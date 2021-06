Helle siirsi siltavalua, mutta kovimmilla kuumuudessa ovat työntekijät – työmaapäällikön toivesää on 15 astetta, puolipilvistä, tuulta 2 m/s

Keskiviikkona vähän ennen puolta päivää Tampereen raitiotieallianssin työmaalla Santalahdessa lämpömittarin lukemat ovat reilusti hellerajan paremmalla puolella. Aamulla seitsemältä työt aloittanut Janne Lilius on ehtinyt juoda jo kaksi litraa vissyä.

– Kyllä lämmin on ihan. Että tarkenee. Mutta ei liian kuuma kuitenkaan.

Liliuksella on käynnissä työtehtävä, jossa hän kastelee sillan muottia. Työvaatteet suojaavat hyvin auringolta.

– Hikeä virtaa koko ajan. Mutta, kun on pitkää punttia, aurinko ei pääse polttamaan. Vaatteet ovat hyvin hengittävät, se auttaa.

Nesteytyksen lisäksi myös tauot auttavat jaksamaan. Lämpötilan noustessa yli 28 asteen, joka työtunnin katkaisee työmaalla 10 minuutin tauko. Sen aikana voi vetäytyä varjoon. Lilius sanoo, ettei työmaalla juuri hellettä huokailla.

– Kuumuus vie enemmän voimia, mutta kyllä työpäivän hyvin jaksaa.

Siltavalua siirrettiin kaksi viikkoa eteenpäin

Tiistaina Santalahdessa piti valaa ylikulkusilta. Kuumuuden takia työ siirrettiin kuitenkin kaksi viikkoa eteenpäin. Työmaapäällikkö Perttu Vähä-Pietilän mukaan päätös tehtiin viikko sitten sääennusteiden perusteella.

– Meillä oli tiedossa, että helteellä valaessa syntyy ongelmia. Rakenteisiin alkaa tulla lujuuskatoa liikakuumenemisen vuoksi eikä koneellinen pintahiertäminen onnistu.

Yhden työvaiheen siirtäminen eteenpäin tarkoittaa, että kaikkia muitakin työvaiheita joudutaan siirtämään. Kesän sesonkiaikana tämä on haastavaa.

– Ympäri Suomea tehdään nyt näitä samoja työvaiheita. Kaikki aikataulut täytyy sovittaa uudelleen eri toimijoiden kanssa. Huolellisella työsuunnittelulla tämä on ihan mahdollista, mutta kyllä siinä ainakin yksi työpäivä menee, sanoo Vähä-Pietilä.

Taukoja tarvitaan työtehonkin takia

Kovalla helteellä hydraulisissa laitteissa saattaa tulla letkurikkoja, mutta Vähä-Pietilä kertoo työkoneiden kestävän pääosin hyvin. Kovimmilla kuumuudessa ovatkin työntekijät.

– Tässä on aika ankara paahde. Kun kilkutellaan yli 30 asteen lämpötiloja, ensimmäisenä lisähaasteena on työntekijöiden jaksaminen. Taukoja kannattaa pitää, niillä on suora vaikutus työtehoon. Jos ajatellaan, että painetaan vaan, niin kyllä ne miehet ja naiset siinä uupuvat.

Janne Liliuksen mukaan taukojen pitäminen onnistuu työmaalla hyvin. Kun tauon ajaksi pääsee varjoon, jaksaa paremmin. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Jos kova helle jatkuu vielä kahden viikon päästäkin, siltatyömaalla ollaan jälleen vaikean päätöksen edessä. Vähä-Pietilän mukaan siltavalun siirtäminen voisi onnistua aivan pakottavassa tilanteessa vielä kerran.

– Mutta sitten se alkaa kyllä poikia huomattavia ongelmia jatkorakentamiseen. Ei sitä loputtomiin voi siirtää.

Helteestä ei hyödy yksikään työvaihe. Työmaapäällikön toivesää onkin huomattavasti viileämpi.

– Paras sää meille olisi 15 astetta, puolipilvistä ja tuulta 2 metriä sekunnissa. Tämä koskee tietysti vain työaikaa, iltaisin saisi olla 22 astetta ja aurinkoista.