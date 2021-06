Opetusministerin kehotus julistaa Britannian yhtenäisyyttä lapsia laulattamalla johti irvailuun Pohjois-Koreasta ja Hitler-Jugendista

Perjantai on julistettu Yksi Britannia, yksi kansa -päiväksi. Opetusministeri on kehottanut koululaisia veisaamaan yhtä aikaa laulua, jonka sanat kuuluvat “Me olemme Britannia ja unelmamme on yhdistää ihmiset yhdeksi suureksi joukkueeksi".

Britanniassa yritetään yhdistää EU-eron, Skotlannin itsenäisyyshaaveiden, Pohjois-Irlannin levottomuuksien ja koronapandemian hajottamaa kansaa uudella patrioottisella teemapäivällä. Eläkkeellä olevan poliisin Kash Singhin aloitteesta perjantaina vietetään Yksi Britannia, yksi kansa -päivää.

Asialle omistetun verkkosivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan tavoitteena on lasten kautta "luoda vahva, oikeudenmukainen, harmoninen ja ylpeä Britannian kansa, joka juhlii isänmaallisuutta ja kunnioitusta kaikkia ihmisiä kohtaan".

Konservatiivihallitus on lähtenyt tukemaan hanketta ja opetusministeriö on kehottanut kaikkia Yhdistyneen kuningaskunnan kouluja juhlistamaan päivää. Ministeriön Twitter-viestin mukaan koululaiset voivat päivän aikana oppia yhteisiä arvoja, kuten suvaitsevaisuutta, ystävällisyyttä, ylpeyttä ja kunnioitusta.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Opetusministeri Gavin Williamson suosittelee, että kaikki koululaiset juhlistavat päivää kokoontumalla kello 10 laulamaan yhdessä uutta patrioottista laulua. Lapsille on suositeltu pukeutumista Union Jack -lipun väreihin.

Lauluhetki aloitetaan taputtamalla yhdessä minuutin ajan koronapandemiassa auttaneiden kunniaksi. Sen jälkeen on vuorossa laulu, jonka ovat kirjoittaneet Bradfordissa sijaitsevan St John's Primary Schoolin oppilaat.

Laulussa lauletaan muun muassa “Me olemme Britannia ja unelmamme on yhdistää ihmiset yhdeksi suureksi joukkueeksi" ja Britannia on "ikuisesti yhdistynyt, ei koskaan erillään". Laulun lopussa toistetaan neljä kertaa peräkkäin "Vahva Britannia, suuri kansakunta". Voit kuunnella laulun tästä tviitistä:

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Arvostelijat ovat huomauttaneet yhtenäisyyttä julistavaa opetusministeriä siitä, että Pohjois-Irlanti ei ole osa Iso-Britanniaa ja Skotlannin koululaisten voi olla hieman vaikea osallistua yhteislauluun, sillä he aloittavat perjantaina kesäloman.

Williamsonin johtamalla opetusministeriöllä ei edes ole määräysvaltaa Walesin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin kouluihin, sillä se vastaa vain Englannin asioista.

Ei ole tiedossa kuinka moni koulu aikoo osallistua Yksi Britannia, yksi kansa -päivän viettoon. Monen mielestä kokoontuminen laulamaan yhdessä ei ole erityisen järkevä ajatus korona-aikana.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon on tuominnut koko tempauksen naurettavaksi ja jälleen uudeksi osoitukseksi hallituksen vähäisestä kiinnostuksesta Skotlantia kohtaan.

Ajatus lasten määräämisestä laulamaan joukolla patrioottisuutta viljelevää laulua on herättänyt julkisuudessa myös vertauksia esimerkiksi Pohjois-Koreaan, Itä-Saksaan, Neuvostoliittoon ja natsi-Saksaan.

Sosiaalisen median irvileuoille teemapäivä ja juhlalaulu ovat tarjonneet ehtymättömän lähteen vitsailulle.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Opetusministeriölle on myös ehdotettu paremmin koululaisten yhteislauluksi sopivia kappaleita, kuten Pink Floydin Another brick in the wall, Queenin One vision tai Sex Pistolsin God save the queen.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Artikkelin lähteinä on käytetty BBC:n (siirryt toiseen palveluun), Sky Newsin (siirryt toiseen palveluun), The Guardianin (siirryt toiseen palveluun), The Independentin (siirryt toiseen palveluun) ja Daily Expressin (siirryt toiseen palveluun) uutisia.

Lue myös:

Eurooppa-kirje: Biden ja Johnson hymyilevät G7-kokouksessa uuden yhteistyön kunniaksi, mutta brexit ja "makkarasota" voivat mutkistaa suhdetta

Miksi Pohjois-Irlannissa on kahakoitu joka yö jo viikon ajan? Viisi kysymystä ja vastausta nopeasti leimahtaneista nuorten yhteenotoista

Toimittajalta: Taistelu Skotlannin itsenäisyydestä on alkanut – Vaalivoittaja SNP on luvannut kansanäänestyksen asiasta

Syntyykö Eurooppaan uusi Pohjoismaa? Podcastissa pohditaan, tuleeko seuraavaksi skoxit

Toimittajamme Edinburghissa: Brexit-päivä on Skotlannissa surun päivä, monet ovat myös vihaisia

Brexit-sekoilu lisää skottien ja walesilaisten irtautumishaluja, uskovat itsenäisyyspuolueet

Itsenäistymishalu heräsi Walesissakin – brexit ja kovat säästöt lisäävät intoa sanoa hyvästit Britannialle