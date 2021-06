Elokapinan mielenosoittajat kertovat epäasiallisesta kohtelusta putkayönä – Poliisi: "Ei säilöönottotilassa ole hotellitason majoitusta"

Elokapinan mielenosoittajat väittävät saaneensa epäasiallista kohtelua kiinniotettuina. Helsingin poliisin komisario Jarno Heinosen mukaan kaikkia toiveita ei välttämättä pystytä toteuttamaan, kun putka on niin täysi kuin se viime viikonloppuna oli.

Osa viikonlopun aikana kiinniotetusta ympäristöliike Elokapinan mielenosoittajasta kokee saaneensa Espoon Nihtisillan ja Helsingin Kisahallin putkissa epäasiallista epäasiallista kohtelua.

Itsekin putkassa yön viettänyt Elokapinan mediayhteyshenkilö Aliisa Maunula kertoo, että poliisi olisi ollut vihainen ja yrittäisi kostaa putkaan viemistä kohtelemalla huonosti.

Helsingin poliisin komisario Jarmo Heinonen ei ymmärrä, mikä tarve poliisilla olisi kostaa tai miten kostaminen toteutettaisiin.

– En tiedä, mistä tuo ajatus tulee. Ihmisten vieminen putkaan on poliisille kovin arkista hommaa, jota tehdään päivittäin.

Elokapinan mielenilmaus alkoi viime viikon torstaina Mannerheimintiellä, josta se siirtyi välillä Kruununhakaan Unioninkadulle. Sunnuntaina, mielenilmauksen siirryttyä jälleen takaisin Mannerheimin tielle, poliisi otti kiinni 117 mielenosoittajaa.

Erimielisyyksiä kiinniottotilanteista

Aliisa Maunula väittää, että Mannerheimin tiellä kiinniotettuja mielenosoittajia olisi viety neljästä kuuteen henkilöä samaan ilmastoimattomaan poliisiautoon. Maunulan mukaan ahtaassa tilassa olleet mielenosoittajat olisivat myös joutuneet istumaan melkein toistensa päällä ja autoja olisi seisotettu helteessä ennen laitokselle lähtöä.

Komisario Jarmo Heinonen kiistää väitteet. Heinosen mukaan kaikki poliisilaitoksen autot ovat ilmastoituja. Heinonen oli ollut paikalla seuraamassa kiinniottotilanteita, eikä myöskään ollut nähnyt autoihin laitettavan yli kolmea henkilöä.

– Säähän oli erittäin lämmin. Meillä oli kuljetusmatkat lyhyitä ja kuljetusketju ripeä. Ymmärrän, että kokemus voi olla sen kaltainen, että väljempi kuljetus olisi ollut mukavampi.

Maunulan mukaan osa kiinniotetuista naisista kertoo, että esimerkiksi heidän rintansa olisivat paljastuneet kiinniottotilanteissa. Myös joku naisista väittää, että häntä olisi kourittu kiinnioton aikana.

Elokapinan mielenosoittajan kiinniottotilanne Mannerheimintiellä 20. kesäkuuta. Kuva: Juho Liukkonen / Yle

Heinosen mukaan kiinniottotilanteissa toimitaan mahdollisuuksien mukaan. Tilanne oli Heinosen mukaan hankala, koska ihmisiä jouduttiin kantamaan pois, ja osa kannetuista oli täysin velttoina. Monilla oli päällään myös vähän vaatteita, joten Heinonen ei pidä mahdottomana sitä, että ihmistä kannettaessa ihoa paljastuu.

Heinonen korostaa, että kiinniottotilanteita oli taltioimassa useampi media. Hän pitää päivänselvänä, ettei kukaan tahallisesti syyllisty tällaiseen toimintaan kameroiden edessä.

– En pidä mahdottomana että tällaisia kokemuksia syntyy, mutta kuulostaa liittyvän niihin hetkiin, jolloin ihmisiä on kannettu pois paikan päältä. Jos ihmistä vaikka kannetaan niin, että toinen pitää jaloista ja toinen käsistä kiinni, niin on aika luontevaa, että takaa kantavan kädet on lähellä toisen rintamusta.

Heinonen toivoisi, että mielenosoittajat olisivat kiinniottotilanteissa yhteistyökykyisempiä.

– Jos suurin osa kiinniotetuista tulisi poliisiautoon omin jaloin, tulisi paljon vähemmän tällaisia väitteitä ja kokemuksia.

Käsitys putkayön luonteesta risteää

Mielenosoittajien käsitys lyhytaikaisesta kiinniotosta risteää poliisin kanssa. Maunulan mukaan kiinniotetut mielenosoittajat olivat yrittäneet kysellä oikeuksiaan, mutta kokivat saaneensa vastaukseksi vain naureskelua.

Heinosen mukaan ihmiset saattavat luulla kiinniottotilanteen olevan luonteeltaan samanlainen, kuin tilanteen, jossa ihminen tulee rikosprosessia varten kuulusteluun.

– Silloin henkilölle tehdään ennen kuulustelua selväksi hänen oikeutensa ja velvollisuutensa siinä tilanteessa, mutta kiiniottoon ei oikeastaan liity samanlaista menettelyä. En tiedä onko kiinniotetuilla odotukset olleet jotenkin epärealistiset.

Mielenosoittajat myös väittävät, ettei heidän pyyntöihinsä oltu suhtauduttu asianmukaisesti.

– Reseptilääkkeitä ei annettu kokonaisia annoksia. Vessaa ei tultu vetämään pyydettäessä. Naisille ei tuotu tampooneja omista tavaroista, kun on pyydetty, sanoo Maunula.

Heinosen mukaan yksittäisiin ratkaisuihin pystyy vastaamaan vain paikalla ollut vartija. Heinosen mukaan asia ratkeaa parhaiten kantelumenettelyllä, jolloin asian hoitaneet virkamiehet kommentoivat asiaa. Heinonen kuitenkin korostaa, että kyseisenä iltana sisäänottotilat olivat tupaten täynnä.

– Se voi aiheuttaa sitä, että tehtäviä, kuten vessan vetämistä, voidaan joutua lykkäämään. Pitäisin aikalailla oletettuna sitä, että siellä on henkiökunnalla ollut kädet täynnä töitä.

Elokapinan mielenilmaus alkoi torstaina 17.6.2021 Mannerheimintiellä. Kuva: Miro Johansson / Yle

Täyteen ahdettuja sellejä

Maunula kertoo esimerkiksi itse olleensa usean henkilön kanssa samassa sellissä, jossa oli vain yksi patja. Vilttejä tai patjoja ei saatu lisää pyydettäessä. Maunulan mukaan kiinniotettuja oli myös tarpeettomasti herätetty öisin esimerkiksi kolistelemalla.

Heinonen ei usko, että lisäpeitto tai patja olisi jätetty tuomatta tarkoituksellisesti. Yksittäisiin sisäänottotiloihin pyritään Heinosen mukaan sulkemaan mahdollisimman vähän ihmisiä kerrallaan. Kiinniotettuja oli kuitenkin niin suuri määrä, että samaan tilaan on jouduttu laittamaan useampia henkilöitä.

Poispääsytarkastuksessa mielenosoittajat kokivat, että heitä olisi hoputettu, kertoo Maunula.

Heinosen mukaan lähtötarkastuksessa on tärkeää, että ihminen saa kaikki tavaransa takaisin, ja pääsee tarkastamaan ne. Henkilökunnan määrä vaikuttaa siihen, kuinka monta ihmistä voidaan käsitellä samanaikaisesti.

– Sillä ei tietenkään rangaista ketään kiinniolevaa. Jos näin on sanottu, sillä on kenties pyritty motivoimaan ihmisiä toimimaan nopeammin, jotta samanhenkiset ihmiset saataisiin mahdollisimman nopeasti ulos kirjattua.

Heinosen mukaan poliisin säilöönottotilan idea on olla turvallinen paikka, johon kiinniotettu ihminen sijoittaa. Mukavuustekijät ovat toissijaisia. Tilojen tarkoitus ei ole olla epämukavia, eikä säilömisella ole tarkoitus aiheutta kenellekään haitaa. Pääasiallinen tarkoitus on pitää henkilö poissa esimerkiksi yleiseltä paikalta, sanoo Heinonen.

– Ei poliisin säilöönottotila ole mikään hotellitason majoitus. Jos lähdetään siitä oletuksesta, niin tällaisia kokemuksia saattaa syntyä.