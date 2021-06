Venäjän koronatilanne huononee, ja nyt elämä tehdään hankalaksi rokottamattomille: "Syrjintä alkaa väistämättä"

Kuva: Alexander Shcherbak / TASS / All Over Press

Jatkossa Moskovan ravintoloihin pääsee vain näyttämällä todistusta rokotteesta, sairastetusta taudista tai koronatestistä. Järjestelmää on jo kokeiltu joissain ravintoloissa.

Moskovassa ei pääse ensi viikosta alkaen ravintoloihin ilman immuunisuojaa. Rokottamaton voi joutua jopa lomautetuksi. Venäjä vauhdittaa rokotuksia pakkokeinoilla, kun vasta 14 prosenttia on rokotettu ja tartuntamäärät kasvavat nopeasti.

PIETARI Maanantaista alkaen vain rokotetut, testatut tai koronan sairastaneet pääsevät syömään Moskovan ravintoloissa ja kahviloissa. Jo aiemmin suurin osa kiireettömästä sairaanhoidosta rajattiin pääkaupungissa vain rokotetuille.

Myös työnantajia on eri puolilla Venäjää edellytetty sakkojen uhalla huolehtimaan siitä, että riittävän suuri osa työntekijöistä on rokotettu.

Venäjän viranomaiset ovat yrittäneet jo kuukausia kannustaa kansalaisia kaikin tavoin ottamaan koronarokotuksia. Nyt keinovalikoimaan on lisätty rokottamattomien elämän vaikeuttaminen ja jopa heidän työskentelynsä rajoittaminen.

– Tosiasia on, että syrjintä alkaa väistämättä. Ihmiset, joilla ei ole immuniteettia tai rokotusta, eivät voi työskennellä kaikilla aloilla. Se on mahdotonta. He vaarantavat ympäristönsä, presidentinhallinnon tiedottaja Dmitri Peskov sanoi tiistaina.

Kiristyvän linjan taustalla on nopeasti huononeva epidemiatilanne sekä hitaasti edenneet rokotukset. Vasta 14 prosenttia venäläisistä on saanut ensimmäisen rokotusannoksen.

Uusi aalto nousee

Moskovassa on rekisteröity jo yhtä paljon koronatartuntoja kuin talven tartuntahuipun aikana, ja virus leviää lähes koko maassa.

Todellinen tilanne voi olla tilastojen antamaa kuvaa pahempi. Riippumattomien asiantuntijoiden mukaan viralliset koronaluvut ovat peukaloituja ja antavat aivan liian ruusuisen kuvan tilanteesta.

Esimerkiksi väestötieteilijä Aleksei Rakša arvioi verkkomedia The Insiderissa, (siirryt toiseen palveluun) että koko maan tartuntaluvut ovat monta kertaluokkaa liian pieniä ja ne näyttävät tautihuiput noin puolentoista kuukauden viiveellä.

Kesän uutta korona-aaltoa on selitetty aiempaa ärhäkämmin leviävällä intialaisperäisellä deltamuunnoksella. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan jo lähes 90 prosenttia pääkaupungin uusista koronatapauksista on uuden virusmuunnoksen aiheuttamia.

Deltamuunnosta on havaittu myös Venäjältä Suomeen itärajan yli saapuneilla, joten sitä on todennäköisesti liikkeellä myös Suomen lähialueilla, kuten Pietarissa.

Taudin leviämistä on edistänyt myös se, että koronarajoitukset ovat olleet hyvin keveitä viime viikkoihin asti. Esimerkiksi Moskovassa ja Pietarissa rajoitettiin ravintoloiden aukioloa vasta viime viikolla.

Lähes kaksi kolmannesta ei halua rokotetta

Peräti 62 prosenttia venäläisistä ei aio ottaa rokotusta, kertoo riippumattoman tutkimuslaitos Levadan (siirryt toiseen palveluun)toukokuussa julkaistu mittaus.

Vastustusta selittää ainakin heikko luottamus viranomaisiin ja rokotteisiin. Lisäksi moni on jo sairastanut taudin ja uskoo siksi olevansa turvassa uudelta tartunnalta myös ilman rokotusta.

Pakkokeinot ovatkin nostattaneet äkäisiä reaktioita.

– Se on lääketieteellinen raiskaus. Me emme ole suostuneet tähän. Meitä kiristetään potkujen uhalla. Tämä on täysin väärin, en aio ottaa rokotetta, moskovalainen Vladislav Logunov sanoi uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Venäjällä käytetään pääasiassa kotimaista Sputnik-rokotetta. Kuva: Alexander Shcherbak / Tass / All Over Press

Myös Venäjän ihmisoikeusvaltuutettu Tatjana Moskalkova on pitänyt rokottamattomien oikeuksien rajoittamista epäreiluna.

Osa venäläisistä on turvautunut väärennettyihin rokotetodistuksiin, Reuters kertoo (siirryt toiseen palveluun). Moskovan alueella hakukonehaut todistusten ostamisesta kymmenkertaistuivat, kun uusista pakkokeinoista ilmoitettiin.

Koronapasseja ja pakkolomautuksia

Ravintolakävijöiltä vaaditaan todistuksia toistaiseksi vain Moskovassa. Monesti pääkaupungin koronatoimista on otettu kuitenkin myöhemmin mallia myös muilla alueilla.

Järjestelmä on hyvin lähellä esimerkiksi Tanskan koronapassia.

Ravintolassa kävijöiltä edellytetään digitaalista todistusta joko rokotuksesta, puolen vuoden sisään sairastetusta taudista tai alle kolme vuorokautta vanhasta koronatestistä. Todistuksen voi ladata kaupungin tai valtion terveysviranomaisten järjestelmistä.

Jo viime viikolla työnantajat velvoitettiin useilla eri alueilla pitämään huolta siitä, että työpaikalla on riittävän suuri rokotekattavuus. Vaatimus koskee pääasiassa palvelualoja ja julkisia työnantajia.

Moskovan sairaaloissa on varattu entistä enemmän sairaalapaikkoja koronapotilaille. Kuva: Vladimir Gerdo / TASS / All Over Press

Säännöt vaihtelevat aluekohtaisesti. Esimerkiksi Pietarissa julkisten työnantajien pitää huolehtia, että ainakin 65 prosenttia työntekijöistä on immuuneja taudille elokuun puoliväliin mennessä. Eri osastojen johtajat voivat saada henkilökohtaisia sakkoja, jos tavoitetta ei saavuteta, uutissivusto Fontanka kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Rokotettavia ei toistaiseksi uhata sakoilla, mutta muita seurauksia voi tulla. Ainakin Sahalinin alueella rokotuksesta kieltäytyvä voi joutua lomautetuksi.

Kepin lisäksi rokotuksiin houkutellaan porkkanalla. Moskovassa kesällä rokottautuvien kesken arvotaan viisi henkilöautoa joka viikko.

Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan uudet keinot ovat tuottaneet tulosta, ja rokotuksiin on ilmoittauduttu selvästi aiempaa enemmän.

