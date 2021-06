Britney Spears puhuu tänään oikeudelle tilanteestaan ensimmäistä kertaa vuosiin – mitä pop-ikonin holhous tarkoittaa ja miksi hän puhuu nyt?

Britney Spearsin on määrä puhua oikeudelle

Britney Spearsin isällä Jamie Spearsilla on ollut huomattavaa valtaa tyttärensä elämään ja tämän miljoonaomaisuuteen.

Yhdysvaltalaisen pop-ikonin Britney Spearsin on määrä puhua tuomioistuimelle tänään Los Angelesissa.

Tänä vuonna 40-vuotta täyttävä Spears on ollut holhouksen alainen jo vuodesta 2008. Hänen asioistaan on huolehtinut pääosin hänen isänsä Jamie Spears. Isällä on yhä valtaa tyttärensä elämään ja tämän valtavaan omaisuuteen.

Spears itse on pysytellyt suurelta osin julkisuudessa hiljaa aiheesta. Miksi hän puhuu nyt? Koostimme muutamia vastauksia tapauksen herättämiin kysymyksiin.

Miksi Spears määrättiin holhoukseen?

Koko sekava vyyhti sai alkunsa hermoromahduksesta, jonka Spears sai vuonna 2007. Paparazzien lauma piiritti Spearsia herkeämättä, ja lopulta tilanne oli hänelle liikaa.

Otsikoihin nousi päänsä kaljuksi ajellut Spears, joka hyökkäsi sateenvarjolla toimittajien ja valokuvaajien kimppuun. Sen jälkeen Spearsin mielenterveyttä on hoidettu ja hän on ollut päihdekuntoutuksessa. Holhoukseen joutumista ei tuolloin kyseenalaistettu.

Spearsin isä ja hänen juristinsa ovat korostaneet, että Spears olisi erityisen altis ihmisille, jotka pyrkivät hyödyntämään hänen rahojaan ja mainettaan.

Britney Spear päätyi ajamaan hiuksensa pois itse vuonna 2007, kampaajan kieltäydyttyä ajamasta hänen hiuksiaan. Kuva: AOP

Mitä Spears teki sen jälkeen?

Vuoden kuluttua siitä, kun Spears katsottiin kykenemättömäksi huolehtimaan itsestään, Spears esiintyi televisio-ohjelmassa, julkaisi listaykköseksi nousseen albumin ja valmistautui maailmankiertueelle. Hän jatkoi albumien julkaisua ja esiintyi muun muassa Las Vegasissa.

Britney Spears esiintymässä Göransson Arenalla, Sandvikenissa vuonna 2018. Kuva: Pelle T Nilsson / AOP

Kenellä on valta päättää Spearsin asioista?

Hänen isänsä Jamie Spears päätti valtaosasta asioista vuoteen 2019. Nyt isällä on valtaa vain Spearsin talouteen. Tämän roolin hän jakaa varainhoitoyhtiö Bessemer Trustin kanssa.

Spearsin henkilökohtaisista asioista päättää nykyään Jodi Montgomery, tuomioistuimen nimeämä ammattilainen. Silti käsitys on, että isällä on yhä ote epävakaan tyttärensä elämästä.

Britney Spearsin isä Jamie Spears oikeustalolla Los Angelesissa maaliskuussa 2008. Kuva: Valeria Macon / AFP / Getty Images

Miksi tapausta seurataan?

Näin pitkään jatkunut järjestely on harvinainen Spearsin ikäiselle henkilölle. Yksityiskohtia Spearsin mielenterveydestä ei ole koskaan paljastettu.

On myös kysytty, kuinka on mahdollista, että poptähti on lähes viime vuosiin saakka esiintynyt loppuunmyydyille katsomoille ja tienannut miljoonia, mutta ollut samalla kykenemätön hoitamaan talouttaan ja terveyttään.

Hänen isänsä ja muut holhoukseen osallistuneet tahot väittävät, että kyseessä on toimiva järjestely, joka pelasti Spearsin romahduspisteestä ja että hän voisi lopettaa sen milloin tahansa.

Spears on myös Yhdysvalloissa rakastettu ja seurattu kulttuurihahmo, ”kullannuppu”, jonka elämä ja kamppailut on valjastettu osaksi amerikkalaista tarinaa.

Free Britney -mielenosoitus huhtikuussa Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Kuva: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Mitä tarkoittaa #FreeBritney-liike?

Kaksi vuotta sitten syntynyt fanien #FreeBritney-liike uskoo, että Spearsia pidetään holhouksessa vastoin tahtoaan, ja että hän lähettää salaisia viestejä Instagram-julkaisujensa kautta.

Fanit seuraavat herkeämättä tapauksen kehittymistä ja protestoivat jopa vähäpätöisten oikeuden kuulemisten aikana. He kantavat kylttejä, joissa lukee ”holhous on orjuutta”. Liikkeen kannattajat samaistuvat tähden ponnisteluihin järjestelmän ja mielenterveysongelmien parissa.

Britneyn isä pitää liikehdintää ryhmänä salaliittoteoreetikkoja, jotka eivät ymmärrä kokonaiskuvaa.

Katso lisää aiheesta: Yle Areenassa on nähtävillä dokumentti Taistelu Britney Spearsin puolesta.

Britney Spears ja hänen isänsä James Spears kuvattuna auton takapenkillä helmikuussa 2008. Kuva: Jean Baptiste Lacroix / Getty Images

Mitä tähän mennessä on tapahtunut?

Spears ei ole mediatietojen mukaan koskaan virallisesti pyytänyt holhoussuhteen lakkauttamista, mutta tästä ei ole varmaa tietoa.

Tuoreimpien tietojen mukaan Spears on silti tehnyt vastarintaa pidempään ja useammin kun aiemmin on tiedetty, jo vuodesta 2014, uutisoi The New York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehti tällä viikolla. Lehti kertoo nähneensä luottamuksellisia oikeusasiakirjoja.

Spearsin elämää olisi rajoitettu hyvin tuntuvasti: deittailusta ystävyyssuhteiden solmimiseen ja jopa keittiön kaappien uusimiseen.

– Hän (Spears) katsoo, että holhouksesta on tullut sortava ja hallitseva työkalu häntä vastaan, kirjoittaa tuomioistuimen tutkija raportissaan vuonna 2016 lehden mukaan.

Spears sanoo, että hänet pakotettiin hoitoon vasten tahtoaan kaksi vuotta sitten.

Britney Spears ja Sam Asghari kuvattuna Once Upon a Time in Hollywood -elokuvan ensi-illassa Hollywoodissa heinäkuussa 2019. Kuva: Nina Prommer / EPA

Mitä Spearsin uskotaan sanovan?

Kukaan ei tiedä. Spears ja hänen asianajajansa ovat pysyneet tähän mennessä pääosin vaiti. Spearsin odotetaan osallistuvan kuulemiseen ääni- tai videolinkin kautta. Edellisen kerran hän puhui tuomarille toukokuussa 2019 suljettujen ovien takana. On epäselvää, onko Spearsin puheenvuoro julkinen tälläkään kertaa.

Spears on ilmoittanut aiemmin oikeudelle, että holhous ”pelasti hänet romahdukselta, saalistajien hyväksikäytöltä ja taloudelliselta turmiolta” ja mahdollisti paluun esiintymislavoille, kertoo AP.

Spears on ilmaissut aiemmin myös haluavansa enemmän sanavaltaa siihen, kuka edunvalvontaa johtaa – ja isänsä kokonaan pois vallasta. Spearsin asianajajan mukaan hän pelkää isäänsä, eikä lopeta urataukoaan niin kauan kuin isällä on valtaa.

Spearsista tuli erittäin suosittu poikabändien kulta-aikana. Hän ehti tienata suosionsa aikana suuren omaisuuden, mutta hänellä ei ole oikeutta hallita sitä. Kuva vuodelta 1999. Kuva: AOP

Miten Spears on nähty viime aikoina?

Spears viestii maailmalle nykyisin lähinnä sosiaalisessa mediassa. Instagramissa tähti julkaisee lähinnä tanssivideoita, eikä hän ole pukahtanut aikomuksistaan.

– Olen menossa laivalle illalliselle tänään illalla. Mitä mieltä olette, laitanko tämän asun? Spears kysyi julkaisussaan eilen.

Viime viikolla fanien kysymyksiin vastaillut Spears sanoi, ettei tiedä, esiintyykö hän enää koskaan.

– Minulla on hauskaa juuri nyt. Olen siirtymävaiheessa elämässäni ja nautin olostani, Spears sanoi.

Marraskuussa hän kertoi olevansa ”onnellisempi kuin koskaan”.

Mitä holhous tarkoittaa? Kyseessä on tuomioistuimen hyväksymä järjestely, jossa henkilö tai organisaatio valitaan hoitamaan sellaisen henkilön asioita ja taloutta, jonka katsotaan olevan itse kykenemätön tähän. Monet holhotut ovat vanhuksia, kehitysvammaisia tai henkilöitä, joilla on väliaikaisia tai pysyviä henkisiä tai fyysisiä vammoja tai sairaus, kuten dementia. Terveystietojen yksityiskohtia ei julkisteta. Tuomioistuin nimeää tutkijan, joka vierailee henkilökohtaisesti holhotun luona ja raportoi kahden vuoden välein. Edunvalvonta voidaan aina purkaa tuomioistuimessa. Tapaus arvioidaan tuolloin uudelleen ja kaikkia osapuolia kuullaan. Holhouksen kohteen on osoitettava pystyvänsä hoitamaan henkilökohtaiset asiansa ja taloutensa itsenäisesti. Päätöksen purkamisesta tekee tuomari.

