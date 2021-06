Amnestyn raportti: Kansainvälisten sopimusten vastaisista pakolaisten ja siirtolaisten käännytyksistä tullut vakiintunut käytäntö Kreikassa

– He eivät jätä todisteita. Kun menemme taisin, emme voi todistaa, että meitä on kidutettu, kertoo marokkolainen Mustapha, 31.

Edellä kuvattu sitaatti on ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tänään keskiviikkona julkaistusta raportista (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Kreikan viranomaiset käännyttävät siirtolaisia ja pakolaisia laittomalla tavalla.

Pushback-toiminnaksi kutsutuissa käännytyksissä maahantulijat palautetaan Turkkiin ilman mahdollisuutta hakea turvapaikkaa. Tämä on kansainvälisten sopimusten mukaan laitonta.

Suomeksi pushback-toiminnasta käytetään usein ilmaisuja laiton häätö tai käännytys.

Raportin mukaan valtaosassa tapauksissa siirtolaiset ja pakolaiset olivat joko joutuneet väkivallan uhriksi tai todistaneet väkivaltaa. Heitä oli esimerkiksi lyöty, potkittu tai hakattu pampulla käännytystilanteissa.

Mustapha-nimellä raportissa esiintyvä mies on yksi 16:sta järjestön haastattelemasta ihmisestä, jotka ovat kertoneet tutkijoille, kuinka Kreikan viranomiset ovat käännyttäneet heidät Turkkiin ilman mahdollisuutta hakea turvapaikkaa.

Kaikkiaan raportti koostuu 21 tapauksesta kesä-joulukuulta 2020. Raportti keskittyy ensisijaisesti Evros-joen alueeseen ja Turkin ja Kreikan väliseen rajaan maalla.

Kreikka on toistuvasti kiistänyt aiemmat vastaavanlaiset syytökset.

Raportissa kuvatut tapaukset ovat vain jäävuoren huippu, arvioivat raportin laatineet tutkijat Adriana Tidona ja Jennifer Foster päivä ennen raportin julkaisua.

"Vakiintunut käytäntö"

Toukokuussa brittilehti The Guardian kertoi (siirryt toiseen palveluun), että arviolta 40 000 ihmistä on joutunut pushback-toiminnan kohteeksi EU:n rajoilla koronapandemian aikana. The Guardianin selvityksen mukaan yli 2 000 ihmistä on kuollut pushback-toiminnan seurauksena.

The Guardianin selvityksen tavoin Amnestyn raportti alleviivaa toiminnan yleisyyttä. Järjestön mukaan toiminnasta on tullut vakiintunut käytäntö Kreikan rajalla. Järjestö arvioi raporttiin dokumentoitujen palautusten vaikuttaneen noin tuhanteen ihmiseen.

Niin sanottua pushback-toimintaa tapahtuu sekä maalla että merellä.

Joulukuussa puolestaan The New York Times (siirryt toiseen palveluun) uutisoi, että Kreikka on käännyttänyt salaa yli 1 000 turvapaikanhakijaa siten, että heitä on kuljetettu Kreikan aluevesien laidalle ja hylätty sinne joskus vuotaviin ja ylitsepursuaviin kumiveneisiin.

