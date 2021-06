Mimmu Juntunen, 15, ampui harvinaisen ja vaikean saaliin Suomussalmella – villisikoihin liittyy riskejä ihmisille ja sioille

Viime viikolla 15-vuotias Mimmu Juntunen ampui villisian Suomussalmen Juntusrannassa, jossa eläin on harvinainen näky. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Lieksan ja Ilomantsin korkeudella Venäjältä tulevia villisikoja on jahdattu vain silloin tällöin.

Kuuntele alla olevasta audiosta miten Juntunen kellisti karjun, Juntusta haastattelee Tanja Heikkonen:

Paitsi, että villisika on harvinainen, se on myös vaikea metsästettävä. Suomen Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen kertoo, että villisika on tarkka eläin, jolla on hyvä hajuaisti.

– Jos on tuulen väärällä puolella, niin villisika jää ampumatta. Vanhat karjut ovat viisaimpia, ne kiertävät alueen ja tarkistavat hajuvanat, Partanen kuvailee.

Myös Riistakeskuksessa pidetään harvinaisena, että Suomussalmella on ollut villisika. Se on riistasuunnittelija Reima Laajan mukaan satunnainen vaeltaja, joita kulkee ympäri Suomen.

– Varsinkin itärajan takana on isojakin villisikakantoja ja tämä Suomussalmella ammuttu saattaa olla sieltä.

Laaja kuvailee villisian lihan maistuvan hyvälle, mutta ennen kuin lihan saa lautaselle, sen laatu pitää tarkastuttaa eläinlääkärillä trikiiniloisen vuoksi. Trikiinitartunta voi aiheuttaa ihmiselle kuumetta, lihassärkyjä ja turvotusta silmien alla.

Villisian mukana voi levitä sianlihatuotannolle tuhoisa afrikkalainen sikarutto

Villisikaan liittyy myös toinen riesa, afrikkalainen sikarutto. Rutto on vakava uhka sianlihatuotannolle, koska se on sioille tappava tauti, mutta ihmisille tauti on täysin vaaraton, eikä se tartu ollenkaan ihmisiin.

Taudin leviäminen Suomeen aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen sekä lihan kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi.

Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy Venäjällä Pietarin eteläpuolella. Sitä ei tiettävästi ole heti maamme rajan takana. Rutto on vaivana myös Baltiassa ja monessa Keski-Euroopan maassa. Tilanne voi kuitenkin muuttua ja villisikakanta onkin kasvussa Venäjällä ja Suomessa.

Tauti leviää villisikojen mukana.

– Eläimet liikkuvat ja vaeltavat, että kyllähän riski on olemassa, sanoo Ruokaviraston ylitarkastaja Leena Oivanen.

Sikarutto voi siirtyä paikasta toiseen myös viruksella saastuneen metsästysvälineen tai sikaloihin liittyvien tavaroiden mukana.

– On myös epäilty joissain tapauksissa, että sikarutto olisi kulkeutunut ajoneuvojen mukana. Matkailijoille on ohjeistuksia, etteivät he toisia sianlihaa niiltä alueilta, joissa tätä tautia esiintyy.

Ruokavirastossa kannustetaan villisikojen metsästykseen. Virastossa seurataan afrikkalaisen sikaruton mahdollista maahantuloa pyytämällä villisioista näytteet, joista maksetaan pieni näytepalkkio metsästäjälle. Myös Mimmu Juntunen aikoo näytteen lähettää.

– Me saadaankin niitä aika hyvin vuosittain, noin 80 prosenttia metsästäjistä lähettää näytteitä. Sehän on vapaaehtoista, kertoo Oivanen.

Oivanen sanoo, että he kannustavat metsästäjien lisäksi myös muita metsässä liikkuvia antamaan havaintoja ilman metsästystä kuolleista villisioista.

– Kuolleet villisiat ovat aivan keskeinen keino löytää tauti uusilta alueilta ja raadoilla on merkitystä tartunnan levittämisessä. Kuolleesta villisiasta ilmoittamisesta maksetaan myös palkkio.