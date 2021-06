Jo yli 3 000 sinkkua etsii rakkautta laineilta hitiksi nouseen Sinkkuveneilijät Facebook-ryhmän kautta – ryhmän perustaja: yhdet häät on jo tulossa

Anna on liittynyt ryhmään viime vuoden lopulla ja on nykyään yksi sen ylläpitäjistä. Markus von Wendt puolestaan perusti ryhmän noin vuosi sitten.

Vesille odotetaan ennätysvilkasta juhannusta, koska venekauppa on käynyt kuumana ja luvassa on hyvää säätä. Meripelastusseura päivystää koko juhannuksen ympäri maata.

Muutamia kymmeniä pareja on syntynyt ja huhujen mukaan yhdet häätkin ovat jo tulossa, toteaa Sinkkuveneilijät-ryhmän perustaja Henrik von Wendt. Noin vuoden päivät pystyssä ollut Facebook-ryhmä syntyi kahden kaveruksen keskustelusta vähän sattumalta, ja tällä hetkellä ryhmään kuuluu jo yli kolme tuhatta sinkkua.

– Tarkoitus ei ole kerätä mahdollisimman paljon jäseniä, vaan ennemminkin mukaan halutaan aktiivisia veneilystä kiinnostuneita ihmisiä, toteaa von Wendt.

Keski-ikä ryhmässä on neljänkymmenen tietämillä ja jäseninä on miehiä ja naisia suurin piirtein saman verran. Jokainen liittymispyyntö tarkastetaan ennen ryhmään hyväksymistä. Ydinajatuksena on tuoda yhteen veneilystä ja merenkäynnistä kiinnostuneet sinkut.

Omaa venettä ei kuitenkaan vaadita liittymiseen, pelkkä kiinnostus riittää. Ryhmästä löytyykin vesilläliikkujia laidasta laitaan aina purjehtijoista suppailijoihin ja melojiin. Veneetönkin voi päästä aaltojen keinuteltavaksi ylläpidon järjestämillä retkillä tai ilmoittautumalla gastiksi eli vierailevaksi miehistön jäseneksi.

– Gastiksi voi tarjoutua myös ilman mitään veneilykokemusta, sillä hänen tehtäviinsä voi kuulua esimerkiksi iltapalan valmistaminen miehistölle. Näitä ilmoituksia on ryhmässä ihan päivittäin.

Myös juhannustärskyjä on tehty von Wendtin mukaan ahkerasti. Vesillä on viikonloppuna hänen arvionsa mukaan satoja sinkkuveneilijöitä.

– Juhannuksen gastipaikkoja on ryhmässä jaettu jo kymmeniä ja yhteisiä tapaamisia sovittu. Tässä juuri kuulin, että viisi veneellistä sinkkuja oli yhtenä päivänä kohdannut Turun rannikolla.

Voi johtaa johonkin tai olla johtamatta

Vaikka kysymys on sinkkujen Facebook-ryhmästä, pääpaino on saman henkisten ihmisten kohtaamisessa ei niinkään treffailussa. Ehtona kuitenkin on, että ryhmästä poistutaan, jos oma mielitietty löytyy ja sinkkustatus poistuu.

– Osa on leikillään todennut, että on joutunut jopa punnitsemaan tykkääkö käsipuoleen löytyneestä ihmisestä niin paljon, että on sen vuoksi valmis luopumaan ryhmän jäsenyydestä, von Wendt naurahtaa.

Anna haaveilee omasta purjeveneestä. Henrik von Wendtin mukaan omaa venettä ei vaadita ryhmäläisiltä, pelkkä kiinnostus riittää. Kuva: Matti Myller / Yle

Viime vuonna ryhmään liittynyt Anna on saanut ryhmästä sekä veneilykokemusta, oppia että myös suuntaa omille haaveilleen. Anna esiintyy jutussa vain etunimellään yksityisyytensä suojelemiseksi.

– Olen istunut aikoinaan paljon satamissa ja katsonut, kun pariskunnat lähtevät eväskorin kanssa romanttisesti veneilemään ja miettinyt, että miten he ovat onnistuneet. Nyt myös minä aion onnistua. Omat kriteerit ovat tosin koventuneet ja nyt miehen täytyy olla vahintään kiinnostunut merestä ja vesillä liikkumisesta, Anna naurahtaa.

Anna haaveilee myös omasta purjeveneestä ja löysi ryhmän kautta itselleen purjehduksen opettajan.

– Pääsee helposti alkuun ja voi sitten tarjoutua isompiin veneisiin helpommin gastiksi, kun ymmärtää siitä purjehduksesta ne perusteet.

Suomen Meripelastusseuran Operaatio Meritähti käynnistyi Helsingin Eteläsatamassa torstaina. Kuva: Suvi Vesalainen / Yle

Älä huku – turvallisesti vesillä myös juhannuksena

Meriturvallisuus ja merenkulun opettaminen ovat tärkeä osa Sinkkuveneilijät-ryhmää, sillä vesillä liikkuu von Wendtin mukaan nykyään aikaisempaa enemmän kokemattomia veneilijöitä.

Tämän on huomattu myös Meripelastusseurassa, joka valmistautuu parhaillaan ehkä yhteen kiireisimmistä juhannuksista koskaan.

– Venekauppa on käynyt koronan myötä vilkkaasti, ja vesillä on paljon uusia veneilijöitä. Hyvät kesäkelit myös vetävät ihmisiä vesille, joten tämä voi hyvinkin olla kiireisin juhannus tähän mennessä, sanoo turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg.

Vesilläliikkujien turvana päivystää lähes 130 pelastusalusta ja tuhat meripelastajaa ympäri maata torstai-illasta sunnuntai-iltaan.

Porvoon meripelastajien vapaaehtoiset Sanni Lyyra ja Minna Zitting. Kuva: Suvi Vesalainen / Yle

Juhannusviikonlopuksi on luvattu pääosin lämmintä, mutta paikoin myös hyvin epävakaista säätä.

– Tärkein ohje on pitää pelastusliivit päällä veneellä liikuttaessa. Tilanne, jossa liivejä tarvitaan, tulee yleensä niin nopeasti, ettei niitä siinä vaiheessa enää ehdi pukemaan, sanoo Stenberg.

Hän kehottaa ottamaan muut veneilijät huomioon ja tarkistamaan, että veneeseen on tehty tarvittavat huollot ajallaan. Lisäksi hän muistuttaa pitämään hätäkatkaisijan kiinnitettynä.

– Se on käytännössä naru, jonka toinen pää on virtalukossa ja toinen kiinni kuljettajassa. Jos sattuu putoamaan, niin moottori sammuu. Tänä kesänä on tullut vastaan useampia tapauksia, joissa veneestä on pudottu ja vene on jatkanut matkaa, sanoo Stenberg.

Suuri osa vesiliikenneonnettomuuksista sattuu humalassa, joten alkoholia otettaessa vene kannattaa jättää rantaan. Ohjeita turvalliseen veneilyyn kannattaa kerrata vielä ennen vesille lähtöä osoitteessa veneilytaito.fi (siirryt toiseen palveluun).

