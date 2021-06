Virustorjuntaohjelmastaan tunnettu John McAfee löydettiin kuolleena sellistään Espanjassa

Yhdysvaltalais-englantilainen ohjelmistokehittäjä ja liikemies John McAfee on kuollut. McAfee löydettiin kuolleena espanjalaisesta vankilasellistään vain tunteja sen jälkeen, kun Espanja oli hyväksynyt hänen karkotuksen Yhdysvaltoihin.

McAfeen kuolemasta kertovat muun muassa uutistoimistot AP ja AFP sekä espanjalainen verkkolehti el Diario (siirryt toiseen palveluun). McAfeen kerrotaan tehneen itsemurhan.

McAfee pidätettiin Barcelonassa viime lokakuussa epäiltynä veronkierrosta. Hän on siitä asti odottanut karkotuspäätöstä vankilassa Barcelonan laitamilla.

McAfee oli etsintäkuulutettu Yhdysvalloissa epäiltynä verorikoksista. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan McAfee ei ollut jättänyt veroilmoitusta neljään vuoteen, vaikka on ansainnut miljoonia.

McAfeen epäillään jättäneen ilmoittamatta tuloja, joita hän on saanut kryptovaluutan markkinoinnista, puhetilaisuuksista ja elämäntarinansa myymisestä tv-dokumenttia varten.

Syytteen mukaan McAfee ohjasi tulot muiden nimissä olleille tileille. Hänen väitetään myös kätkeneen omaisuuttaan siirtämällä sitä toisten nimiin.

Mikäli McAfee olisi tuomittu Yhdysvalloissa häntä olisi voinut odottaa jopa 30 vuoden vankeustuomio.

John McAfee ansaitsi omaisuuden 1980-luvulla kehittämällään viruksentorjuntaohjelmalla, joka yhä kantaa hänen nimeään. Ohjelma on sittemmin myyty Intelille. Myöhemmin hän on niittänyt mainetta kryptovaluuttaguruna, ja on kertonut ansaitsevansa 2 000 dollaria päivässä.