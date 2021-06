llmastoaktivisti löysi tiensä ulos ahdistuksesta: "Kun sen tajusin, äkkiä vuorokauteen tuli viiskyttuhatta tuntia lisää"

Pöytä notkuu purkkeja ja purnukoita. Niiden sisällä on erivärisiä karamelleja ja herkkuleivoksia, ympärillä hyllyt pursuilevat kaikenlaista joulumaailman tavaraa. Täällä Tampereen Mediapoliksen lavasteosaston Lattia ykkösellä kuvataan kesän ajan joulukalenteria, jonka tontuista yksi on näyttelijä Eeva Rajakangas.

Hän kokee pääsevänsä joulukalenterin kautta kylään kaikkiin suomalaisiin koteihin. Se on jotain, mistä Rajakangas on haaveillut.

– Tuntuu tärkeältä olla mukana jossain hauskassa ja symppiksessä, jossa on yhteistä kosketuspintaa ja tunnistettavaa kaikenikäisille.

Siinä on myös Rajakankaan aktivismin ydinajatus. Löytää yhteistä kosketuspintaa.

“Meillä on valtio, jossa viisi miljoonaa tyyppiä ja sitten joku tuommonen Pikku Kakkonen, jota about kaikki lapset katsoo. Joulukalenteri menee siihen kategoriaan.”

Kesäkuisena perjantai-aamuna Rajakangas heräsi Helsingin Mannerheimintieltä. Edessä oli päiväreissu Tampereelle joulukalenterin kuvauksiin, joiden jälkeen Rajakangas palasi kadulle.

Menossa oli Elokapinan mielenosoitus, jota oli joukolla valmisteltu kuukausikaupalla. Kesäkapinan mielenilmauksen vaatimus oli, että hallitus julistaisi ilmastohätätilan.

Poliisi oli aiemmista ylilyönneistään viisastuneena tyytynyt seuraamaan tilannetta vastamielenosoittajien ja nettikeskustelijoiden äänenpainojen kiihtymisestä (siirryt toiseen palveluun) huolimatta ja mielenosoitus sai jatkua.

Torstai-iltana Rajakangas lauloi (siirryt toiseen palveluun)Vimma-yhtyeensä kanssa ilmastokriisistä. Tarkoitus oli myös piristää koko päivän helteessä istuneita ja kokoustaneita mielenosoittajia.

Selän takana oli Eduskuntatalo.

– Harvoin on keikalla sellainen tunne, että nyt jokaista soitettua ääntä todellakin tarvitaan - vaikka sitten peittämään alleen vastamielenosoittajien uhkausmökä. Tuli tunne, että me ollaan todellakin tässä yhdessä.

Sunnuntaina poliisi otti kiinni 117 mielenosoittajaa.

Lopulta Senaatintorille siirtyneen Elokapina-mielenosoituksen mukana tuli äänekäs vastamielenosoittajien joukko, johon liittyi keskellä yötä scooter-laumoittain ihmisiä. Yön mittaan omaa talk showtaan piti myös perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen. Tappouhkaukset ja erilaiset herjaukset halkoivat ilmaa.

– Hipit haisee hirveelle, nyt ois tilaa kirveelle.

Korona-aikana monille on ollut kova paikka, kun ei pääse matkustamaan. Myös Rajakangas on miettinyt sitä paljon.

– Kun ei saa sitä kuljeskelemisen tuntua, mikä jotenkin aktivoi sen läsnäolonapin.

Hänelle itselleen käänteentekevä kokemus sijoittuu Berliiniin. Rajakangas asui siellä vuoden ilman pysyvää majapaikkaa.

Katusoittoa Berliinin terasseilla ja toreilla sekä kaupungin ympäri kulkevassa junassa, ring-bahnissa, jossa yleisönä olivat päivisin työmatkalaiset ja öisin juhlakansa.

– Menin kolikko, sekunti ja yöpaikka kerrallaan. Ei siinä pelottanut havainnoida ympärillä olevaa, kun oli vain niin paljon tilaa ihmetellä.

Vuoden 2018 jälkeen matkustelu jäi. IICP:n eli hallitustenvälisen ilmastopaneelin raportin jälkeen alettiin julkisesti puhua siitä, kuinka tukala tilanne ilmastokriisin suhteen on. Tai kuten Rajakangas asian ilmaisee:

– Kuinka kusisessa tilanteessa ollaan.

Hän alkoi ahdistuneena tutkia ja ymmärsi, että nyt tarvitaan nopeita toimia. Jos hän eläisi yhtä vanhaksi kuin hänen 93-vuotias mummonsa, maailma olisi jo hyvin erilainen.

Yhteiskuntarauhasta tuskin voitaisiin enää puhua, kun käytäisiin sotia rajallisista resursseista. Moni eläinlaji olisi jo kuollut sukupuuttoon.

Tuntui, että happi loppuu. Itku jatkui ja samalla mieli yritti tuloksetta etsiä ratkaisua.

– Tuntui, että tässä kuljetaan labyrintissa, jossa vastaan tulee pelkkiä seiniä.