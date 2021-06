Miltä tuntuu mennä vaatekauppaan, kun mikään ei mahdu päälle? Sen tietää Enni Koistinen, joka iloitsee, että isoja kokoja on nykyään enemmän tarjolla

Isojen kokojen puuttuminen vaatekauppojen valikoimasta on puhuttanut pitkään niin Suomessa kuin maailmallakin. Pikkuhiljaa asiaan on tullut muutosta ja isoja kokoja on tarjolla yhä enemmän.

Somevaikuttaja Enni Koistinen on iloinen siitä, että vaatevalmistajat tarjoavat nykyään enemmän isompia kokoja