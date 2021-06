Tunnesyöminen on suomalaiselle miehelle vaikea asia – "Se on huomattavasti arempi ja ehkä häpeällisempi aihe"

Mieskin tunnesyö, kun potuttaa. ”Tunnejuominen on suomalaiselle miehelle suorastaan kansanperinne, mutta tunnesyöminen on hävettävä aihe”, sanoo bloggaaja Tuomo Kasanen.

Suomalaisen miehen suhde ylipainoon on asiantuntijoiden mukaan vaikea.

Vaikka tunnejuomisen kuvataan olevan suomalaiselle miehelle suorastaan kansanperinnettä, vaikuttavat miehet häpeävän tunnesyömistään, arvioi miesten maailmasta bloggaava Tuomo Kasanen keskiviikon A-studiossa.

Aikaisemmin muun muassa personal trainerina toiminut Kasanen on ollut perustamassa Facebookissa toimivaa Miestenhuone-ryhmää. Liki 40 000 jäsenen ryhmässä miehet keskustelevat myös painosta, mutta aihe vaikuttaa aralta.

– On tullut myös keskusteluita, jossa sitä varovasti anonyymina [kysytään], että ‘onko kenelläkään muulla, kun niin sanotusti vee-ituttaa suoraan sanottuna ja sitten tekisi mieli syödä’, Kasanen kuvailee.

– Mutta se on huomattavasti arempi ja ehkä häpeällisempi aihe miehelle, koska se assosioidaan että se on naisellista ja heikkoa. Siinä on iso paradoksi.

Miesten painokeskustelu vaikuttaakin Kasasen mukaan olevan vielä varsin pinnallista. Lihavuuteen erikoistunut professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta kertoo kuitenkin kuulevansa vastanotollaan myös miesten kertomuksia siitä, miten elämän haasteisiin vastataan syömällä.

Sukupuolittunut kategorisointi on hänen mukaansa harhaanjohtavaa.

– Mielestäni ei pitäisi lokeroida miehiä ja naisia, että "miehet ovat sellaisia että ne syö äijäruokaa" ja se miesten lihavuus johtuu nimenomaan tämäntyyppisestä käyttäytymisestä tai sitten "naiset puputtaa ja tunnesyö", Pietiläinen sanoo.

Miesten kannattaisi Kasasen mukaan myös selvittää itsellensä lisää usein naiselliseksi miellettyä kehopositiivisuus-ajattelua, eli antaa kaikkien olla rauhassa omissa kehoissaan ja harkita myös omia sanojaan toisille.

– Se, että aina pitää heittää se ikävä läppä toisen kehosta miestenkin kesken, vitsin varjolla. Se osuu aina.

Koko keskiviikon A-studio on katsottavissa Yle Areenassa.