikäjakauma on vanhempi, jonka vuoksi vanhojen ihmisten rokotuksiin menee aikaa kauemmin ja siksi nuoremmat ikäluokat laahaavat perässä.

– Kainuussa on ilahduttavaa se, että rokotekattavuus on todella korkea vanhemmissa ikäryhmissä. 70–74-vuotiaista reilusti yli 90 prosenttia ovat saaneet rokotteet. Nuoremmissakin rokoteprosentit ovat korkeat.

Suomeen on ostettu Kontion mukaan yhteensä 7,4 miljoonaa Pfizer Biontechin rokotetta, joista noin miljoona annosta jää toimitettavaksi loppuvuodelle. Modernan rokotetta Suomeen on ostettu 2,1 miljoonaa.

– Laskennallisesti heinäkuun lopussa noin 80 prosenttia 16 vuotta täyttäneistä ovat saaneet ensimmäisen rokotteen ja yli miljoona toisen annoksen.