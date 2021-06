Kovimmat hirmuhelteet iskivät Kaakkois-Suomeen – uimavalvoja otti sateenvarjon töihin suojautuakseen

Kotkassa monet käyvät pulahtamassa maauimalassa hellesäällä. Etelä-Karjalassa helteet eivät ole vielä näkyneet päivystyksessä. Kaikkien on muistettava juoda tarpeeksi. Etenkin vanhusten ja monisairaiden on oltava varuillaan tällaisina päivinä.

Kaakkois-Suomi on tänään yksi Suomen helteisimmistä paikoista.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Etelä-Karjalan Parikkala nousi iltapäivällä kello kolmen aikaan maan kuumimmaksi kunnaksi, ja puoli neljältä mittari kohosi jo 33,6 lämpöasteeseen.

Samaan aikaan Lappeenrannassa Lepolassa lukema oli 32,4 astetta. Kymenlaakson puolella Kouvolassa Utin lentoasemalla päästiin 31,4 asteeseen, kun taas maakunnan eteläosissa lukemat ovat olleet hiukan pohjoista maltillisemmat.

Lue lisää: Pohjanmaalla kehotetaan pysymään sisätiloissa ukkosen takia – Parikkalassa 33,6 astetta lämmintä

Helle houkuttelee maauimalaan

Muun muassa Kotkassa hellettä on riittänyt heti aamusta alkaen. Jo aamukahdeksalta mittarissa oli noin 25 astetta. Silloin Katariinan maauimalassa oli viitisentoista uimaria altaassa.

– Ei ole hirveästi enempää uimareita kuin normaaliaamuna. Tästä kun päivä lämpenee, alkaa tulla asiakkaita ja auringonottajia on katsomo täynnä, kertoo uimavalvoja Jan Marku.

Hellepäivinä maauimalassa on ollut runsaasti asiakkaita. Mitä enemmän ihmisiä on paikalla, sitä enemmän uimavalvojilla on valvottavaa. Uimavalvoja Janita Brunilasta on kätevää, että uimaradalle voi laittaa köyden.

– Köydellä voimme jakaa radan niin, etteivät kaikki ole samassa sumpussa ja ettei tule vaaratilanteita, sanoo Brunila.

Radan jakaminen auttaa hyppytornien avaamisessa uimahyppääjille.

Sateenvarjo tuo helpotusta paahtavassa säässä

Aamuvirkkuja uimareita on aiempinakin hellepäivinä ollut valmiina heti, kun maauimala avautuu.

– Ennen aamukuuttakin ovella on aina jonoa, kun tulee työvuoroon. On tuttuja kasvoja aina vastassa, sanoo Brunila.

Yksi asiakkaista oli tänään ihmetellyt, miksi ihmeessä Brunilalla oli mukanaan sateenvarjo työvuoroon tullessa.

– Kun hypytän lapsia ja seison auringossa parikymmentä minuuttia, alkaa jo tuntua. Onneksi meillä on täällä näitä varjopaikkoja ihan hyvin, kertoo Brunila.

Helteisenä päivänä täytyy muistaa juoda tarpeeksi. Myös uimavalvojat käyvät usein täyttämässä vesipullojaan.

– Joutuu tauottamaan työtä useammin, että jaksaa istua täällä auringossa eikä tule mitään päänsärkyä, kertoo uimavalvoja Jan Marku.

Viilennystä uimahalleista ja Kymijoesta

Vapaita viettävä Vesa Enqvist oli tiistaiaamuna uimassa maauimalassa.

– Aamu on liikunnalle sopiva aika. Päivällä on sitten aikaa tehdä muuta, sanoo Enqvist.

Maauimalan aamu-uimarit alkavat olla hänelle jo tuttuja naamoja. Uimahallien lisäksi hän käy usein pulahtamassa myös Kymijoessa. Enqvistiä ei hellesää haittaa.

– Pitää juoda riittävästi ja raskasta ruumiillista työtä ei kannata tehdä. Moottorisahaa ei kannata käynnistää.

Helteestä huolimatta Enqvist käväisi aamulla uimahallin saunassa, jonka löylyihin saa mennä kerrallaan viisi saunojaa.

– Tänään siellä ihmeteltiin uimahallien aukioloaikoja. Kannattaa tulla katsomaan ulkona olevaa jonoa lauantaina ja sunnuntaina, kun uimahalli aukeaa kahdeltatoista.

Helle ei ole tuonut väkeä päivystykseen

Myös Etelä-Karjalassa helteiden kanssa on pärjätty. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin eli Eksoten ensihoidon ylilääkärin Pekka Korvenojan mukaan hellekausi on vielä sen verran lyhyt, että suoraan helteisiin liittyviä tapauksia ei ole tähän mennessä ollut päivystyksessä.

– Helteiden olisi jatkuttava viikkoja, jotta päivystystapauksia voisi laittaa pelkästään niiden syyksi, sanoo Korvenoja.

Korvenojan mukaan sydämen vajaatoimintaa sairastavat potilaat kärsivät eniten helteistä. Etenkin heille nestetasapainon vaihtelu on vaarallista. On pidettävä huolta siitä, ettei tule liiallista kuivumista.

Paras ulkoiluaika on aikaisin aamulla tai myöhään illalla

Monilla vanhuksilla on sairauksia, jotka vaikuttavat nestetasapainoon. Eksoten toimintakyky- ja hoivapalvelujen johtajan Anu Koivumäen mukaan kotihoitoon ja asumisyksiköihin on päivitetty omat ohjeensa helteiden varalle.

– Asiakkaita kehotetaan pitämään kotona verhot kiinni ja heitä muistutetaan juomisen tärkeydestä. Ulos menemistä ei näillä helteillä suositella. Paras aika ulkoiluun on aikaisin aamulla tai myöhään illalla, kun on vähän viileämpää, kertoo Koivumäki.

Myös kävelylenkit on Koivumäen mukaan syytä jättää väliin. Omaisia kehotetaan tarkkailemaan kotona asuvan vanhuksen juomisen määrää. Monisairaiden väsymisen ja sairastumisen riski kasvaa kovilla helteillä.