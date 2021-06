Ihmisoikeusjärjestö: Yli 3 000 Yhdysvaltain rajalta käännytettyä siirtolaista joutunut hyväksikäytön uhriksi tänä vuonna

Poliisi tutki taloa Juarezin kaupungissa Meksikossa kesäkuun alkupuolella. Seitsemän kilometrin päässä Yhdysvaltain rajalta sijainneessa talossa pidettiin vankina 140 paperitonta siirtolaista yli kuukauden ajan. Siirtolaisten hyväksikäytön määrä on kasvanut kevään aikana nopeasti.

Poliisi tutki taloa Juarezin kaupungissa Meksikossa kesäkuun alkupuolella. Seitsemän kilometrin päässä Yhdysvaltain rajalta sijainneessa talossa pidettiin vankina 140 paperitonta siirtolaista yli kuukauden ajan. Siirtolaisten hyväksikäytön määrä on kasvanut kevään aikana nopeasti. Kuva: Luis Torres / EPA

Useat Meksikoon jumiin jääneet siirtolaiset ovat joutuneet ihmiskaupan, raiskauksen tai väkivallan uhriksi presidentti Joe Bidenin hallinnon aikana, ihmisoikeusjärjestö Human Rights First kertoo.

Lähes 3 300 Yhdysvalloista käännytettyä siirtolaista on joutunut kaappauksen, raiskauksen, ihmiskaupan tai väkivallan uhriksi tammikuusta lähtien, ihmisoikeusjärjestö Human Rights First kertoo tiistaina julkaisemassaan raportissa.

Raportti koskee siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita, jotka ovat jääneet jumiin Meksikon puolelle Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin virkaanastujaispäivästä 20. tammikuuta lähtien.

Hyväksikäyttötapausten määrä on noussut reilusti huhtikuuhun mennessä rekisteröidystä noin 500 tapauksesta 3 300 tapaukseen kesäkuun puoleenväliin mennessä.

Taustalla järjestön mukaan on Yhdysvaltojen rajapolitiikka. Demokraattipresidentti Biden on kumonnut useita republikaaniedeltäjänsä Donald Trumpin rajakäytäntöjä. Bidenin hallinto on kuitenkin jättänyt voimaan Trumpin aikaisen käytännön käännyttää rajalta aikuisia ja perheitä.

Bidenin kaudella viimeisen viiden kuukauden aikana yli 400 000 rajalla tai rajan läheisyydessä pidätettyä, suurelta osin Keski-Amerikan maista saapunutta siirtolaista on karkotettu takaisin Meksikoon.

Bidenin hallinnon mukaan käytäntö on voimassa koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi. Hallinto ei Reutersin mukaan ole kuitenkaan tarjonnut väitteen tueksi tieteellistä näyttöä, ja useat terveysalan ammattilaiset ovat kyseenalaistaneet väitteen.

Human Rights First on koonnut rekisterinsä mediatiedoista, turvapaikkaa Yhdysvalloista hakevilta siirtolaisilta sekä asianajajilta ja ihmisoikeusjärjestöiltä. Reuters ei ole kyennyt itse vahvistamaan tietoja.

Järjestö ei tarjoa yksityiskohtaista tietoa rikoksista. Reutersin mukaan huumekartellien, ihmiskauppaverkostojen ja muiden rikollisryhmien toiminta on usein aktiivista useissa osissa Meksikon rajanläheistä pohjoisosaa.