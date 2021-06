Kämppä kuin sauna – Henna-Riikka Niutasen koira pakenee hellettä sängyn alle, Sakun vuokranantaja ei lämmennyt ehdotukselle vuokranalennuksesta

Vuokralaisella on oikeus pyytää vuokranalennusta päiviltä, jolloin sisällä on suurimman osan ajasta yli 32 astetta lämmintä. Mutta kenen tehtävä on hankkia vuokrakämppään sälekaihtimet ja tuuletin, jos sellaisia ei ennestään ollut?

Henna-Riikka Niutanen kokee kuumuuden haittaavan etenkin nukkumista. Kuva: Emilia Korpela / Yle