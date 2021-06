Saamenpukujen tiukka sukupuolijako sulkee muunsukupuoliset ulkopuolelle: Kukaan ei ole halunnut ommella saamenpukua Anne Risten Saralle

Monet saamenkäsityöt on vahvasti jaettu sukupuolen mukaan. Anne Risten Saralle tämä on hankalaa, koska hän ei koe olevansa nainen tai mies. Vielä tänä päivänä hän toivoo jonkun ompelevan hänelle sopivan saamenpuvun. Saamelaisyhteisössä keskustelu on vasta alussa.

– Tämä en ole minä. Tämä puku on kuin jonkun muun.

Näin kautokeinolainen Anne Risten Sara ajatteli pukeutuessaan naisten Kautokeinon saamenpukuun. Itse puvun lisäksi asuun kuuluu silkkinen huivi, joka asetellaan harteille riskujen avulla. Päässään hän kantoi lakkia, joka myös kertoi hänen olevan saamelainen nainen Kautokeinosta.

Anne Risten Sara ei koskaan kuitenkaan kokenut pukua omakseen, sillä hän ei tunne olevansa nainen eikä mies. Vaikka moni saamelainen käsityö on jaettu kahden sukupuolen mukaan, aiheuttaa jaottelu eniten kipua juuri saamenpuvun osalta.

Saamenkäsityö, duodji, on saamelaisille tärkeä kulttuuriperinne. Naisilla ja miehillä on omat saamenpukunsa, lakkinsa ja paulansa. Hopeinen rintakoru, risku, on pääasiassa naisten käyttämä koriste ja hakaset, roahkit, koristavat miesten puvun rintamusta.

Saamelaisille oman alueen saamenpuku on usein se kaunein vaate, minkä he omistavat. Tätä se ei kuitenkaan koskaan ollut Saralle. Kaksi vuotta sitten hän totesi, ettei aio enää pukea saamenpukua, jonka pitäminen tuntui pahalta.

– En halunnut lähteä häihin tai rippijuhliin vain sen takia, etten halunnut pukea saamenpukua ylleni, muistelee Sara.

Sara odottaa yhä, että joku ompelisi hänelle sopivan oman alueen puvun

Perinteisillä saamenkäsitöillä on alueittain omat mallinsa, joita saamelaiset vaalivat. Saamenpukuihin liittyykin useita kirjoittamattomia sääntöjä.

Kuitenkin ajan muuttuessa myös käsityömallit ovat muuttuneet, ja nykyään saamelaisuutta halutaan ilmentää myös uusin tavoin. Myös saamenpuvuista on tehty erilaisia variaatioita, ja puvut heijastavat niin kantajansa persoonaa kuin muotivaikutteita.

Siksi Anne Risten Sara ajattelikin, että olisi helppo löytää ompelija, joka ompelisi hänelle puvun, jota hän voisi ylpeänä kantaa. Asia ei kuitenkaan ollut näin yksinkertaista.

– Olen kysynyt monelta käsityöntekijältä, että voisivatko he ommella minulle saamenpuvun, mutta yksikään ei uskalla tai halua, kertoo Sara.

Hän odottaa yhä, että joku ompelisi hänelle juuri hänelle sopivan puvun.

– En oikein voi sitä ymmärtää. Nykyään meillä on saamenpuvusta sovellettuja paitoja, huppareita ja mekkoja, mutta miksi on juuri näin, että minulle on niin vaikea ommella saamenpukua?

Lopulta Sara löysi Facebookista myynnissä olleen miesten saamenpukua muistuttavan paidan. Kyseinen paitapuku on ollut hänelle hyvä. Paita muistuttaa Kautokeinon miesten pukua, mutta hulpa, eli puvun helma, on oikeaa puhua pelkistetympi.

Saran mieleen on myös se, ettei paita ole liikaa miehen puvun mallinen. Nyt hän käyttää myös toista paitapukua, jonka sai lahjaksi.

– Viimein voin minäkin sanoa, että saamenpuku on se kaunein vaate, mikä minulla on, kertoo Sara hymyillen.

Anne Risten Sara toivoo raivaavansa tietä muillekin, jotka painivat samankaltaisen asian kanssa. Hän tietää, kuinka vaikeaa hänen kaltaisillaan on.

– Haluan pystyä olemaan avuksi jollekulle, edes yhdelle tai kahdelle ihmiselle. Haluan, että ihmiset näkevät, ettei maailma ole niin mustavalkoinen. Se on värikäs, toteaa Sara.

Kuinka luodaan tilaa sukupuolineutraaleille saamen puvuille?

Saamelaisten perinteiset puvut heijastelevat aikaansa. Silti tietyt säännöt ja tavat ovat tiukassa. Saamen puvut jakautuvat miesten ja naisten pukuihin ja puvun osiin, minkä vuoksi Anne Risten Saralla on ollut haasteita löytää itselleen sopivan puvun ompelijaa.

Saamelaistaiteilija Sunna Valkeapää uskoo, että binäärinen jaottelu mieheksi ja naiseksi on tullut saamelaisyhteisöön vahvasti assimilaation ja kristinuskon myötä.

– Arvelen, että assimilaatio, jonka me saamelaiset olemme joutuneet käymään läpi sekä kristinusko ovat tuoneet keskuuteemme sukupuoliryhmät, joihin kuuluvat vain nainen ja mies, vain kaksi hahmoa, pohtii Valkeapää.

Hän perustelee näkemystään saamelaisten vanhoilla tarinoilla ja mytologialla. Vanhoissa tarinoissa kerrotaan isä Auringosta ja äiti Maasta, joiden lisäksi elämän tasapainoa luo Kuu, joka heijastaa heitä molempia.

– Kuu on heijastanut auringonsäteitä ja ylläpitänyt tasapainoa maan päällä. Sanoisin, että kuu on ollut se ei-binäärinen osapuoli ja tarpeellinen osa tässä kokonaisuudessa, ja ilman kuuta maailma ei toimisi oikein, pohtii Sunna Valkeapää.

Taiteilija Sunna Valkeapään mielestä saamenpukujen ei pitäisi olla sidottuja sukupuoliin. Pukujen tulee henkiä enemmän käyttäjänsä energiaa, pohtii Valkeapää. Kuva: Sunna Valkeapää

Käsityöläiset toivovat yhteisön osallistuvan keskusteluun sateenkaarisaamelaisten puvuista

Saamelainen käsityöläinen Anna-Stina Svakko Ruotsista pohtii, vuosisatoja sitten syntyneet pukuperinteet palvelivat aikansa elintapoja ja tarpeita. Tämän takia lienee vaikea muuttaa ajattelutapaa. Se vaatii yhteistyötä sekä saamenkäsityöntekijöiden että sukupuolivähemmistöjen välillä, painottaa Svakko.

– Uskon, että tarvitsisimme esimerkiksi työpajan, missä keskustella asiasta käsityöntekijöiden kesken. Sateenkaari-ihmiset voivat myös nostaa asian esille, jotta syntyisi konkreettinen keskustelu, esittää Svakko.

Hän kokee, että käsityöntekijän on työssään oltava tiennäyttäjä, joka auttaa pukua tilaavaa henkilöä.

Norjan Kautokeinossa sijaitsevan Saamelaiskäsityöinstituutin johtaja Inka Hermansen Hettan mielestä nimenomaan alueet ja paikkakunnat, joista puvun käyttäjä on kotoisin, merkitsevät puvussa enemmän kuin käyttäjän sukupuoli.

– Henkilön, joka ompelee puvun, täytyy tuntea ne rajat, miten ommellaan eri alueen saamenpuku. Saamenpukua ei tulisi muuttaa liikaa omasta mallistaan pois, sillä tärkeintä on tunnistaa oma alue, painottaa Hermansen Hetta.

Saamelaisen duodji-instituutin johtaja Inka Hermansen Hettan mielestä saamenpuvuista täytyy aina erottaa, mistä käyttäjä on kotoisin. Kuva: Minna Näkkäläjärvi / Yle

Myös käsityöläinen Lise Tapio Pittja Ruotsin Jokimukasta pitää tärkeänä sitä, että saamenpuvusta voi lukea, mistä käyttäjä on kotoisin.

– Voisi olla jonkinlainen pohja, joka näyttää muille, että tämä henkilö on muunsukupuolinen ja puvusta voi nähdä eri alueen erityispiirteet. Esimerkiksi puvusta voisi nähdä, että sen käyttäjä on muunsukupuolinen saamelainen Kaarasjoelta, pohtii Pittja.

Pittjan mukaan olisi paras, jos muunsukupuoliset itse päättäisivät, millainen on ei-binäärinen puku.

– Jos jokainen vain luo oman mallinsa, siitä ei tule saamelaisille yhteistä, sanoo Pittja.

Saamenpuvut olivat ennen hyvin samanlaisia sukupuolesta riippumatta

Saamelaistaiteilija Sunna Valkeapää muistaa oman isoisänsä kertoneen, kuinka saamenpuvut ovat olleet hyvin samanlaisia keskenään, eikä miehen ja naisen puvuissa ollut perinteisesti suuria eroavaisuuksia. Tämä perinne näkyy edelleen peskeissä, poron nahasta tehdyissä lämpimissä talvipuvuissa, joita ei ole jaoteltu sukupuolen mukaan.

Valkeapään mielestä saamenpuku symboloi enemmän kantajansa persoonaa.

– Olen ymmärtänyt ja luulen, että se, millaisiksi saamenpuvut on ommeltu, kertovat enemmänkin kantajansa presentaatiosta ja energiasta, eikä siitä, mitä hänellä on jalkojensa välissä. Mielestäni se on kolonialistinen ajattelutapa, että meidän pitäisi vaatteillamme näyttää sukupuolemme, sanoo Valkeapää.

Valkeapään mielestä on erityisen tärkeää jatkaa keskustelua saamenpuvuista. Hänen mielestään pukujen ei tarvitsisi olla sidottuna sukupuoleen.

– Ihmiset saavat olla juuri sitä mitä ovat. Meidän, muunsukupuolisten tulee olla mukana saamelaisessa yhteisössä. Kuten ikivanhassa tarinassa on olemassa aurinko ja maa, mutta elämä ei ole mahdollista ilman kuuta, sanoo Sunna Valkeapää.