Mimmi Tick laihtui 40 kiloa leikkauksella, samalla muuttui käsitys itsestä ja suhde muihin – “Dissaaminen on vähentynyt”

Moni uskoo, että laihana elämä olisi onnellisempaa, eikä suotta: lihavuusleikkauksen läpikäyneet kokevat elämänlaatunsa parantuneen huimasti. Leikkaus muuttaa kehoa, mutta sillä on vaikutuksia myös psyykeen ja sosiaalisiin suhteisiin.

Kolme vuotta sitten Mimmi Tick makasi laivan hytissä ja katui kaikkea, mitä oli laittanut suuhunsa edeltävän parin tunnin aikana. Tickin mahalaukku oli pienennetty lihavuusleikkauksessa pari vuotta aiemmin ja nyt sinne mahtui vain pari desilitraa ruokaa ja juomaa.

Laivan buffetpöydän äärellä Tick ei tahtonut uskoa, että herkuttelusta seuraisi kamala olo.

– Leikkauksen jälkeen minun on pitänyt valita syönkö hyvin vai juonko hyvin. Molempia en voi tehdä, koska mahaan ei mahdu.

Bileilta laivalla meni sillä kertaa Tickiltä sivusuun. Sittemmin hän on oppinut tasapainottelemaan ruuan ja juoman kanssa illanvietoissa.

Lihavuusleikkaus muuttaa paljon muutakin kuin painon – samalla muuttuvat käsitys itsestä, suhde muihin ihmisiin ja monet arjen tilanteet.

Tickille illanviettojen muuttuminen on yksi lihavuusleikkauksen tuomista vaikutuksista.

"Aiemmin toivoin, ettei vaatteita tarvisisi ostaa jostain Lainapeitteeltä. Nykyään kaapissa on myös värikkäitä ja jopa pintaa nuolevia vaatteita", Tick kertoo. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Tickin tie kohti lihavuusleikkausta alkoi, kun eräänä päivänä vaa’an lukema kohosi yli 110 kilon, eikä mittari vieläkään pysähtynyt. Tick hyppäsi vaa’alta säikähtäneenä. Hän ei halunnut tietää, mihin lukema lopulta kipuaisi.

Niinpä hän ei tänäkään päivänä tiedä, kuinka paljon on tarkalleen ottaen laihtunut. Jotakin 30 ja 40 kilon välistä.

Kun lääkäri vihjasi mahdollisuudesta päästä lihavuusleikkaukseen, Tick päätti tehdä kaikkensa, jotta leikkaus voitaisiin toteuttaa.

Lihavuusleikkaukseen voi päästä näillä kriteereillä: – ikä 18-65 – sairaalloinen lihavuus (painoindeksi 40 kg/m2 tai enemmän) – vaikea lihavuus (painoindeksi 35 kg/m2 tai enemmän) ja jokin liitännäissairaus – lihavuus (BMI yli 30 ) ja 2 tyypin diabetes, jossa ei saavuteta hyvää hoitotasapainoa lääkityksellä – ennen leikkausta täytyy pystyä pudottamaan painoa elintapamuutoksilla vähintään 5%

Päätös lähteä pyrkimään kohti terveempää elämää oli pelottava. Vaikeinta henkisesti oli käydä läpi, mistä kaikesta syömisestä joutuisi luopumaan.

– Että en voikaan enää syödä kokonaista suklaalevyä kerralla. Tai ehkä mahani ei kestä suklaata enää ollenkaan. Pidin syömisen hiljaisia hautajaisia: nyt käyn viimeistä kertaa pitsalla.

Luopuminen oli tärkeää tehdä, sillä leikkauksen jälkeen Tick saattoi suunnata energiansa uuteen ruokavalioon. (siirryt toiseen palveluun) Nykyään Tickin maha kestää yhä niin suklaata kuin pitsaakin, mutta kohtuullisia määriä kerrallaan.

Edessä oli kuitenkin uudenlainen surutyö.

Kun paino putosi ja keho keveni, Tick tajusi, miten paljosta oli lihavana joutunut kärsimään.

Itsetunto kasvaa, kun yhtäkkiä laihtuminen onnistuukin

Lihavuusleikkausten psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia on tutkittu vähän Suomessa. Ulkomaisten tutkimusten lisäksi yksi keskeisimmistä tiedonlähteistä on jo yli 10 vuotta vanha kirjallisuuskatsaus (siirryt toiseen palveluun).

Vaikka vuosikymmen on tuonut tullessaan kehopositiivisuusliikkeet Suomeenkin, katsauksen tulos pätee yhä: lihavuuteen liittyy vahva häpeäleima.

Tick on leipomoyrittäjä. Hän kuljettaa leivät myyntipisteisiin pyörällä. Nykyään liikkuminen ei enää satu. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Lihavuus aiheuttaa syrjintää, jännitteitä perhesuhteissa ja vaikuttaa kielteisesti minäkuvaan.

Niinpä ei ole ihme, että lähes aina leikatut kokevat leikkauksen parantaneen elämänlaatuaan.

Tämän allekirjoittaa myös Helsingin yliopistollisen sairaalan Lihavuuskeskuksen ylilääkäri Kirsi Pietiläinen. Leikatut kertovat vastaanotolla vapautuneensa syyllisyydestä, jota he ovat kokeneet, kun laihtuminen ei onnistu itsekurilla.

– Olen tänäänkin kohdannut tosi onnellisia ihmisiä. On suuri helpotuksen tunne, kun huomaa, että olen yhä ihan sama ihminen, mutta nyt yhtäkkiä pystynkin laihtumaan, Pietiläinen sanoo.

Leikkaus korjaa ruokahalun säätelyn. Se muuttaa aivojen palkintojärjestelmää: aivojen rakennetta ja toimintaa.

Laihtumisen seurauksena käsitys itsestä ja omasta kehosta paranee. Myös hallinnan tunne omasta elämästä kasvaa.

Kehon nopea muuttuminen voi kuitenkin tuoda tullessaan myös vaikeita tunteita.

Kun minuus muuttuu, ihminen joutuu kohtaamaan eletyn elämän uudessa valossa.

Tick pohtii, olisiko voinut aikoinaan harrastaa enemmän tyttärensä Vilma Hämäläisen kanssa, jos ylipaino ei olisi vaikeuttanut elämää. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Mimmi Tick tajusi vasta laihduttuaan, mistä kaikesta oli joutunut luopumaan ison kokonsa takia.

– Onhan se aikamoista, jos huvipuistossa ei voi mennä laitteeseen, koska turvakaaret eivät mahdu kiinni tai laite ei kestä minua.

Työpaikalla yhteisessä aktiviteetissä piti mennä lattialle makaamaan. Ennen leikkausta piti miettiä pitkään, miten lattialta pääsisi ylös.

Melontaretkelle piti aikoinaan järjestää tavallista isommat pelastusliivit. Ja pohtia, kestääkö kanootti pinnalla.

Uimarannalle meneminen ei huvittanut. Tytär oli kavereiden edessä kiusaantunut äitinsä lihavuudesta. Valokuvissa esiintyminen oli inhottavaa.

– On tosi vaikea löytää kuvia, joissa olisin kokonaan. Ne on usein rajattu rinnasta ylöspäin tai olen takarivissä.

Muut näkevät laihtuneen ihmisen toisin kuin ennen

Tick kokee tulevansa nykyään huomioiduksi toisin kuin ennen. Häntä arvostetaan enemmän ja hänet otetaan vakavammin.

– Dissaaminen on vähentynyt. Lihavaa pidetään tyhmänä ja yksinkertaisena. Sellaisena, ettei osaa ottaa elämän ohjia omiin käsiinsä.

Tick myös arvostaa itsekin itseään enemmän ja uskaltaa olla oma itsensä. Aiemmin hän peitti herkästi epävarmuuttaan ryhtymällä joukon pelleksi.

Lihavuuskeskuksen Pietiläinen kertoo monien potilaiden ajatelleen ennen leikkausta, että huono kohtelu lihavuuden takia on vain heidän omaa kuvitelmaansa. Laihtuneena on ollut kova paikka tajuta, että syrjintä oli oikeasti totta.

– Aiemmin ihmiselle on lääkärissä vastattu selkäkipuihin, että voi voi, ei me nyt tutkita, kun sinun pitäisi pudottaa tuota painoa. Kun sama ihminen on laihtunut, löytääkin hän itsensä yht’äkkiä selän magneettikuvasta.

"Olen ehkä vähän onnellisempi kuin ennen, kun koko ajan ei satu johonkin kohtaan kroppaa," Tick kertoo. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Lihavuusleikkauksien psykososiaalisia vaikutuksia tutkineen Suoma Saarnin mielestä sosiaalinen hyväksyntä on keskeinen syy sille, että leikatut kokevat elämänlaatunsa parantuneen.

Toisaalta hyväksynnän saaminen voi tuntua myös vaikealta.

– Vaikka tuntuu hyvältä kuulla esimerkiksi kehuja ulkonäöstä, se herättää ristiriitaisen tunteen: enkö ollut hyvännäköinen silloin, kun en ollut vielä laihtunut?

Joihinkin ihmissuhteisiin laihtuminen voi vaikuttaa kielteisesti. Myös Mimmi Tick huomasi tämän.

– Reilusti ylipainoiset ihmiset olivat ehkä kateellisia siitä, että lääkäri auttoi minua laihtumaan. Lihavien suhtautuminen minuun on muuttunut kaikkein eniten, Tick sanoo.

Tick on saanut kuulla esimerkiksi vihjailuja ulkonäkökeskeisyydestä. Hän arvelee toisten ylipainoisten kokevan syyllisyyttä siitä, etteivät itse ole tarttuneet toimeen laihtuakseen.

“Joka helvetin paikka roikkuu”

Lihavuusleikkauksen jälkeen ihminen laihtuu usein kymmeniä kiloja vuodessa. Muutos kehossa on niin nopea, ettei mieli meinaa ehtiä siihen mukaan.

Viidennes potilaista hyötyisi psykologin tapaamisista. Ne eivät kuitenkaan kuulu automaattisesti hoitopolkuun.

– Ainakaan meillä täällä HUSissa ei toistaiseksi ole lihavuusleikkauksiin erikoistunutta psykologia. Olemme sitä kovasti pyytäneet, Lihavuuskeskuksen ylilääkäri Kirsi Pietiläinen sanoo.

Pari vuotta sitten Tick opetteli juoksemaan. Hän juoksi muutaman kilometrin lenkkejä. Sittemmin harrastus on jäänyt. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Mimmi Tick olisi kaivannut enemmän valmistamista ja tukea siihen, miltä keho näyttää rajun laihtumisen jälkeen. Ulkonäköpaineet ovat läsnä vähintään yhtä vahvasti nyt, kuin ennen leikkausta.

– Kun otan vaatteet pois, se ei ole mitään kaunista katsottavaa. Se on aika karmeaa. Siihen olisi pitänyt valmentaa ihminen paremmin, että joka helvetin paikka roikkuu.

Ihoroikkojen kohdalla Tick on turvautunut vanhaan pellen rooliinsa. Hän muun muassa aplodeeraa puolisolleen läpsyttämällä reisien ylimääräistä ihoa yhteen.

– On ihan paskaa, etten saa viimeistä viittä kiloa karistettua päästäkseni roikkoleikkaukseen.

Peilistä katsoo yhä sama Mimmi kuin aiemminkin, samoilla vioilla. Vain valokuvista tajuaa, että on oikeasti pienentynyt.

Silti Tick voi nyt paremmin ja katuu, ettei mennyt leikkaukseen jo aikoja sitten. Kaikki veriarvot ovat parantuneet, kömpelyys on mennyttä elämää ja vaatekaapin muodottomat kaavut ovat vaihtuneet jopa tyköistuviin vaatteisiin.

Ennen leikkausta Tick kärsi korkeasta verenpaineesta ja diabeteksesta. Monet veriarvot olivat huonot. Nyt hän voinut luopua lääkityksistä. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Lihavuusleikkaus antaa ihmiselle oman elämänsä ohjat takaisin käteen. Leikatut kokevat kehonkuvansa ja hallinnan tunteensa parantuneen silloinkin, kun he laihtuvat odotettua vähemmän.

Psykiatri Suoma Saarnin mukaan päätös lähteä leikkaukseen voimaannuttaa ihmisen.

– Silloin hän ottaa oman elämänsä toimijuuden hyvin voimallisesti. Tämä on minun kehoni, minun elämäni ja minä haluan tehdä tämän ratkaisun, otan tästä nyt vastuun, Saarni sanoo.

Tick rohkaisee lihavuuden kanssa kamppailevia edes selvittämään, olisiko leikkaus omalla kohdalla mahdollinen.

– Elämä ei lopu siihen, että laivan buffetpöydässä pitää miettiä, haluaako syödä vai juoda viiniä. Eikä siihen, ettei koko suklaalevyä voi syödä kerralla.

Jutussa on käytetty lähteenä myös katsausta: Lihavuuskirurgisen potilaan kokemuksia ohjauksen ja tuen tarpeista ja ohjausinterventiot (siirryt toiseen palveluun)