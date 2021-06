Näillä 6 vinkillä lämmität savusaunan ilman pelkoa tulipalosta ja takaat nautinnon – seuraa lämmityspuuhia suorana klo 11 alkaen

Savusaunan lämmittämisessä on muutamia niksejä, jotka on tärkeää opetella

Suomessa palaa 60–75 savusaunaa joka vuosi. Juurisyy paloihin on saunan ylilämmittäminen. Kokosimme parhaat savusaunavinkit ja seuraamme saunan lämmitystä suorana Ylä-Savossa.

Monen mielestä savusauna on saunojen aatelia. Sen lämmittäminen on taitolaji: kun opettelee kunnolla perusasiat, saunanautinto on taattu, samoin turvallisuus.

Savusaunan tulipaloriski nimittäin on moninkertainen muihin saunoihin verrattuna. Pelastuslaitoksen tilastojen mukaan Suomessa palaa 60–75 savusaunaa vuodessa. Savusaunojen osuus kaikista saunoista on hyvin pieni, mutta ne ovat yliedustettuina palotilastoissa. Noin 10 prosenttia kaikista saunapaloista on viime vuosina tapahtunut savusaunoissa.

– Juurisyy on ylilämmittäminen, sanoo riskienhallintapäällikkö Tommi Mukkala Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.

Jos savusaunaa lämmitetään liikaa, ovat syttymisvaarassa sekä saunan rakenteet että palokaasut.

Mutta oikein tehtynä savusaunan lämmittäminen on mitä mukavinta kesäpuuhaa. Tuntikausia kestävä puuhastelu huipentuu saunaelämykseen, joka hakee vertaistaan.

Riskienhallintapäällikkö Tommi Mukkala ja Kansainvälisen savusaunaklubin puheenjohtaja Matti Lindell antavat parhaat vinkit savusaunan lämmitykseen.

1. Lämmitä ranteenpaksuisella, kuivalla puulla

Tavoitteena on tasainen, hallittu lämmitys. Savusaunan tulipesää ei tuupata täyteen puuta, vaan täyttö tehdään noin puoliväliin.

Pienhiukkasia syntyy vähiten, kun puu on mahdollisimman kuivaa. Puita lisätään tiheästi, mutta vain muutama klapi kerrallaan.

– Suosittelen ranteenpaksuista puuta ja muutaman klapin lisäämistä 10–15 minuutin välein. Lehtipuuta pidetään yleisesti hyvänä. Koivun pitäisi olla kuorittua, sillä tuohi tuottaa paljon nokea, Matti Lindell sanoo.

Paloturvallisuuden kannalta kriittisimmät hetket ovat puiden lisäämisen jälkeen sekä lämmityksen loppuvaiheessa.

2. Avaa räppänät ja tarvittaessa ovi tai ikkunat

Savusaunassa lämmitetään kiuas, ei saunaa, joten lämmön karkaamista ei tarvitse pelätä. Savu ja palokaasut poistuvat saunan ilma-aukoista: seinien räppänöistä ja katon lakeisesta. Tarvittaessa pidetään auki myös ovea ja ikkunaa.

– Savun pitää tulla ulos rennosti tuprutellen. Jos se tulee kovalla paineella, täytyy avata lisää ilma-aukkoja, Matti Lindell neuvoo.

Liian niukka raittiin ilman saanti kasvattaa palokaasujen syttymisen riskiä.

– Moni maallikko ei ymmärrä, että väärällä lämmityksellä savusaunassa kaasut voivat syttyä räjähdysmäisesti tuleen, muistuttaa Tommi Mukkala.

3. Pysy paikalla ja pidä sammutusvälineet saatavilla

Savusaunan lämmittäjä ei voi poistua lenkille kesken kaiken. Saunaa pitää tarkkailla erityisesti puiden lisäämisen jälkeen. Saunanlämmityksen loppuvaiheessa lisäysten kanssa pitää olla erityisen tarkkana.

– Ylilämmittämistä on vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttavat esimerkiksi palamisilman määrä ja puun laatu, Tommi Mukkala toteaa.

Jos liekit lyövät kiukaan läpi tai sauna muuten syttyy palamaan, ensiapu on heittää vettä kiukaalle, jolloin vesihöyry jäähdyttää ja tukahduttaa paloa. Myös jauhesammutin on hyvä olla saatavilla.

4. Siinnyttely takaa hyvät löylyt

Sauna on riittävän lämmin, kun päällimmäisten kivien alla näkyy pientä punahehkua. Silloin noki on palanut kivistä pois ja valmisteilla on löylyt, jotka eivät kirvele silmiä.

– Infrapunalämpömittari on kätevä apuväline. Pintakivien lämpö reunoilta on noin 200 astetta ja keskeltä 300 astetta, Matti Lindell sanoo.

Lämmityksen jälkeen on vuorossa saunan siinnyttely. Tulen annetaan sammua, ja räppänät ja ovi suljetaan. Kiukaan voi peittää tämän jälkeen esimerkiksi sammutuspeitteellä, jolloin lämpö tiivistyy kivissä.

Siinnyttely kestää saunan koosta riippuen puolesta tunnista pariin tuntiin.

5. Älä unohda nokilöylyjä

Ennen saunomista heitetään nokilöylyt. Tässä vaiheessa tulipesän voi tyhjentää tuhkasta. Kiukaalle heitetään lämmintä tai kuumaa vettä.

Huonosti lämmitetyssä savusaunassa saattaa olla - murrealueesta riippuen - kitua tai kitskua. Se kirvelee silmissä ja kurkunpäässä. Nokilöylyt puhdistavat saunan ilman saunojille miellyttäväksi.

6. Savusaunassa löylyä lirutellaan eikä mätetä

Maltti on savusaunassa tarpeen myös löylynheitossa. Vettä lirutellaan kiukaalle yhteen kohtaan: näin syvemmältä kiukaasta saadaan vapautettua muhevat, pehmeät löylyt.

Varaa mukaan kivennäisvettä tai raikasta lähdevettä. Savusaunassa hiki nimittäin irtoaa takuulla. Lempeä löyly on kuin lämmin syli.

Riisu kiire yhtä aikaa vaatteiden kanssa. On aika nauttia.

