Hellepäivät toivat poikkeuksellisen käänteen Suomen sähkönkulutukseen – määrätyssä ulkolämpötilassa kulutus kääntyy nousuun

Suomen sähkövarmuudesta huolehtiva kantaverkkoyhtiö Fingrid on havainnut helteiden tuoneen uuden ilmiön sähkönkulutukseen.

– Kun on oikein korkeita helteitä, kuten tällä viikolla on ollut, sähkönkulutus kääntyykin nousuun. Normaalisti sähkönkulutus aina laskee mitä lämpöisempää on, mutta näin kovilla helteillä se kääntyy jo vähän nousuun, sanoo yksikön päällikkö Jonne Jäppinen Fingridistä.

Jäppisen mukaan käännekohta osuu noin 22 asteen ulkolämpötilaan. Siitä ylöspäin sähkön tuntikulutus nousee sitä ylemmäs, mitä helteisempää on.

– Sähkönkulutus vaihtelee paljon vuorokauden ajasta, kesästä ja talvesta riippuen, mutta karkeasti kolme prosenttia kertyy lisäkuormitusta, kun lämpötila lähestyy 30 astetta.

– Varmasti osasyynä on, että ilmalämpöpumppuja on tullut paljon lisää ja jäähdytettävää kuorma on lisääntynyt muutenkin verkossa. Toki myös lämpimämmät kesät aiheuttaa tarvetta jäähdyttää enemmän, Jäppinen toteaa.

Lämpöpumpun kaukosäätimellä saa huoneen lämpötilan säädettyä haluamakseen. Kuva: Jyrki Ojala

Lähestyy miljoonaa

Ilmalämpöpumppuja on asennettu jo noin 800 000 ja määrä kasvaa noin 80 000 pumpun vuosivauhtia. Uudehkona ilmiönä ovat ilmalämpöpumput, jotka puhkuvat huoneisiin pelkästään viileää. Näiden määrä kasvaa noin 5 000 kappaleen vuosivauhtia.

– Kerros- ja rivitaloihin laitetaan nykyään paljon pumppuja, jotka ovat puhtaasti vain viilentäviä. Ne ovat kaukolämpötaloja, mihin ei tarvita lisää lämmitystä. Nyt kuumaan aikaan keskitytään lähes pelkästään asentamaan viilentäviä laitteita. Niitä menee niin paljon, kuin asentajat ympäri Suomea ehtivät laittamaan, sanoo Pekka Malkki asennusliike Vantaan ilmalämpö oy:stä.

Pekka Malkki asensi ilmalämpöpumpun alkuviikosta vantaalaiskotiin. Tässä vuorossa sisäyksikön kytkentä. Kuva: Jyrki Ojala

Maan sähkönkulutuksesta viilennyksen osuus on marginaalinen. Asukkaalle viilennys tietää pyöreästi euron laskua hellepäivää kohden.

