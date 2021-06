Netin kauppapaikoilla satoja ihmisiä huijanneelle porilaisnaiselle vankeutta

Nainen on syyllistynyt mittavaan määrään nettihuijauksia.

Nainen on syyllistynyt mittavaan määrään nettihuijauksia. Kuva: Yle

Nainen on myynyt vuosien ajan tuotteita, joita ei ole toimittanut asiakkaille. Tuoreimmassa tuomiossa oli taustalla lähes 140 tori.fi-sivuston tai Facebookin kautta tehtyä kauppaa. Nainen on tuomittu jo aiemmin vastaavanlaisista petoksista.

Porilaisnainen on saanut vankeustuomion laajasta nettipetosten sarjasta.

Noin 35-vuotias nainen oli tehnyt tori.fi- ja Facebook-kauppapaikoilla lähes 140 petosta. Hän on jo viime vuonna saanut tuomion vastaavasta petossarjasta. Petokset ajoittuvat vuosille 2019-2021.

Ei toimittanut tuotteita

Porilaisnainen on myynyt internetissä muun muassa erilaisia kodin tarvikkeita ja merkkivaatteita.

Tuomittu on pitänyt rahat, mutta ei ole toimittanut ostettuja tuotteita. Suurin osa maksuista on ollut pieniä, muutaman kymmenen euron suuruisia, mutta joukossa on myös yli sadan euron ostoja.

Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi naisen vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen, jossa on otettu huomioon myös aiempi tuomio.

Petosten lisäksi nainen sai rangaistuksen pahoinpitelystä. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, eli siitä voi valittaa.