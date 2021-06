Kampaamoyrittäjä keksi, miten hiusjätettä voidaan käyttää öljyntorjunnassa: "Melkein päivittäin kysytään, miten hiuksia voi lahjoittaa"

Hiukset ja karvat ovat päätyneet sekajätteeksi kampaamoista ja eläintrimmaamoista. Nyt kokeillaan niiden kierrättämistä kuitumatoiksi, joiden avulla voidaan imeyttää öljyä vesistöistä. Lahdessa aloitetussa hankkeessa on mukana useita kampaamoja.

Hiusten leikkauksella tai lemmikin trimmauksella voi nyt auttaa vesistöjen puhdistuksessa. Hiuksia päätyy kampaamojen lattioilta sekajätteeseen tuhansia pusseja viikoittain. Lahdessa aloitetussa Hiukka hyvä -ympäristöprojektissa (siirryt toiseen palveluun) hiukset ja karvat huovutetaan kuitumatoiksi, joita voidaan käyttää esimerkiksi öljysaasteiden suodattamiseen.

Projektin ideoinut yrittäjä Miila Hyökki helsinkiläisestä ekokampaamo Kuutio Galleriasta kertoo, että mukaan on saatu jo kymmenen kampaamoa Lahdesta. Lisäksi keräyslaatikoita löytyy alan yrityksistä muun muassa Helsingissä, Tampereella ja Hämeenlinnassa. Koirien karvoja tulee muutamasta trimmausliikkeestä.

– Kampaajat ovat lähteneet mukaan innoissaan. Melkein päivittäin kysytään miten hiuksia voi lahjoittaa, kertoo Hyökki.

Sekajätteeseen päätyvien hiusten tarkkaa kilomäärää ei tiedetä. Osviittaa antaa, kun viime syksynä eräs helsinkiläinen kampaaja kertoi keränneensä viikon ajan talteen hiusjätteen. Sitä kertyi iso muovikassillinen siitä huolimatta, että kassiin ei päätynyt lainkaan pientä hiussilppua. Suomessa on noin 15 000 kampaamoa, joten hukkaan menevän hiusjätteen määrä on melkoinen.

Kampaaja-kuvataiteilijalle jätehiusten kierrätys on kutsumus

Kuitumaton valmistaminen alkaa karstaamalla ihmisen hiuksia. Kiharat hiukset huovuttuvat helpoiten, joten Hyökki toivoo mukaan afrokampaamoja. Ensimmäinen kerros matossa on aina ihmisen hiuksia, mutta maton täyttökerroksessa käytetään myös eläinten karvoja tai villoja.

– Ihmisen hiuksessa minimipituus on viisi senttimetriä. Eläimen karvassa tai lampaan villassa voidaan käyttää lyhyempää, koska se menee maton väliin täytteeksi.

Kampaaja Miila Hyökki on koulutukseltaan myös kuvataiteilija. Hän on jo vuosien ajan testaillut mahdollisuuksia hiuskuidun uudelleenkäyttöön. Se on hänelle tavallaan kutsumus.

Pekka Litmanen on aiemmin tehnyt kuitumattojen kaltaisia kokeiluja lumpuilla ja innostui hiusten kierrätyksestä. Kuva: Marjo Pirilä / Yle

Lahdesta kotoisin olevan Hyökin pyrkimys hyödyntää hiusjätettä sai hyvän sysäyksen eteenpäin, kun kumppaniksi löytyi viime vuoden lopulla Painovoima ry. Sen vetäjä Pekka Litmanen on ollut mukana kehittämässä uusia ratkaisuja lahtelaiseen Luovien alojen kiertotalouskeskukseen. Tarkoituksena on kehittää työllistämishanketta, jolla saadaan työllistettyä lisää ihmisiä kiertotalouteen.

Huovutuskone löytyi Yhdysvalloista. Ympäristön suojeluun ja puhtaanapitoon keskittyvä Matter of Trust -järjestö (siirryt toiseen palveluun)on jo vuosikymmenen ajan tutkinut hiuskuitumattojen kykyä imeä petrokemikaaleja ympäristöstä. Järjestö on Clean Wave -ohjelmallaan kehittänyt hiuskuitumattojen tuotantomallin.

Öljyntorjuntaa hiuskarvan varassa

Litmasen mukaan valmiille matoille on Lahdessa jo useita käyttökohteita.

– Kymijärven voimalaitoksella lähdetään tutkimaan, kuinka hiuskuitumatto soveltuu raudan suodatukseen. Sinne tehdään eri paksuisia mattoja ja tutkitaan kuinka rauta läpäisee ne.

Seuraavaksi mattoja kokeillaan Lahden satamassa pilssiaseman edessä öljyntorjuntaan. Noin 15 metriä pitkä "mato" asennetaan vesirajaan. Samalla tutkitaan, kuinka eri materiaalit toimivat makeassa vedessä, kuinka hyvin eri paksuiset matot toimivat ja kuinka kauan ne säilyvät täysin vettymättä.

Kampaamoissa tähteeksi jääneistä hiuksista ja trimmaamoista saadusta eläinten karvasta tehdyt matot imevät hyvin öljyä. Ne ovat kauniita ja sopivat myös taideteoksiin. Kuva: Miila Hyökki / Hiukka hyvä-projekti

Lisäksi hiuskuitumattojen kestävyyttä testataan asentamalla niitä hulevesikaivojen ympärille suodattamaan kaduilta tulevaa vettä. Samasta materiaalista tehtyjä pienempiä patalappuja voi käyttää maanparannukseen kasvimailla, koska hiuksissa on kasveille ravinteita ja materiaali sitoo hyvin kosteutta.

Hiuskuidusta voi olla apua myös pelastuslaitoksille, jotka joutuvat pelastustöihin öljyvahingon sattuessa.

– Hiuskarvakuitu ei hajoa samalla lailla kuin jotkut muut matot, vaikka öljyä olisi paljon. Olennaista on sekin, että luonnonkuidusta ei irtoa mikromuoveja vesistöihin öljyntorjunnassa, sanoo Litmanen.

Osa matoista päätyy Hyökin taideteoksiin.

– Ideaa on helppo markkinoida eteenpäin taiteen avulla, selventää Miila Hyökki.

Hiusjätteelle on lukemattomia käyttökohteita

Hiukka hyvä -hanketta rahoittaa Green Lahti, joka myönsi sille ympäristöpääkaupunkivuoden projektirahoitusta 15 000 euroa. LAB ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti oli mukana hakemassa rahoitusta, jonka avulla saatiin tilat projektille ja huovutuskone. Projektipäällikkö Katariina Mäenpää Muotoiluinstituutista kertoo, että nyt haetaan lisää rahoitusta.

– Näyttää siltä, että Euroopan aluekehitysrahastosta olisi tulossa meille lisärahoitus pariksi vuodeksi. Sitten päästäisiin kehittämään tätä pidemmälle, koska tutkimisen arvoisia polkuja tämän aiheen ympäriltä löytyy lukemattomia määriä.

Muotoiluinstituutin Katariina Mäenpään mukaan kierrätetyille hiuksille löytyy lukemattomia käyttökohteita. Kuva: Marjo Pirilä / Yle

Tavoitteena on perustaa yritys Lahteen.

– Emme halua, että projekti jää pelkäksi kokeiluksi. Haluamme selvittää, millainen kiertotalouden liiketoimintamalli sopisi parhaiten tässä tilanteessa materiaalin keräämiseen, tuotesuunnitteluun ja jakeluun. Markkinointi ja brändäys ovat syksyllä meillä esillä opintokokonaisuuksina.

Muotoiluinstituutissa opiskellaan myös puettavaa muotoilua ja kalustemuotoilua. Mäenpää uskoo, että jätteeksi päätyviä ihmisten hiuksia ja eläinten karvoja voidaan hyödyntää silläkin puolella.

– Tähän materiaaliin liittyen tehdään paljon tutkimusta. Näyttää siltä, että mahdollisia käyttökohteita on todella monia.

