Voiko enää viime tingassa löytää mökin juhannukseksi? Kyllä, mutta ajomatkasta saattaa tulla pitkä – Etelä-Suomessa tarjolla enää yksittäisiä kohteita

Jääskän Loman vuokramökkejä on turha enää havitella juhannukseksi Haarusjärven rannalta Kauhavan Alahärmästä. Täyttä on.

Jääskän Loman vuokramökkejä on turha enää havitella juhannukseksi Haarusjärven rannalta Kauhavan Alahärmästä. Täyttä on. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Lapista löytyy vielä vuokramökkejä juhannukseksi ja heinäkuuksi, mutta Etelä-Suomen suosituilla mökkialueilla viime tipan varajaalle on tarjolla enää yksittäisiä kohteita. Matkailuyrittäjien varauskalenterit ovat täynnä myös heinäkuulle.

Mökkisesonki alkaa nyt.

Liiketoimintajohtaja Juha Purhonen Lomarenkaasta laskeskelee, että Etelä-Suomi on lähes täyteen buukattu. Mökeistä on korkeintaan viitisen prosenttia enää vapaina. Maan suurin mökkivälittäjä vuokraa noin 4000 mökkiä ympäri Suomen.

Haluttuja ovat olleet erityisesti Etelä-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen alueilla vesistöjen äärellä sijaitsevat vuokramökit.

Myös keskemmällä maata järvimökit alkoivat olla varattuja juhannukseksi jo huhti–toukokuun vaihteessa. Varauskalenterit ovat täynnä pitkälle heinäkuuhun.

– Pohjoisessa on enemmän mökkejä vielä vapaana, sanoo Purhonen.

Porilaiset Kauhavalla jo viidettä kesää

Vuokramökkiä on erittäin haastava löytää juhannukseksi enää pohjalaismaakunnistakaan. Esimerkiksi Lomarenkaalla on alueella viitisenkymmentä mökkiä, joista juhannuksen ja heinäkuun aikana on vapaana enää viitisen prosenttia.

Kauhavan Alahärmässä ja Seinäjoella Kalajärvellä mökkejä vuokraavalla Jääskän lomalla on sama tilanne. Enää löytyy kuumimpaan sesonkiin vain yksittäisiä päiviä.

– Koulujen lomakauden aika on aika lailla täynnä, toteaa matkailuyrittäjä Päivi Hautala Jääskän Lomasta.

Porilainen Jarno Nurmi viettää juhannuksen perheensä kanssa Etelä-Pohjanmaalla vuokramökissä. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Korona-aika on lisännyt huomattavasti kotimaan matkailua. Jääskän Loman Kauhavan Ylihärmän mökeillä se on näkynyt lähinnä sesongin ulkopuolisena kasvuna.

– Vieressä oleva Powerpark on meille aina sellainen tasavarman asiakasvirran tuoja, Hautala toteaa.

Porilainen Jarno Nurmi oli liikkeellä hyvissä ajoin ja onnistui saamaan haluamansa vuokramökin. Perhe viihtyy Jääskän loman mökeillä Kauhavan Alahärmässä jo viidettä kesää.

– Olemme tykästyneet paikkaan. Lapsilla on huvipuisto lähellä ja mahdutaan tänne isommallakin porukalla. Nyt mietitään jo, että voisimme tulla vielä pariksi päiväksi ennen koulujen alkua, jos mökkejä on vapaana, Nurmi kertoo.

Valtaosa Suomen vuokramökeistä Lapissa

Tuoreimman tilaston mukaan suurimmilla kotimaisilla vuorkamökkien kauppapaikoilla ja välityssivustoilla oli vuoden 2021 huhtikuussa tarjolla reilut 10 900 vuokramökkiä ja vuokrattavaa loma-asuntoa.

Lapissa mökkejä oli 3480, mikä vastaa 31,9 prosenttia koko Manner-Suomen vuokramökkikapasiteetista.

Toiseksi eniten vuokramökkejä on Pohjois-Pohjanmaalla ja kolmanneksi eniten Pohjois-Savossa.

Vuokramökkitilastojen hännillä ovat Keski-Pohjanmaa vajaalla 50 mökillä. Pohjanmaalla vuokramökkejä on runsaat 80 ja Etelä-Pohjanmaalla noin 170.

– Koronalla on vaikutuksensa, mutta kävijämäärät ovat lisääntyneet tasaisesti jo ennen pandemia-aikaa, sanoo Juha Purhonen Lomarenkaasta.

Puolet liikevaihdosta talvikaudelta

Vaikka varausmäärät ovat kasvaneet, selvänä trendinä näkyy että viipymisaika lyhenee. Mökkien vuokra-ajat ovat lyhyitä myös Jääskän lomalla.

– Tullaan huvipuistoon, yövytään jä lähdetään. Enimmillään ollaan parista neljään päivään. Harvoin tullaan viikoksi tai varsinkaan sitä pidemmäksi, kertoo Päivi Hautala.

Päivi Hautala on vuokrannut mökkejä parikymmentä vuotta. Kysyntä on selvästi kasvanut. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Korona-aikana myös vuokramökkeilyltä haetaan luontoa, vaellusta ja aktiviiteettia. Mökiltä toivotaan omakotitalon varustetasoa ja mukavuuksia ja varsinkin kesällä myös uimarantaa. Palvelujen läheisyydellä ei ole niin suurta merkitystä.

Korona-aika ja mahdollisuus etätyöhön ovat selkeästi lisänneet ympärivuotista mökkeilyä.

– Vuokramökeistä puolet liikevaihdosta tulee talvikaudelta, puolet kesältä, kertoo Juha Purhonen.

Tuoreen tilaston mukaan vuokramökkiyöpymiset nousivat tammi-huhtikuussa 42 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Kotimaan matkailijoiden yöpymiset kasvoivat jopa 87 prosenttia, kun vastaavasti ulkomailta Suomeen tulleiden yöpymiset laskivat 95 prosenttia.

Vuokramökkien suosio on edelleen kasvussa - Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla sesonki alkaa nyt

Miten sinä vietät juhannusta? Millaisiin "hätäratkaisuihin" olet päätynyt viime hetkellä? Voit osallistua keskusteluun perjantaihin 25.6. kello 23 saakka.