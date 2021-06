Kulttuuriaktiivit kritisoivat sisätapahtumien turvavälejä pääkaupunkiseudulla ja penäävät perusteluja – avi sanoo toimineensa lain mukaan

Helsingin Tavastia on ollut kiinni viime syksystä lähtien. Ensimmäiset keikat on suunnitteilla heinäkuun alkuun.

Helsingin Tavastia on ollut kiinni viime syksystä lähtien. Ensimmäiset keikat on suunnitteilla heinäkuun alkuun. Kuva: Laura Railamaa / Yle

Aluehallintoviraston vaatimus turvaväleistä sisätapahtumissa saa voimasta kritiikkiä pääkaupunkiseudulla.

Alueella on päästy avaamaan yleisötapahtumia koronarajoitusten höllennyttyä. Vajaat kaksi viikkoa sitten pääkaupunkiseutu siirtyi leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Nyt tapahtumissa painotetaan lähikontaktien välttämistä, mutta muuten tapahtumia ei rajoiteta.

Hämmennystä on kuitenkin aiheuttanut se, että avi jatkaa edelleen määräyksiään turvaväleistä. Avin määräyksen mukaan kiihtymisvaiheen alueilla sisällä järjestettävissä yli kymmenen henkilön yleisötapahtumissa kuten konserteissa on pidettävä kahden metrin turvavälit.

Taiteilijakollektiivi Kuusiplus on julkisesti vaatinut avilta perusteluja sille, mihin se turvavälipäätöksensä lain mukaan perustaa. Kollektiivin mukaan avin päätös hankaloittaa taiteilijoiden ammatinharjoittamista, ja oikeus työntekoon kuuluu perusoikeuksiin. Taiteilijoiden mielestä koronarajoitukset eivät ole myöskään oikeudenmukaisia, sillä ravintoloita on saanut avata huomattavasti vapaammin ihmisille.

Kuusiplus kertoo Facebook-sivullaan (siirryt toiseen palveluun) aikovansa selvittää avin toiminnan laillisuuden hallinto-oikeudessa.

Oikeusoppinut ihmettelee avin päätöstä

Hyvinvointi- ja valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen on myös selvittänyt, mihin avin päätös kahden metrin turvaväleistä perustuu.

Rautiainen kirjoitti Twitterissä, että avin perustelut päätökselleen ovat olleet poukkoilevia.

”AVI kertoi Kuusiplus-ryhmän tiedustellessa asiaa 2 metrin perustuvan STM-OKM -ohjeeseen, jossa ei siitä kuitenkaan (enää) suoraan puhuta. Myönsivät itsekin puhuneensa muunneltua totuutta. Sitten kertoivat sen perustuvan STM:n ohjauskirjeeseen, missä ei siitä puhuta, minkä myönsivät. Hetken näytti siltä, että 2 metrin raja, jota ei perustella AVIn päätöksessä oikein mitenkään, ei perustuisi oikeastaan mihinkään. Sitten AVI vastasi Tapahtumateollisuudelle, että raja perustuu AVI:n alueellisilta koronakoordinaatioryhmiltä saamaan tietoon”

Korona-aikana turvavälivaatimus on perustunut tartuntatautilain pykälään 58d. Kohtaa on voitu soveltaa, kun ilmaantuvuusluku on ollut vähintään 25 ja alue on leviämisvaiheessa.

Viime viikolla avi kumosi pykälään 58d liittyvän päätöksen, mutta päätti samalla, että turvavälit pysyvät sisätiloissa pykälän 58 perusteella. Avi voi käyttää pykälää yleisötapahtumien rajoittamiseen sen hetkisessä tautitilanteessa, mutta pykälässä ei kuitenkaan mainita vaatimuksia turvaväleistä.

Pauli Rautiainen kirjoittaa Twitterissä, että avi soveltaa lakia virheellisesti, sillä se ei perustu pääkaupunkiseudun tämän hetkiseen koronatilanteeseen ja pykälässä 58 ei puhuta metrien turvaväleistä.

Avi vastaa: Toimimme lain mukaan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa kritiikkiin, että se on toiminut lain mukaan.

Päätökset sisätapahtumien kahden metrin turvavälistä on tehty avin mukaan THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) antamien ohjeiden sekä alueellisten koronakoordinaatioryhmien arvion perusteella.

– THL:n ja OKM:n ohjeessa lukee turvaväleistä, että yli 15 minuutin oleskelua sisätiloissa ei voi olla alle kahden metrin säteellä, sanoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan sijainen Kristiina Poikajärvi.

Poikajärven mukaan alueelliset koronakoordinaatioryhmät kokoontuvat viikoittain arvioimaan koronatilannetta ja heidän arvionsa perusteella avi tekee itsenäiset päätökset yleisötapahtumien rajoituksista.

Poikajärvi sanoo ymmärtävänsä ihmisten ihmettelyn siitä, miksi ravintoloihin voidaan ottaa enemmän ihmisiä kuin kulttuuritapahtumiin.

– Ravintola-asiat ovat hallituksen päätettävissä ja me päätämme yleisötilaisuusrajoituksista. Tässä joudutaan luovimaan useampi lainsäädäntö taustalla.

– Jos ja kun näitä päätöksiä halutaan kyseenalaistaa, niin näistä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen.

Valtiosääntäoikeiden dosentti Pauli Rautiainen teki viime viikolla aville julkisuuslain mukaisen tietopyynnön. Siinä hän pyysi avin päätökseen vaikuttaneita koronakoordinaatioryhmien asiakirjoja, joissa todetaan suoraan, että yleisötilaisuuksissa on noudatettava kahden metrin turvaväliä. Rautiaisen mukaan avi ilmoitti, että asiakirjat ovat ainakin osin salassa pidettäviä, koska tiedon luovuttaminen vaarantaa poikkeusoloihin varautumisen.