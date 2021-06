800 kisaturistin testaamatta jättäminen oli ainoa mahdollinen ratkaisu – THL:n johtava asiantuntija: "Ovat todennäköisesti saaneet tartuntoja"

Kymsoten päätös testauksen lopettamisesta Suomen ja Venäjän rajalla oli viranomaisten määräysten mukainen.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote teki tiistai-iltana kahdeksan aikaan päätöksen jättää koronavirustestit tekemättä, jotta jono saadaan purettua kohtuullisessa ajassa.

THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava kertoo, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi tiistaina sattumoisin uuden määräyksen, jolla tartuntatautilain pykälä 15:n mukainen määräys kohdennetuista terveystarkastuksista kumottiin.

Eilisestä lähtien Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella terveysviranomaisilla ei ole enää ollut pakko järjestää kaikille matkustajille terveystarkastuksia rajalla.

"Nuijamaan kautta ei kulkenut juuri ketään"

Vaalimaan raja-asemalla oli tiistai-iltana ruuhkaa, kun jalkapallon EM-kisoista pois tulleet suomalaiset palasivat Suomeen. Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan pahimmillaan jonossa oli kymmenkunta linja-autoa ja toistasataa henkilöautoa.

Kymsoten mukaan liikennöitsijöihin oli vedottu etukäteen, jotta rajaliikenne olisi suuntautunut tasaisesti sekä Vaalimaalle että Nuijamaalle.

THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava pitää päätöstä testien keskeyttämisestä ainoana mahdollisena, jotta ruuhka saatiin purettua. Kapasiteetti oli Vaalimaalla liian pieni kaikkien rajan yli tulevien testaukseen.

– Nuijamaan kautta ei kulkenut juuri ketään. Kaikki olivat pakkautuneet Vaalimaalle. Eli toinen rajanylityspiste, jolla oli myös varauduttu maahantuloon, jäi hyvin vähälle käytölle. Näin minulle on kerrottu tänään, Jalava kertoo.

Kymsoten tiedotteen mukaan ruuhkien ehkäisemiseksi Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta tulevia liikennöitsijöitä ohjeistettiin käyttämään Vaalimaan raja-asemaa.

Muualta Suomesta saapuvia kehotettiin ylittämään raja Nuijamaalta. Tiistai-iltaan asti liikenne sujuikin rauhallisesti molemmilla rajanylityspaikoilla. Eilen matkustajat kuitenkin käyttivät Kymsoten mukaan pääsääntöisesti Vaalimaan raja-asemaa.

Aikatauluja pyydettiin, vain harva toimitti

Rajavartiolaitos oli pyytänyt liikennöitsijöiltä etukäteen meno- ja tuloaikataulut, jotta rajaliikenteen määrään osattiin varautua riittävissä määrin. Rajavartiolaitos sai aikataulutiedot ainoastaan muutamalta matkanjärjestäjältä.

– Näiden tietojen perusteella ei kyetty tekemään suurempaa ennakkoarviota, milloin suurin osa matkustajista kulkee, sanoo Vaalimaan rajatarkastusaseman ylirajavartija Jari Huttunen.

Linja-autojen lisäksi rajan ylitti runsas määrä henkilöautoja, joiden aikataulutuksesta ei ollut ennakkotietoa.

– Valitettavasti pääsi käymään niin, että suuri osa matkustajamassasta tuli muutaman tunnin sisällä tiistain alkuillan ja illan aikana, jolloin liikenne pääsi ruuhkautumaan, sanoo Huttunen.

Kun koronatestauksesta oli luovuttu, jono lähti vetämään nopeammin kahdeksan jälkeen illalla.

Vaalimaan rajatarkastusaseman ylirajavartijan Jari Huttusen mukaan rajan ylitti tiistaina linja-autojen lisäksi runsas määrä henkilöautoja. Kuva: Antro Valo / Yle

Tiedot olivat vain arvioita

Liikennöitsijöitä pyydettiin myös porrastamaan saapumisensa rajalle, mutta näin ei tapahtunut. Kymsote varautui lisääntyvään rajaliikenteeseen tiedoilla, joita oli saanut usean viranomaistahon kautta.

Lisäksi Kymsote teki yhteistyötä Suomen Palloliiton ja maajoukkueen kannattajayhdistyksen eli Pohjoiskaarteen kanssa selvittääkseen, kuinka paljon pääsylippuja oli myyty.

– Sen lisäksi, että oli viranomaistahojen ja kannattajatahojen kautta välitettyjä lippuja, on sellainen käsitys, että lippuja sai aika helposti myös yleisiltä markkinoilta, kertoo Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Lopulta Kymsoten kokonaiskuva siitä, kuinka monta matkustajaa on tulossa, milloin ja mille rajanylityspaikalle, perustui arvioihin eikä tarkkaan tietoon.

Tartunnoista on varoitettu

THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava uskoo, että kisamatkustamisen seuraukset tulevat näkyviin Suomen koronavirustartuntaluvuissa. Tartuntoja on todettu EM-kisakävijöillä jo aiemmin. Venäjällä leviää Intian virusmuunnos eli deltavariantti.

– Venäjälle menneet henkilöt ovat todennäköisesti saaneet siellä tartuntoja. Siellä tartuntatilanne on huonompi kuin meillä, sanoo Jalava.

Hän toteaa, että Venäjälle matkustaneita on asiasta myös varoitettu.

– THL:llä on edelleen voimassa matkustussuositukset maista, joiden tartuntatilanne on huonompi, ja suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista. Työmatkalle meno on eri asia kuin turistimatka, Jalava kertoo.

Keskiviikkona Vaalimaan rajanylityspaikalla ei ole ollut ruuhkaista. Kuva: Antro Valo / Yle

Matkustus lisääntyy

Rajalla kerättiin matkustajien yhteystietoja 72 tunnin testiin ohjaamista varten. Jalava kertoo, että ne, joiden yhteystiedot kerättiin, saavat kotikunnastaan yhteydenoton, jolla varmistetaan koronatestiin hakeutuminen.

Kaikkia rajan ylittäneitä on ohjeistettu myös pysymään omaehtoisessa karanteenissa. Jos kaikki menevät testattavaksi, vahinkoa ei ole Jalavan mukaan tapahtunut.

Jalava muistuttaa, että edelleen on maita, joihin ei kannata mennä, ja Venäjä on yksi niistä. Hän kertoo myös, että THL on suositellut Finentry-sovelluksen käyttöä.

– Se vähentää näitä ruuhkia ja helpottaa tätä toimintaa. Nyt kun matkailu on lisääntymässä, sovellus auttaa näihin ruuhkiin. Nyt valmistaudutaan matkustuksen lisääntymiseen. Aluehallintovirastojen päätös on juuri tätä valmistautumista, eli voidaan suorittaa terveystarkastuksia ja tarkistaa todistuksia vain pistokokeena, kun matkailu lisääntyy.

